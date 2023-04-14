Synaptic Ai

Synaptic AI est un Expert Advisor professionnel entièrement automatisé qui exploite la puissance de l'intelligence artificielle et est soutenu par plus d'une décennie de données historiques.
Cela permet l'identification et la modélisation de schémas récurrents sur la paire GBPUSD.
Le résultat est une stratégie basée sur un algorithme propriétaire et des calculs complexes qui détectent les signaux envoyés par ces modèles, permettant d'anticiper les mouvements du marché avec un avantage statistique.

Caractéristiques principales

  • Peu de paramètres de base pour plus d'efficacité
  • Stop loss et Take Profit stricts pour toutes les positions avec un ratio Risque/Récompense supérieur à 1:1
  • Taille de lot optimisée gérée par la balance du compte et le risque
  • Aucune stratégie risquée telle que Grid, Martingale ou Moyenne des positions perdantes
  • Non sensible au glissement ou au spread, adapté aux comptes à faible effet de levier
  • Compatible avec les règles strictes des comptes financés "prop firm" (FTMO, MFF, E8, Audacity.... )

Paramètres d'entrée

  • Risk Strategy : menu déroulant permettant de choisir la stratégie par niveau de risque
  • Increase lotsize factor : augmenter la taille pour la stratégie de risque "Très élevé" uniquement
  • Activate Close by Profit Exceeds : option permettant la clôture anticipée des transactions ouvertes en fonction du % de gains actuels
  • Positive Equity to close (%) : % de gains si option Close by Profit activée
  • Use Autolot : activer le calcul automatique de la taille du lot (calcul entre le risque et la distance Stoploss)
  • Risk Per Trade (%) : % de risque pris pour chaque position si autolot est activé
  • Max LotSize : taille de lot maximale si autolot est activé
  • Static Lot size : taille de lot fixe pour toutes les transactions si Autolot est désactivé
  • Comment : champs de commentaire personnalisables
  • Magic Number : numéro magique pour les ordres et les positions Synaptic AI

Configuration recommandée

  • Paire de devises : GBPUSD
  • Timeframe : H1
  • Courtiers : Tout courtier
  • Lot et risque recommandés : 0,01 lot par 500 $
  • Dépôt minimum : 300 $
  • Effet de levier minimum : 1:30 ou plus
  • Type de compte : N'importe quel type avec un spread minimum


Note importante

Cet expert advisor a été optimisé pour mobiliser un minimum de ressources système.
Ainsi, il nous a semblé inutile de développer un panneau visuel pour paraître joli et montrer beaucoup de choses.
Nous avons choisi de consacrer toutes les ressources aux calculs algorithmiques. Lorsque l'Expert Advisor est correctement installé et prêt à fonctionner, seul un message en haut à gauche vous indiquera que tout est actif.

Les performances passées, que ce soit en test ou en réel, ne garantissent pas les résultats futurs.
Synaptic peut ouvrir plusieurs transactions simultanément, il faudra donc en tenir compte lors du choix de la taille des positions en fonction de votre capital.

Support : Envoyez un message personnel pour toute question sur le fonctionnement, l'installation et les paramètres de l'EA.

