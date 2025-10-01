GhostRecon EA

GhostRecon EA : Tradez depuis l’ombre avec une précision chirurgicale

GhostRecon EA transforme votre écran de trading en centre d’opérations clandestines, exécutant des entrées et sorties furtives si discrètes que votre broker ne saura pas ce qui l’a frappé. Conçu pour les traders qui privilégient la discrétion et la précision à la force brute, GhostRecon EA surveille les « cibles » du marché depuis plusieurs angles, s’infiltre sans être détecté, capture de petits profits et s’éclipse avant que la volatilité ne s’aperçoive de votre présence.

Pourquoi GhostRecon EA frappe en mode furtif

GhostRecon EA n’arrive pas en trombe ; il s’infiltre silencieusement, traquant les empreintes de prix sur plusieurs timeframes. Avec des algorithmes avancés de reconnaissance de motifs, il repère les « points faibles » émergents du marché et lance des micro-entrées les acteurs institutionnels opèrent. Plutôt que de courir après de gros mouvements et de risquer de se faire repérer, GhostRecon EA empile des dizaines de micro-profits, faisant fructifier votre capital tout en le préservant.

Sa « suite de capteurs » scrute en continu plusieurs paires de devises et échelles de temps. Dès qu’une opportunité furtive se présente qu’il s’agisse d’un pullback caché, d’une cassure de consolidation indétectable ou d’un pic de volatilité soudain GhostRecon EA passe à l’action en millisecondes, place votre ordre avec une précision chirurgicale et verrouille les gains grâce à une logique de sortie adaptative qui suit le prix comme une ombre.

Fonctionnalités clés

  • Exécution d’ordres invisible

  • Reconnaissance multi-capteurs

  • Stops furtifs adaptatifs

  • Voile de volatilité

  • Configuration Plug-and-Play

  • Fiabilité éprouvée en conditions réelles

Avantages du trading clandestin

  • Préservation du capital : en réalisant de fréquents micro-scalps, GhostRecon EA minimise l’exposition et évite les positions visibles susceptibles d’attirer l’attention.

  • Bouclier émotionnel : des règles 100 % automatisées éliminent l’hésitation ; plus de doute, plus de peur de manquer une opportunité.

  • Surveillance 24/5 : ne manquez jamais une configuration furtive, que vous soyez devant l’écran ou non.

Déployez GhostRecon EA dès aujourd’hui et tradez comme un drone de reconnaissance indétectable, aussi précis qu’un sniper et implacable comme une unité d’élite. Restez caché, restez rentable et regardez votre compte prospérer dans l’ombre.


