Zyrova

3.67

Zyrova


Offre de Lancement Spéciale : 50% DE REMISE pour les 10 Premiers Utilisateurs ! (10 copies restantes)


Ceci n'est pas qu'un autre conseiller expert. C'est un système construit pour la cohérence, la précision et la survie—même sur les marchés les plus imprévisibles.


Suivez les Mises à Jour du Marché : https://www.mql5.com/en/channels/babayeasnews

Guide de L'utilisateur : https://www.mql5.com/en/blogs/post/762213


Qu'est-ce qui le rend Unique ?

Modèle de Balayage de Liquidité Adaptatif – Cet EA utilise un moteur de détection de liquidité intelligent qui identifie les zones de stop institutionnelles à travers les niveaux de prix majeurs. En suivant les modèles historiques de balayage et les anomalies en temps réel du carnet de commandes, il anticipe les saisies de liquidité et entre juste avant les retournements du marché—maximisant le rapport risque-récompense avec une précision de niveau sniper.

Pour rendre le système à toute épreuve, nous avons intégré un mécanisme optionnel avancé. Cela crée un tunnel de prix virtuel : les ordres d'achat sont stratégiquement superposés au-dessus du prix actuel, et les ordres de vente sont positionnés en dessous. Peu importe la direction dans laquelle le marché se déplace, le système est conçu pour capitaliser—fermant les trades en profit grâce à une moyenne intelligente et un timing de sortie.

Cette méthode est rarement nécessaire grâce à la force de la stratégie de base—mais elle est là comme un filet de sécurité, renforçant la stabilité même sur les marchés les plus imprévisibles.


Conçu pour la Précision, Pensé pour la Durabilité :

  • Mécanique de tunnel intelligent pour le contrôle des risques dans des conditions volatiles
  • Entrées ultra-précises pour réduire l'exposition et éviter l'accumulation de trades inutiles
  • Exécution configurée et oubliée – il suffit d'attacher l'EA à XAUUSD sur M15, et il gère automatiquement le trading multi-symboles
  • Compatible avec tous les courtiers – aucune restriction sur l'écart ou le type d'exécution
  • Testé de manière extensive sur MT4 et MT5 avec des performances robustes sur plusieurs années

Notes du Système :

La configuration est rapide et facile : il suffit d'appliquer l'EA au graphique et à la période recommandés. Il autogérera les autres paires et traitera toute la logique de manière autonome.

Pour assurer des performances sans faille, il est fortement recommandé d'opérer l'EA sur un VPS, surtout si vous traderez 24/5. Cela minimise les risques dus aux pannes Internet ou aux interruptions du système.


Restez Connecté : Rejoignez notre canal Telegram pour des insights continus, des mises à jour, et l'accès à des fichiers de configuration et des ressources de support. (contactez-moi pour le lien)

Laissez ce système travailler pour vous—à travers la tendance, le repli, ou le chaos. Nous l'avons construit pour survivre à ce que beaucoup ne peuvent pas.


msbaid
173
msbaid 2025.06.28 16:56 
 

This EA don't work and results in more losses then profit. No update till now. I will change review once update receive and it start making profit.

Babay Ubaedillah
660
Réponse du développeur Babay Ubaedillah 2025.09.04 21:55
Hi i just updated the EA, would mind checking it
Michael Arthur Schorr
1653
Michael Arthur Schorr 2025.06.09 09:24 
 

Was a bit sceptic as seller is new but already got Money back on day 1 so I can already give a good Rating. Will See how the ea will be continued to be Supported in the Future but for now I’m very excitee.

Babay Ubaedillah
660
Réponse du développeur Babay Ubaedillah 2025.09.04 21:55
Thank you so much for your feedback
rerem119
118
rerem119 2025.06.03 06:23 
 

Faith in the ea restored when i turned off the recovery.

Babay Ubaedillah
660
Réponse du développeur Babay Ubaedillah 2025.09.04 21:55
Thank you so much
Répondre à l'avis