🧠 Assorti Bot by Alemcool — мультииндикаторный торговый советник с адаптивной логикой

Assorti Bot — это интеллектуальный форекс-советник, сочетающий сигналы RSI и CCI на нескольких таймфреймах, с гибким управлением лотом, прибыли и рисками. Разработан для стабильной и адаптивной торговли в условиях рынка.

✅ Основные преимущества:

📊 Мультитаймфрейм-анализ RSI и CCI (M1, M5, M15)

🧠 Адаптивная стратегия входа : работает по сигналам одного или всех ТФ (по выбору)

🔁 Умный мартингейл с контролем шага и объема

💰 Динамичная цель по прибыли : лестничная модель (1–2 / 3–4 / 5+ ордеров)

🎯 Общий Take Profit : учитывает цену первого ордера, оптимизирован для прибыльного выхода

⚖️ Автолот от баланса или фиксированный объем

📉 Универсален для любых инструментов : золото, валюты, индексы и др.

📡 Работает на VPS, реагирует на потерю связи и запрет торговли

⚙️ Входные параметры:

🔸 Лот и управление риском:

InitialLot — начальный лот

UseAutoLot — авторасчёт лота

AutoLotBase — сумма, на которую приходится 0.01 лота

🔸 RSI и CCI сигналы:

RSI_Period , RSI_Buy_Level , RSI_Sell_Level

CCI_Period , CCI_Buy_Level , CCI_Sell_Level

Use_MultiTimeframe , Require_All_Timeframes — для RSI

Use_CCI_MultiTimeframe , CCI_Require_All_Timeframes — для CCI

🔸 Таймфреймы:

Use_M1_RSI , Use_M5_RSI , Use_M15_RSI

Use_M1_CCI , Use_M5_CCI , Use_M15_CCI

🔸 Прибыль и TP:

UsePercentLadder — включить лестницу прибыли

Ladder_*_Percent — цели для 1–2, 3–4 и 5+ ордеров

Use_TakeProfit , TP_Distance_Pips , TP_Priority_Over_Percent

🔸 Мартингейл:

Martingale_Step_Pips , Martingale_Multiplier

🔸 Прочее:

Slippage , Magic_Number

🔎 Принцип работы:

Советник отслеживает сигналы RSI и/или CCI, как с текущего, так и с выбранных таймфреймов.

При наличии сигнала (BUY или SELL) и отсутствии открытых ордеров в этом направлении, советник открывает сделку.

В случае неблагоприятного движения цены — активируется мартингейл по шагу, увеличивая лот.

Как только достигается общий TP или целевой процент прибыли (в зависимости от приоритета), все ордера закрываются.

⚠️ Рекомендации:

Используйте на XAUUSD , EURUSD , NASDAQ и других трендовых инструментах

Оптимально работает на таймфреймах M15 – H1

Рекомендуется VPS для круглосуточной работы

Готов к тестированию и реальной торговле.

Создан с вниманием к деталям и безопасной логикой работы на рынке.

Assorti Bot — ваш универсальный торговый помощник.