Produits recommandés
King Grid
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
King Gold Grid Presentamos con orgullo el revolucionario Asesor Experto de Sistema Grid, una obra maestra creada por  Mr Beast. Este excepcional producto se distingue como uno de los mejores en su categoría, destacando por su magnífica gestión de riesgos y especialización en el trabajo con el oro. Diseñado meticulosamente para optimizar la eficiencia y maximizar los beneficios, este asesor experto se erige como un líder indiscutible en el mundo de los sistemas de rejilla. Su capacidad para adapt
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
GoldenTrend
Aliaksandr Sych
Experts
GoldenTrend — a next-generation high-frequency scalping Expert Advisor designed to extract profit from the smallest market movements. Utilizing advanced algorithms for price action and volume analysis, it opens dozens of highly accurate trades daily with minimal risk. Why GoldenTrend? Ultra-Fast Trades : Captures profit from 5–15 pip movements. Ideal for ECN accounts with low spreads. Adaptive Strategy : Automatically adjusts to current market volatility and dynamically shifts trading tacti
FREE
Elbrus FX
Vitalii Manolaki
Experts
The Expert Advisor strategy is based on the intersection of moving averages. Buy - the fast МА (Moving Average) crosses the slow MA upwards, sell - fast МА crosses the slow MA downwards. It uses an adaptive grid and averaging with a time delay. Adapted for 4 and 5-digit quotes. Working timeframe is H1. Recommended initial deposit is at least 1000 units of the base currency. Parameters MaFast_period , MaSlow_period – periods of the fast and slow moving averages; MaFast_method , MaSlow_method – a
Trend BtD
Roman Meskhidze
Experts
LAUNCH PROMO Next price:        $249 The price will be rise to limit the number of users for this strategy The "Trend BtD" Expert Advisor is a representative of robots trading breakout levels. Levels built automatically. The uniqueness of the advisor is that it work WITHOUT averaging and using the martingale principle. ALL orders have StopLoss and TakeProfit. VERY IMPORTANT: Always load SET Files for each pair! Adjust Lot size to yours deposit! HOW TO TEST: 1. Choose  H1  TimeFrame 2. Load my  
Mr Beast Hedge
Luis Mariano Vazquez Marcos
Experts
MR BEAST HEDGE RECOMMENDED H1 EUR USD 0.01 LOTS The expert advisor that I have created focuses on providing highly professional risk management through the use of a hedging strategy. This Forex trading robot has been developed by MRBEAST as a tool to facilitate day trading. Please note that using this robot involves certain risks and does not guarantee consistent profits in the forex market. The trading robot is based on algorithms and strategies that I have designed, which have been created usi
GOLD Scalper PRO
Lachezar Krastev
4.41 (22)
Experts
LIMITED TIME OFFER ->> Buy GOLD Scalper PRO with -60% OFF! NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $397) - The offer ends soon! GOLD Scalper PRO is a fully automated trading system which takes much of the work out of trading, leaving you free to do other things! You should not be fooled by the low price – GOLD Scalper Pro is a very effective and profitable trading strategy, professionally developed especially for trading GOLD (XAU/USD) . I have used the most proven trading principle since the m
Forex Gump Special
Andrey Kozak
Experts
Forex Gump Special is an automatic trading robot for the GBPUSD currency pair. The robot trades on the basis of breaking the boundary price. Using the averaging algorithm, the robot analyzes the market and marks the points of maximum and minimum prices, thus building a virtual channel. Further, the robot analyzes the price movement and as soon as the price goes beyond the virtual channel, the robot opens a deal in the opposite direction. This trading algorithm is based on the idea of ​​returnin
OnOff
Andriy Motuzka
Experts
Perfect Set Files -  m5 mini spread    Set M15    m15 only one currency    Set M1 only 0-3 spread    M15 set   - works based on the VolatilityAverageSingleHighLimit indicator         Signal Settings: ModeIndicator - indicator operation mode, Off / Average / High WorkZeroBar - work on the zero bar (true) if false - we fix the intersection of the indicator lines on the formed bars VolatilityAveragePeriod - indicator period VolatilityAverageRatio - indicator ratio Lots - fixed lot LotsPercent - pe
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experts
