Black Sunshine

Black Sunshine — Descrizione dell'Expert Advisor

Un Expert Advisor ad alta convinzione e a basso contatto che combina un'entrata di trend precisa con uscite sensibili al momentum per fornire un'esecuzione di trade calma e coerente.

Proposta principale

Black Sunshine apre trade su segnali di trend chiari provenienti dalla EMA a 13 periodi e li chiude solo quando il momentum e la volatilità indicano che è il momento di bloccare i profitti, utilizzando le Bande di Bollinger e il MACD. Il risultato è un'automazione disciplinata che riduce gli errori emotivi e impone un vantaggio ripetibile.

Perché i trader scelgono Black Sunshine

  • Entrate di trend affidabili utilizzando la 13 EMA per trade tempestivi e allineati direzionalmente.

  • Uscite intelligenti che combinano le Bande di Bollinger e il MACD per catturare i movimenti ed evitare di inseguire le inversioni.

  • Controllo completo del trade con Stoploss, Trailing Stoploss, Take Profit, timing del Break-Even, offset di pip per gli stop e Dimensione del Lotto configurabili.

  • Gestione adattiva del trade che sposta gli stop e protegge i guadagni automaticamente man mano che i trade maturano.

  • Automazione che fa risparmiare tempo così puoi preservare il capitale senza guardare i grafici tutto il giorno.

Come funziona Black Sunshine

  • Scansiona le condizioni di entrata basate sulla EMA ed esegue i trade quando la 13 EMA conferma la direzione del trend.

  • Mentre è in un trade, monitora insieme le Bande di Bollinger e il MACD per identificare l'indebolimento del momentum o gli estremi di volatilità e uscire in punti ad alta probabilità.

  • Le impostazioni utente ti permettono di definire le regole di rischio e gestione in modo che l'EA si comporti esattamente come il tuo piano richiede.

Impostazioni che controlli

  • Stoploss — definisci la perdita massima per trade.

  • Trailing Stoploss — blocca automaticamente i profitti man mano che il prezzo si muove a tuo favore.

  • Take Profit — imposta obiettivi fissi o affidati ai segnali di uscita.

  • Move to Break Even — scegli quando Black Sunshine protegge il tuo capitale principale.

  • Pip Offset for Stoploss — affina il posizionamento dello stop quando le condizioni cambiano.

  • Lot Size — fisso o scalato in base al tuo profilo di rischio.

Migliori casi d'uso

  • Trader che desiderano un sistema basato su regole che imponga disciplina e coerenza.

  • Utenti che preferiscono entrate di trend-following con uscite basate sul momentum.

  • Trader impegnati che cercano un'automazione affidabile che riduca il tempo davanti allo schermo senza cedere il controllo.

Raccomandazione di avvio rapido

Installa Black Sunshine su un conto demo, applica impostazioni di stop e lotto conservative, esegui una breve ottimizzazione sui tuoi simboli e timeframes preferiti, quindi scala gradualmente una volta che sei soddisfatto del comportamento dal vivo.

Inizia a usare Black Sunshine per trasformare una comprovata logica di entrata EMA e di uscita MACD più Bollinger in un'esecuzione di trade coerente e senza stress.


