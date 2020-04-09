Black Sunshine — Description de l'Expert Advisor

Un Expert Advisor à haute conviction et à faible intervention qui associe une entrée de tendance précise à des sorties sensibles au momentum pour offrir une exécution de trade calme et cohérente.

Proposition de base

Black Sunshine ouvre des trades sur des signaux de tendance clairs provenant du 13-période EMA et les ferme uniquement lorsque le momentum et la volatilité indiquent qu'il est temps de verrouiller les profits, en utilisant les Bandes de Bollinger et le MACD. Le résultat est une automatisation disciplinée qui réduit les erreurs émotionnelles et impose un avantage reproductible.

Pourquoi les traders choisissent Black Sunshine

Entrées de tendance fiables utilisant le 13 EMA pour des trades opportuns et alignés directionnellement.

Sorties intelligentes qui combinent les Bandes de Bollinger et le MACD pour capturer les mouvements et éviter de chasser les retournements.

Contrôle complet du trade avec Stoploss, Trailing Stoploss, Take Profit, timing de Break-Even, décalages de pip pour les stops, et Taille de Lot configurables.

Gestion de trade adaptative qui déplace les stops et protège les gains automatiquement à mesure que les trades mûrissent.

Automatisation qui fait gagner du temps pour que vous puissiez préserver votre capital sans surveiller les graphiques toute la journée.

Comment fonctionne Black Sunshine

Il scanne les conditions d'entrée basées sur l'EMA et exécute les trades lorsque le 13 EMA confirme la direction de la tendance.

Pendant un trade, il surveille les Bandes de Bollinger et le MACD ensemble pour identifier un affaiblissement du momentum ou des extrêmes de volatilité et sortir à des points de haute probabilité.

Les paramètres utilisateur vous permettent de définir les règles de risque et de gestion pour que l'EA se comporte exactement comme votre plan l'exige.

Paramètres que vous contrôlez

Stoploss — définissez la perte maximale par trade.

Trailing Stoploss — verrouillez automatiquement les profits à mesure que le prix évolue en votre faveur.

Take Profit — définissez des objectifs fixes ou fiez-vous aux signaux de sortie.

Move to Break Even — choisissez quand Black Sunshine protège votre capital initial.

Pip Offset for Stoploss — ajustez finement le placement du stop lorsque les conditions changent.

Lot Size — fixe ou adapté à votre profil de risque.

Meilleurs cas d'utilisation

Les traders qui veulent un système basé sur des règles qui impose discipline et cohérence.

Les utilisateurs qui préfèrent les entrées de suivi de tendance avec des sorties basées sur le momentum.

Les traders occupés cherchant une automatisation fiable qui réduit le temps d'écran sans renoncer au contrôle.

Recommandation de démarrage rapide

Installez Black Sunshine sur un compte de démonstration, appliquez des paramètres de stop et de lot conservateurs, exécutez une courte optimisation sur vos symboles et unités de temps préférés, puis adaptez-vous progressivement une fois que vous êtes satisfait du comportement en direct.

Commencez à utiliser Black Sunshine pour transformer une entrée EMA éprouvée et une logique de sortie MACD plus Bollinger en une exécution de trade cohérente et sans stress.