Le robot de trading VR Black Box est basé sur la stratégie de suivi de tendance populaire et éprouvée. Au cours de plusieurs années, il a été amélioré sur les comptes de trading en direct grâce à des mises à jour régulières et à l'introduction de nouvelles idées. Grâce à cela, VR Black Box est devenu un robot de trading puissant et unique qui peut impressionner aussi bien les traders débutants que expérimentés. Afin de se familiariser avec le robot et d'évaluer son efficacité, il suffit de l'ins
Silent hunter
Aleksey Yagneshko
Experts
The EA has a very simple setup , but effective . Uses only pending orders , which improves the accuracy of position entry . The principle of operation is to capture the slightest movement of the market during a trend , while ignoring the flat periods . Fully automated program for trading in the FOREX market. At the core of the algorithm is simply following the price movement ( trend ). Profit and limit potential losses by using placing Take Profit and Stop Loss . The function "Trailing Stop" all
Macd Pro I
Steve Zoeger
Experts
MACD Pro I EA https://youtu.be/2wCzTFIGNp4 =============== This Robot is fully automated and has been created for everyone. The Robot works also on cent accounts. The Ea is based on the MACD Indicator and 3 more and has been kept simple. ========================================= Maybe better to go for small profit, set it on higher time frames then you can use it for more pairs at the same time. =========================================== => works on all Time Frames but i would recommend the
EA Macd Indicator Strategy Cut Loss
Zafar Iqbal Sheraslam
Experts
The Moving Average Convergence Divergence (MACD) is a popular technical analysis tool used by traders and analysts to identify trends and potential buy or sell signals in a financial instrument, such as a stock, currency pair, or commodity. It's essentially a combination of two moving averages, often referred to as the "fast" and "slow" moving averages. Here's how the MACD is calculated: Fast Moving Average (12-period EMA): This is a 12-period Exponential Moving Average (EMA) of the asset's pric
Forest
Vadim Podoprigora
Experts
Forest is a Trend Expert Advisor based on the analysis of a unique mathematical model of trend lines, which allows you to determine the trend movement. The Expert Advisor is most suitable for the currency pair "USDCHF" on period "H1". The EA can work on any type of accounts, and with any brokers. The EA uses mathematical analysis to open trades and applies loss control to open trades. At its core, the EA does not use any risky systems with the increase in the volume or increase in the number of
Exp Tick Hamster MT4
Vladislav Andruschenko
3.62 (13)
Experts
Expert avec optimisation automatique de tous les paramètres pour n'importe quel symbole de trading pour MetaTrader 4. Échange d'EA sans paramètres ! Tick   Hamster     - Il s'agit d'un   expert en trading automatisé pour les débutants et les utilisateurs qui ne souhaitent pas créer de conseiller ! Faites l'expérience du trading automatisé sans tracas avec notre conseiller expert adapté aux débutants. Pas besoin de vous soucier de configurations compliquées : notre expert s’occupe de tout pour vo
Gold Angel
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
The Gold Angel MT4 Expert Advisor is designed for automated gold trading on the MetaTrader 4 platform, providing traders with unique tools and strategies to achieve maximum profit. Using complex algorithms for analyzing market data, this advisor is able to identify profitable entry and exit points, which significantly reduces risks and increases the chances of successful trading. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Gold Angel MT4 offer
IRobot Alligators
Paranchai Tensit
Experts
IRobot Alligators is an Expert Advisor based on the chaos theory and the Alligator technical indicator. This expert advisor consists of three lines, overlaid on a price chart, that represent the jaw, the teeth and the lips of the Alligator. It was designed to help confirm that a trend is in effect and in what direction. As with all moving averages, the shortest one (green) moves first, followed by the middle (red) and then longer average (blue). If the three lines are entwined, then the Alligato
Synaptic Ai
HEGUI Morad
Experts
Synaptic AI est un Expert Advisor professionnel entièrement automatisé qui exploite la puissance de l'intelligence artificielle et est soutenu par plus d'une décennie de données historiques. Cela permet l'identification et la modélisation de schémas récurrents sur la paire GBPUSD. Le résultat est une stratégie basée sur un algorithme propriétaire et des calculs complexes qui détectent les signaux envoyés par ces modèles, permettant d'anticiper les mouvements du marché avec un avantage statisti
