Black Sunshine

Black Sunshine — Expert Advisor Açıklaması

Hassas trend girişi ile momentumu dikkate alan çıkışları birleştirerek sakin ve tutarlı bir işlem yürütme sağlayan, yüksek inançlı ve düşük müdahaleli bir Expert Advisor.

Temel Önerme

Black Sunshine, 13 periyotluk EMA'dan gelen net trend sinyalleriyle işlemleri açar ve yalnızca momentum ile oynaklık, Bollinger Bantları ve MACD kullanarak kârı sabitleme zamanının geldiğini gösterdiğinde işlemleri kapatır. Sonuç, duygusal hataları azaltan ve tekrarlanabilir bir avantajı zorlayan disiplinli bir otomasyondur.

Yatırımcılar Neden Black Sunshine'ı Seçiyor?

  • Güvenilir trend girişleri: Zamanında ve yönle uyumlu işlemler için 13 EMA'yı kullanır.

  • Akıllı çıkışlar: Bollinger Bantları ve MACD'yi birleştirerek hareketleri yakalar ve geri dönüşleri kovalamaktan kaçınır.

  • Tam işlem kontrolü: Yapılandırılabilir Stoploss, Trailing Stoploss, Take Profit, Başabaş (Break-Even) zamanlaması, stoplar için pip ofsetleri ve Lot Büyüklüğü.

  • Uyarlanabilir işlem yönetimi: İşlemler olgunlaştıkça stopları otomatik olarak hareket ettirir ve kazançları korur.

  • Zaman kazandıran otomasyon: Bütün gün grafik izlemek zorunda kalmadan sermayenizi korumanızı sağlar.

Black Sunshine Nasıl Çalışır?

  • EMA tabanlı giriş koşullarını tarar ve 13 EMA trend yönünü onayladığında işlemleri yürütür.

  • Bir işlemdeyken, zayıflayan momentumu veya oynaklık aşırılıklarını belirlemek ve yüksek olasılıklı noktalarda çıkış yapmak için Bollinger Bantları ve MACD'yi birlikte izler.

  • Kullanıcı ayarları, EA'nın planınızın gerektirdiği gibi davranması için risk ve yönetim kurallarını tanımlamanıza olanak tanır.

Kontrol Ettiğiniz Ayarlar

  • Stoploss — işlem başına maksimum kaybı tanımlar.

  • Trailing Stoploss — fiyat lehinize hareket ettikçe kârı otomatik olarak sabitler.

  • Take Profit — sabit hedefler belirler veya çıkış sinyallerine güvenir.

  • Move to Break Even — Black Sunshine'ın ana paranızı ne zaman koruyacağını seçin.

  • Pip Offset for Stoploss — koşullar değiştiğinde stop yerleşimini hassaslaştırın.

  • Lot Size — sabit veya risk profilinize göre ölçeklendirilmiş.

En İyi Kullanım Senaryoları

  • Disiplin ve tutarlılığı zorlayan kurala dayalı bir sistem isteyen yatırımcılar.

  • Momentuma dayalı çıkışlarla trend takip eden girişleri tercih eden kullanıcılar.

  • Kontrolden vazgeçmeden ekran başında geçirilen süreyi azaltan güvenilir bir otomasyon arayan meşgul yatırımcılar.

Hızlı Başlangıç Önerisi

Black Sunshine'ı bir demo hesabına kurun, muhafazakar stop ve lot ayarları uygulayın, tercih ettiğiniz semboller ve zaman dilimlerinde kısa bir optimizasyon çalıştırın ve canlı davranışından memnun kaldıktan sonra kademeli olarak büyütün.

Kanıtlanmış bir EMA girişini ve MACD artı Bollinger çıkış mantığını tutarlı, stressiz bir işlem yürütmeye dönüştürmek için Black Sunshine'ı kullanmaya başlayın.


