Assorti Bot
- Experts
- Daniyar Alimkulov
- Versione: 1.11
- Aggiornato: 31 luglio 2025
- Attivazioni: 10
🧠 Assorti Bot by Alemcool — мультииндикаторный торговый советник с адаптивной логикой
Assorti Bot — это интеллектуальный форекс-советник, сочетающий сигналы RSI и CCI на нескольких таймфреймах, с гибким управлением лотом, прибыли и рисками. Разработан для стабильной и адаптивной торговли в условиях рынка.
✅ Основные преимущества:
-
📊 Мультитаймфрейм-анализ RSI и CCI (M1, M5, M15)
-
🧠 Адаптивная стратегия входа: работает по сигналам одного или всех ТФ (по выбору)
-
🔁 Умный мартингейл с контролем шага и объема
-
💰 Динамичная цель по прибыли: лестничная модель (1–2 / 3–4 / 5+ ордеров)
-
🎯 Общий Take Profit: учитывает цену первого ордера, оптимизирован для прибыльного выхода
-
⚖️ Автолот от баланса или фиксированный объем
-
📉 Универсален для любых инструментов: золото, валюты, индексы и др.
-
📡 Работает на VPS, реагирует на потерю связи и запрет торговли
⚙️ Входные параметры:
🔸 Лот и управление риском:
-
InitialLot — начальный лот
-
UseAutoLot — авторасчёт лота
-
AutoLotBase — сумма, на которую приходится 0.01 лота
🔸 RSI и CCI сигналы:
-
RSI_Period , RSI_Buy_Level , RSI_Sell_Level
-
CCI_Period , CCI_Buy_Level , CCI_Sell_Level
-
Use_MultiTimeframe , Require_All_Timeframes — для RSI
-
Use_CCI_MultiTimeframe , CCI_Require_All_Timeframes — для CCI
🔸 Таймфреймы:
-
Use_M1_RSI , Use_M5_RSI , Use_M15_RSI
-
Use_M1_CCI , Use_M5_CCI , Use_M15_CCI
🔸 Прибыль и TP:
-
UsePercentLadder — включить лестницу прибыли
-
Ladder_*_Percent — цели для 1–2, 3–4 и 5+ ордеров
-
Use_TakeProfit , TP_Distance_Pips , TP_Priority_Over_Percent
🔸 Мартингейл:
-
Martingale_Step_Pips , Martingale_Multiplier
🔸 Прочее:
-
Slippage , Magic_Number
🔎 Принцип работы:
Советник отслеживает сигналы RSI и/или CCI, как с текущего, так и с выбранных таймфреймов.
При наличии сигнала (BUY или SELL) и отсутствии открытых ордеров в этом направлении, советник открывает сделку.
В случае неблагоприятного движения цены — активируется мартингейл по шагу, увеличивая лот.
Как только достигается общий TP или целевой процент прибыли (в зависимости от приоритета), все ордера закрываются.
⚠️ Рекомендации:
-
Используйте на XAUUSD, EURUSD, NASDAQ и других трендовых инструментах
-
Оптимально работает на таймфреймах M15 – H1
-
Рекомендуется VPS для круглосуточной работы
Готов к тестированию и реальной торговле.
Создан с вниманием к деталям и безопасной логикой работы на рынке.
Assorti Bot — ваш универсальный торговый помощник.