Classic Market Surfer EA MT4
Buti Andy Moeng
5 (1)
Experts
Classic Market Surfer EA - A Timeless, Proven Strategy for Gold Trading For years, this powerful trading strategy has been hidden from the public-reserved for a select few. Now, for the first time, the Classic Market Surfer EA is available to traders like you.   Built on pure, time-tested trading principles, this EA doesn't rely on trendy gimmicks like AI or machine learning. Instead, it harnesses a classic, robust strategy that has consistently delivered results over the years. This is not a "g
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Experts
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Experts
This Expert Advisor trades based on trend lines, as well as on the basis of volume analysis. Volumes are calculated using minute bars, in order to determine if they were ascending or descending. The trend lines are drawn based on High and Lows in the trade history. There are also additional indicators. Buy or sell signals depend on all those factors. This allows the EA to enter the market with more accuracy and to perform more deals. Input parameters Lots - lot size (if 0, a lot is calculated b
Fundamental Robot MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
Experts
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
Ilan Spirit
Denis Kudryashov
Experts
Ilan Spirit Советник  Ilan Spirit -это аналог советника, с добавлением множества дополнительных логик и возможностей для торговли, с оставленными настройками советника . Советник торгует по системе Мартингейл с увеличением последующих лотов в серии ордеров, с целью их усреднения. Первый ордер робот выставляет по сигналам встроенного индикатора. Так же советник имеет возможность прекращать торговлю в зависимости от новостей от сигналов новостного индикатора. Ilan Spirit можно использовать либо на
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Experts
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
Vizzion
Joel Protusada
Experts
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Experts
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
Diamond Trend Trader
Segundo Calvo Munoz
Experts
Taking as baseline  Diamond Trend  Indicator, which has provided good results so far detecting Trends , here is coming up a new Expert Advisor taking advantage of its power to open positions following it.  It is     recommended  to use 1:500 or above to mitigate typical margin default risks. Works in any timeframe for FX, Cryptos, GOLD/AUXUSD, BRENT,... (not tested with Indexes) DTT EA instance tracks its own operations, if you want to use more than one DTT EA (and/or any of my other EAs) in the
Angel Gold
Thi Tra Mi Duong
Experts
Welcome to my products store. Introducing EA Angel Gold, the newest product dedicated to Gold. The EA programs effective scalper trading strategies with monitored signals and enters the market when there are overbought, oversold fluctuations and reversals. EA's strategy has Stop Loss available with short distances to protect accounts and reduce risks. So you can use EA with accounts with small balances from 100 USD. Feature:  + Fully automated trading 24/5 with time filter.  + No need in a large
Dragonfly
Dmitriy Prigodich
1 (2)
Experts
"Dragonfly" est un conseiller pour les vrais professionnels. Est la quintessence de l'analyse rationnelle et technique. L'expert peut être utilisé à la fois pour disperser les petits dépôts et pour le travail conservateur.    Primaires: "TakeProfit" - le nombre de points pour la clôture de la transaction avec un profit "StopLoss" - le nombre de points pour la clôture de la transaction avec une perte "Slippage" - Glissement "Magic" - ID du conseiller "Lot" - volume de la transaction Param
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.78 (23)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.39 (36)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
4 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan gratuitement !*** Demandez en privé pour pl
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.91 (22)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (4)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
Diamond PRO
Fanur Galamov
4.85 (61)
Experts
1 copy left for $225 Next price  --> $249  Diamond PRO is enhanced powerful version of Diamond for advanced traders. Pro version includes optimized cores, new impoved entry points filters, new multistage profit closure algorithm and сontains number of external control parameter that allows build and fine tune own tradind decisions and algorithms. The system provides more accurate market entries, analyzes and filters upcoming economic news, contains spread protection and an advanced position man
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.43 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
GbpUsd Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.74 (90)
Experts
The GBPUSD Robot MT4 is an advanced automated trading system meticulously designed for the specific dynamics of the  GBP/USD  currency pair. Utilizing advanced technical analysis, the robot assesses historical and real-time data to  identify potential trends , key support and resistance levels, and other relevant market signals specific to GBP/USD. The Robot opens positions  every day,  from Monday to Friday, and  all positions are secured  with Take Profit, Stop Loss, Trailing Stop, Break-Even
EA Forex Scalper
Lo Thi Mai Loan
Experts
EA Forex Scalping est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour trois paires de devises majeures : EURUSD, USDJPY et GBPUSD. Signaux Il ne reste plus que 1 exemplaire sur 10 à ce prix. Prochain prix : $599.99 Disponible pour MT4 et MT5 MT5 Ne fait appel ni au grid, ni au martingale, ni à l’IA, ni aux réseaux neuronaux, ni à l’arbitrage. Chaque transaction est protégée par un Stop Loss (SL) fixe, adapté à chaque paire. Les profits sont sécurisés par un Trailing Stop. Cet EA fonctionne sur co
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – making your entry more expensive. Secure GOLD Dahab at the current price before the next
Daytrade Pro Algo
Profalgo Limited
5 (5)
Experts
Promotion de lancement : Nombre limité d'exemplaires disponibles au prix actuel Prix ​​final : 990$ NOUVEAU : obtenez 1 EA gratuitement !   (pour 2 comptes commerciaux) Ultimate Combo Deal   ->   click here LIVE RESULTS:   https://www.mql5.com/en/signals/1949810 JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Set Files Bienvenue sur DayTrade Pro Algo !   Après des années d'étude des marchés et de programmation de différentes stratégies, j'ai trouvé un algorithme qui a tout ce dont un bon système de trading a
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
5 (1)
Experts
VERSION ULTRA-OPTIMISÉE – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 , dans sa version MT4, est la version la plus puissante, stable et aboutie à ce jour. HFT est un scalpeur haute fréquence qui négocie exclusivement l'or (XAUUSD) sur l’unité de temps M1, exécutant un grand nombre de trades chaque jour. Il prend en charge un effet de levier allant jusqu'à 1:500 et fonctionne avec des tailles de lot très raisonnables , adaptées à une véritable stratégie de scalping. Pour cette raison, il nécessite des com
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Experts
Lancer la promo ! Plus que quelques exemplaires à 449$! Prochain prix : 599$ Prix ​​final : 999$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro rejoint le club des EA de Gold trading, mais avec une
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.54 (26)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Bitcoin Robot Grid MT4
MQL TOOLS SL
5 (17)
Experts
Bitcoin Robot Grid MT4 is an intelligent trading system designed to automate BTCUSD trading using the grid trading strategy. This method takes advantage of market fluctuations by placing a structured series of buy and sell orders at predefined price levels. The robot   continuously monitors market   conditions and executes trades according to its preset parameters, allowing for consistent market engagement without the need for manual intervention. Bitcoin Robot Grid is the   perfect solution  
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.31 (48)
Experts
EA has a live track record with 4.5 years of stable trading with low drawdown: Live performance MT5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make p
Cherma Mt4
Hicham Chergui
3.15 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Golden Blitz MT4
Lo Thi Mai Loan
4.75 (4)
Experts
EA Gold Blitz   – Une solution de trading de l'or sûre et efficace Promotion de lancement Il ne reste que 1 copies au prix actuel !  Prochain prix : 699.99 $  Prix final : 1999.99 $  Version MT5 Bonjour ! Je suis EA Gold Blitz   , le deuxième EA de la famille Diamond Forex Group, spécialement conçu pour le trading de l'or (XAU/USD). Avec des fonctionnalités exceptionnelles et une approche axée sur la sécurité, je promets de fournir une expérience de trading de l'or durable et efficace pour les
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
5 (3)
Experts
Stock Indexes EA is a sophisticated trading robot meticulously engineered to capitalize on the dynamics of the US30 . This expert advisor employs advanced algorithms and technical indicators to analyze market trends, identify potential entry and exit points, and execute trades with precision. A news filter has also been added to the robot, which prevents it from opening a position during important economic news , minimizing the risk. In robot, you can also specify the days and hours when the EA
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (8)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
AI Gold Sniper
Ho Tuan Thang
Experts
Forex EA Trading Channel on MQL5:  Join my MQL5 channel to update the latest news from me.  My community of over 14,000 members on MQL5 . ONLY 3 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $399! After that, the price will be raised to $499. EA will be sold in limited quantities to ensure the rights of all customers who have purchased. - REAL SIGNAL  Default Setting:  https://www.mql5.com/en/signals/2329380 AI Gold Sniper applies the latest GPT-4o model (GPT-4o by OpenAI) in XAU/USD trading designed based on a
M1 Gold Scalper
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experts
"M1 Gold Scalper" is a high frequency scalper trading exclusively gold (XAUUSD) on the M1 time frame, performing many trades daily. It works with very reasonable lot sizes, consistent with a true scalping strategy. the full list for your convenience is available https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller This strategy is designed to profit from small fluctuations in the gold price, using micro trends and short-term impulses. The algorithm carefully analyzes market data, including price act
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.69 (64)
Experts
The Bitcoin Robot  MT4 is engineered to execute Bitcoin trades with unparalleled   efficiency and precision . Developed by a team of experienced traders and developers, our   Bitcoin Robot   employs a sophisticated algorithmic approach (price action, trend as well as two personalized indicators) to analyze market and execute trades swiftly with   M5 timeframe , ensuring that you never miss out on lucrative opportunities.   No grid, no martingale, no hedging,   EA only open one position at the sa
Dark Gold
Marco Solito
4.73 (90)
Experts
Dark Gold  is a fully automatic Expert Advisor for  Scalping   Trading on Gold , Bitcoin , Eurusd and Gbpusd. This Expert Advisor needs attention, in fact presents highly customizable. Dark Gold is based on   Dark Support Resistance indicator   (owning it is not necessary) , these Trades can be manage with some strategies. If you   Buy this Expert   Advisor you can   write a feedback   at market and   get Dark Support Resistance indicator for Free , for More info contact me The basic strategy st
Gold Throne MT4
DRT Circle
4.5 (2)
Experts
Gold Throne EA – Système de trading en grille sans Martingale pour l'or (XAUUSD) L'EA Gold Throne est un Expert Advisor conçu exclusivement pour le trading de l'or (XAUUSD). Il utilise une méthodologie de trading en grille structurée, évitant ainsi le recours à la gestion de l'argent par martingale. Au lieu d'augmenter la taille des lots de manière exponentielle après des pertes, l'EA utilise une approche de taille de lot fixe ou ajustable progressivement, offrant aux traders un meilleur contr
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
Plus de l'auteur
Three Little Monkeys
Jason Edward Todt
Experts
Main Features Detect the best and most successful point of trend or reversal trend Easy-to-use Stop Loss and Take Profit Scan the number of candles – Amount of history bars to evaluate Intuitive easy setup Configuring not required Suitable for any type of instrument Suitable for any time frame Suitable for any currency pair This EA is fully automated and easy to use. This robot uses Moving Averages working in combination with RSI and MACD filters built in. It is a dynamic EA that is very active
Trade Monster
Jason Edward Todt
Experts
Main Features Detect the best and most successful point of trend and reversal trend Easy-to-use Intuitive easy setup Scan the number of candles – Amount of history bars to evaluate Configuring not required Watches multiple timeframes for support and resistance Customizable Trailing stoploss and takeprofit Automatic Lot Size Optimization Suitable for any time frame Suitable for any currency pair This EA is fully automated and easy to use. This robot uses Moving Averages working in c
Stochastic Momentum Index EA
Jason Edward Todt
Experts
Stochastic Momentum Index is an adaptation of the classic Stochastic Oscillator that smoothes out the stochastic oscillations. This indicator is calculated by comparing the currency price relative to the average of an N number of periods. Then instead of plotting these values directly, We smooth them out using a MACD, Multiple Moving Averages and RSI indicators and then the values plotted to form the Stochastic Momentum Index. When the closing price is greater than the average of the range, the
The Fibonacci Bot
Jason Edward Todt
Experts
The Fibonacci Bot uses Moving Averages working in combination with Boilinger Bands and MACD filters built in. The strategy is based on utilizing trend direction changes and  optimizing order size. Whenever a trend direction change takes place, this EA would balance positive profits from the current trend orders with the negative loss orders and  close all of the orders with the configurable profit in pips. This EA has flexible settings allowing you to modify: orders, lot sizes, order frequency,
Fractal U
Jason Edward Todt
Experts
The Fractal U is a fractal EA based on a simple price pattern that is frequently seen in financial markets. A fractal is a recurring geometric pattern  that is repeated on all time frames. From this concept, the fractal indicator was devised. The indicator isolates potential turning points on a price chart. The Fractal U trades the possibility of a trend change. This is because fractals are essentially showing a "U-shape" in price. A bearish fractal has the price  moving upward and then downwa
Three Moving Monsters
Jason Edward Todt
Experts
Suitable for any time frame Suitable for any currency pair Intuitive easy setup Configuring not required CUSTOMIZABLE SETTINGS 1. Main parameters 1.1 Two order comments for Long/Short orders 1.2 Two Unique magic numbers. For Long/Short 1.3 Maximum allowed spread 1.4 Maximum allowed slippage 1.5 All indicators used within this EA are fully customizable 1.6 Define broker digits 1.7 Use as a fully auto EA or use as an Indicator 1.8 Sends email with order execution 1.9 Play a sound when orders/ex
Robbie Robot
Jason Edward Todt
Experts
              Convient à n’importe quel délai               Convient à n’importe quelle paire de devises               Configuration non requise               Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé               Cet EA est un indicateur MACD, et il est entièrement personnalisable.               Cette EE est basée sur l’utilisation de la ligne d’histogramme.     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES Indicateur MACD. Entièrement personnalisable. 1. Paramètres principaux
BB Swing
Jason Edward Todt
Experts
Cet EA utilise la fourche d’Andrews.  Peut fournir aux traders momentum des signaux à long ou moyen terme, où il est le plus utile pour prédire des fluctuations plus prolongées du marché. Cette EA trouve une divergence régulière pour le repli sur le marché et trouve également une divergence cachée pour montrer une tendance continue. Cet EA intègre un contrôle dynamique des pertes de vente et des prises de bénéfices. Veuillez utiliser un nombre magique différent sur chaque paire pour éviter tout
Idudator
Jason Edward Todt
Experts
Cet EA utilise deux croisements de moyennes mobiles comme base. Sur la base des valeurs de lot configurables, l’EA passe les commandes par tendance. La stratégie est basée sur l’utilisation des changements de direction de tendance et l’optimisation de la taille des commandes de votre choix. Chaque fois qu’un changement de direction de tendance a lieu, l’EA équilibrerait les bénéfices positifs des ordres de tendance actuelle avec les ordres à perte négative et clôturerait tous les ordres avec le
AtonomousBot
Jason Edward Todt
Experts
Cet EA utilise la fourche d’Andrews.  Peut fournir aux traders momentum des signaux à long ou moyen terme, où il est le plus utile pour prédire des fluctuations plus prolongées du marché. Cette EA trouve une divergence régulière pour le repli sur le marché et trouve également une divergence cachée pour montrer une tendance continue. Cet EA intègre un contrôle dynamique des pertes de vente et des prises de bénéfices. Veuillez utiliser un nombre magique différent sur chaque paire pour éviter tout
Steel Muscles
Jason Edward Todt
Experts
Cette EA utilise les moyennes mobiles, la MACD, les bandes de Bollinger et le momentum pour calculer précisément quand entrer et sortir des transactions. Cette EA trouve une divergence régulière pour le repli sur le marché et trouve également une divergence cachée pour montrer une tendance continue. Cet EA intègre un contrôle dynamique des pertes de vente et des prises de bénéfices. Sur la base des valeurs de lot configurables, l’EA place les commandes par tendance et par données de plage moyenn
The Dreamer
Jason Edward Todt
Experts
Cet EA utilise des bandes de Bollinger avec un filtre MACD pour déterminer quand prendre des transactions. Cet EA intègre un contrôle dynamique des pertes de vente et des prises de bénéfices. Sur la base des valeurs de lot configurables, l’EA place les commandes par tendance et par données de plage moyenne réelle du symbole. La stratégie est basée sur l’utilisation des changements de direction de tendance et l’optimisation de la taille des commandes de votre choix. Chaque fois qu’un changement d
Tangelo
Jason Edward Todt
Experts
Suitable for any time frame Suitable for any currency pair Configuring not required Can be used as either an indicator, or as a fully automated EA This EA uses 13 Moving Averagesspan   CUSTOMIZABLE SETTINGS 1. Main parameters 1.1 Two order comments for Long/Short orders 1.2 Two Unique magic numbers. For Long/Short 1.3 Maximum allowed spread 1.4 Maximum allowed slippage 1.5 All indicators used within this EA are fully customizable 1.6 Define broker digits 1.7 Use as a fully automated EA, or use
Lions Mane
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé Cet EA est un indicateur MACD, et il est entièrement personnalisable. Cette évaluation environnementale est basée sur l’utilisation de la ligne d’histogramme.   PARAMÈTRES PERSONNALISABLES Indicateur MACD. Entièrement personnalisable. 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longu
ADXiBOT
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES Indicateur ADX. 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE s
Hedging the Bushes
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE sont entièrement
MACDaddy
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE sont entièrement
Shadow Work
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE sont entièrement
Robot0
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Short Circut
Jason Edward Todt
Experts
Convient à n’importe quel laps de temps Convient à n’importe quelle paire de devises Configuration non requise Peut être utilisé comme indicateur ou comme EA entièrement automatisé     PARAMÈTRES PERSONNALISABLES 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE sont entièrement
Three wise men
Jason Edward Todt
Experts
PARAMÈTRES PERSONNALISABLES Indicateur MACD - Entièrement personnalisable Trois moyennes mobiles - entièrement personnalisables Momentum - Entièrement personnalisable 1. Paramètres principaux 1.1 Deux commentaires de commande pour les commandes longues/courtes 1.2 Deux nombres magiques uniques. Pour long/court 1.3 Écart maximal autorisé 1.4 Glissement maximal autorisé 1.5 Tous les indicateurs utilisés dans le cadre de la présente EE sont entièrement personnalisables 1.6 Vérifier/Définir les chif
Make Today Amazing
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Soultrading
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Shovel Head
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Price Pulse Pro
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Planar Traveler
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs ! L'Expert Advisor utilise trois moyennes mobiles sur trois périodes différentes pour déterminer quand ouvrir et fermer une position. Rencontrez nos conseillers experts à la pointe de la technologie, conçus pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités pour améliorer votre jeu de trading et maximiser vo
IntelliBot
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Indian
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
QuantumQuest
Jason Edward Todt
Experts
Unlock Your Trading Potential with Our Exclusive Expert Advisor!   Introducing our cutting-edge MetaTrader 4 Expert Advisor designed to revolutionize your trading experience. Developed by the experts at Live Oak Forex Trading Company, this powerful EA is packed with features to elevate your trading game and maximize your profits. Here's why you should consider making it an essential part of your trading arsenal: This EA can be used either as an indicator with multiple choices of notifications (I
ThreeFold Momentum
Jason Edward Todt
Experts
Libérez votre potentiel de trading avec nos Expert Advisors exclusifs !   Voici le MetaTrader 4 Expert Advisor à la pointe de la technologie, conçu pour révolutionner votre expérience de trading. Développé par les experts de Live Oak, une société de trading forex, ce puissant Expert Advisor regorge de fonctionnalités qui vous permettront de booster votre jeu de trading et de maximiser vos profits. Voici pourquoi vous devriez le considérer comme faisant partie intégrante de votre arsenal de tradi
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis