Moving Average Label

Indicateur de moyenne mobile (MA)

La moyenne mobile est un outil d'analyse technique qui lisse les fluctuations de prix en affichant le prix moyen sur une période donnée. Elle permet d'identifier les tendances et les points de retournement potentiels.

Coloré

  • Vert : Le prix est   au-dessus de   le MA   ET   le MA est tendance   vers le haut   (signal haussier)

  • Rouge : Le prix est   ci-dessous   le MA   ET   le MA est tendance   vers le bas   (signal baissier)

  • Jaune : Le MA est   plat   (pas de tendance claire)

Informations sur l'étiquette

L'indicateur MA comprend une étiquette indiquant la valeur actuelle exacte du MA à sa dernière position pour un suivi précis.

Exemple d'étiquette :
MA(20) : 1,08542

Usage

La moyenne mobile est couramment utilisée pour :

  • Déterminer la direction de la tendance

  • Identifier les niveaux de support et de résistance

  • Génération de signaux de croisement (lorsque le prix croise la MM)

Note:   Les périodes MA plus courtes (par exemple, 20) réagissent plus rapidement aux variations de prix que les périodes plus longues (par exemple, 200).


Produits recommandés
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Indicateurs
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicateurs
We present you the indicator "Candle closing counter", which will become your indispensable assistant in the world of trading. That’s why knowing when the candle will close can help: If you like to trade using candle patterns, you will know when the candle will be closed. This indicator will allow you to check if a known pattern has formed and if there is a possibility of trading. The indicator will help you to prepare for market opening and market closure. You can set a timer to create a pre
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Blahtech Limited presents their Market Profile indicator for the MetaTrader community. In
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicateurs
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicateurs
Daily Candle Predictor est un indicateur qui prédit le cours de clôture d'une bougie. L'indicateur est principalement destiné à être utilisé sur les graphiques D1. Cet indicateur convient à la fois au trading forex traditionnel et au trading d'options binaires. L'indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome, ou il peut servir de complément à votre système de trading existant. Cet indicateur analyse la bougie actuelle, calcule certains facteurs de force à l'intérieur du corps
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Indicateurs
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Volume Profile for mt4
Nicola Capatti
Indicateurs
Indicateur Profil de Volume pour MT4 Obtenez un avantage en trading avec l'indicateur "Profil de Volume" pour MetaTrader 4 (MT4). Cet outil avancé d'analyse technique vous permet d'identifier avec précision les niveaux clés de support et de résistance basés sur le volume des transactions. Visualisez facilement les zones d'intérêt du marché, où les volumes d'échange sont les plus élevés, et utilisez ces informations pour prendre des décisions de trading plus éclairées. Caractéristiques principale
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
« Dynamic Scalping Oscillator » est un indicateur Crypto Forex personnalisé avancé, un outil de trading efficace pour MT4 ! - Nouvelle génération d'oscillateurs : voir les images pour comprendre leur utilisation. - L'oscillateur de scalping dynamique dispose de zones de survente/surachat adaptatives. - L'oscillateur est un outil auxiliaire permettant de trouver des points d'entrée précis dans les zones dynamiques de survente/surachat. - Valeurs de survente : inférieures à la ligne verte ; vale
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicateurs
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
GND Tail Candle
Nguyen Dang Giang
Indicateurs
A tall upper shadow occurs when the price moves during the period, but goes back down, which is a bearish signal. A tall lower shadow forms when bears push the price down, but bulls pull it back up, which leaves a long line or shadow. This is considered a bullish signal. Some technical analysts believe a tall or long shadow means the stock will turn or reverse. Some believe a short or lower shadow means a price rise is coming. In other words, a tall upper shadow means a downturn is coming, while
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicateurs
L'indicateur SMC Venom Model BPR est un outil professionnel pour les traders travaillant dans le concept Smart Money (SMC). Il identifie automatiquement deux modèles clés sur le graphique des prix: FVG   (Fair Value Gap) est une combinaison de trois bougies, dans laquelle il y a un écart entre la première et la troisième bougie. Forme une zone entre les niveaux où il n'y a pas de support de volume, ce qui conduit souvent à une correction des prix. BPR   (Balanced Price Range) est une combinaiso
BoxChart MT4
Evgeny Shevtsov
4.4 (5)
Indicateurs
The market is unfair if only because 10% of participants manage 90% of funds. An ordinary trader has slim changes to stand against these "vultures". This problem can be solved. You just need to be among these 10%, learn to predict their intentions and move with them. Volume is the only preemptive factor that faultlessly works on any timeframe and symbol. First, the volume appears and is accumulated, and only then the price moves. The price moves from one volume to another. Areas of volume accumu
History Pattern Search
Yevhenii Levchenko
Indicateurs
L'indicateur construit les cotations actuelles, qui peuvent être comparées aux cotations historiques et, sur cette base, faire une prévision de l'évolution des prix. L'indicateur dispose d'un champ de texte pour une navigation rapide jusqu'à la date souhaitée. Option : Symbole - sélection du symbole que l'indicateur affichera ; SymbolPeriod - sélection de la période à partir de laquelle l'indicateur prendra des données ; IndicatorColor - couleur de l'indicateur ; HorisontalShift - décalage
SimSim Arrow Momentum
Aleksandr Tyunev
Indicateurs
SimSim Arrow Momentum est un indicateur « Momentum » standard, mais dans une version flèche. Version pour MetaTrader 5 Les paramètres de l'indicateur sont similaires à ceux standard, plus un paramètre supplémentaire Delta. Delta = 0 - 100 Écarts par rapport à la valeur 100. Modification du niveau de l'indicateur 100, plus et moins sont possibles. L'indicateur génère un signal lorsque le prix franchit la ligne de niveau = 100 +- Delta. Activez « CONTROL DEAL » pour l'opération et les transact
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicateurs
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicateurs
[ZhiBiCCI] indicators are suitable for all cycle use, and are also suitable for all market varieties. [ZhiBiCCI] Green solid line is a reversal of bullish divergence. The green dotted line is a classic bullish divergence. [ZhiBiCCI] The solid line to the red is a reverse bearish divergence. The red dotted line is a classical bearish divergence. [ZhiBiCCI] can be set in the parameters (Alert, Send mail, Send notification), set to (true) to send instant signals to the alarm window, email, insta
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicateurs
Forex Gump is a fully finished semi-automatic trading system. In the form of arrows, signals are displayed on the screen for opening and closing deals. All you need is to follow the instructions of the indicator. When the indicator shows a blue arrow, you need to open a buy order. When the indicator shows a red arrow, you need to open a sell order. Close orders when the indicator draws a yellow cross. In order to get the most effective result, we recommend using the timeframes H1, H4, D1. There
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
Indicateur Crypto_Forex "Force Index avec zones dynamiques de survente/surachat" pour MT4, sans repeinture. - L'indice de force est l'un des meilleurs indicateurs qui combine les données de prix et de volume en une seule valeur. - Il est idéal pour effectuer des transactions de vente à partir de la zone de surachat dynamique et des transactions d'achat à partir de la zone de survente dynamique. - Cet indicateur est excellent pour le trading Momentum dans la direction de la tendance. - Zone de
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicateurs
"Auto FIBO Pro" Crypto_Forex indicator - est un excellent outil auxiliaire dans le trading ! - L'indicateur calcule et place automatiquement sur le graphique les niveaux de Fibo et les lignes de tendance locales (couleur rouge). - Les niveaux de Fibonacci indiquent les zones clés où le prix peut s'inverser. - Les niveaux les plus importants sont 23,6 %, 38,2 %, 50 % et 61,8 %. - Vous pouvez l'utiliser pour le scalping inversé ou pour le trading en grille de zones. - Il existe également de nomb
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicateurs
Version MT5  |  FAQ L' indicateur Owl Smart Levels   est un système de trading complet au sein d'un seul indicateur qui comprend des outils d'analyse de marché populaires tels que   les fractales avancées de Bill Williams , Valable ZigZag qui construit   la structure d'onde correcte   du marché et   les niveaux de Fibonacci   qui marquent les niveaux exacts d'entrée. sur le marché et les endroits où prendre des bénéfices. Description détaillée de la stratégie Mode d'emploi de l'indicateur Conse
Master scalping M1
Nataliia Marchuk
Indicateurs
Master Scalping M1 est un indicateur innovant qui utilise un algorithme pour déterminer rapidement et avec précision la tendance. L'indicateur calcule le temps d'ouverture et de fermeture des positions, les algorithmes de l'indicateur vous permettent de trouver les moments idéaux pour entrer dans une transaction (acheter ou vendre un actif), ce qui augmente le succès des transactions pour la plupart des commerçants. Avantages de l'indicateur : Facile à utiliser, ne surcharge pas le graphique ave
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Indicateurs
Improved version of the free HMA Trend indicator (for MetaTrader 4) with statistical analysis. HMA Trend is a trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. The main differences from the free version: Ability to predict the probability of a trend reversal using analysis of history data. Plotting statistical charts for analyzi
Banking levels
Sergey Demin
Indicateurs
Indicator (includes Volume Profile + Order Blocks) - a revolutionary indicator that combines two of the most powerful concepts of modern technical analysis: volume profiles and institutional players' order blocks. This tool allows you to see what is hidden from most traders and gives you a significant advantage in the market. Key benefits of the indicator: Visualization of "smart money": Clearly shows the areas of concentration of large players, highlighting areas with maximum volume in bright
WOW Dash M16 PutCall Signal
Nirundorn Promphao
Indicateurs
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
TMA AI Bands
Monique Ellen Miranda Dos Santos
Indicateurs
L'indicateur TMA AI Bands est basé sur la Moyenne Mobile Triangulaire (TMA) avec des bandes supérieure et inférieure dynamiques et des flèches claires d'achat/vente tracées directement sur le graphique. Il intègre une IA pour une optimisation adaptative et garantit l'absence de repainting, fournissant des signaux de renversement précis lorsque le prix touche les bandes. * Paires : fonctionne avec toutes les paires de devises * Échelles de temps recommandées : D1 / W1 / MN * Variables externe
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicateurs
Was: $299  Now: $149   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
The coated chart
Jin Wang
Indicateurs
Heiken Ashi candle chart is an improved version of The Japanese candle chart, which can effectively filter the market "noise" of the Japanese candle chart. It is favored by many traders for its simplicity and intuition. For trend traders, the HA candle chart is a magic tool. Unlike the traditional Japanese candle chart, Heikenashi does not reflect the opening price, high price, low price and closing price of the market. Instead, Heikenashi calculates the value of a single K line in the dominant
MarketProfile EForex
Veridiana Adorno Kendrick
Indicateurs
Market Profile Shows where the price has spent more time, highlighting important levels that can be used in trading. It is a powerful tool which is designed to take the fundamental components which comprise every market; price/volume/time, and visually display their relationship in real-time as the market develops for a pre-determined time period. Very powerful tool!
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicateurs
Arrow Indicator (Buy/Sell Alerts) – Simple Yet Powerful Tool!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1)           Key Features: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Sell Signal : Red downward arrow () appears above the candle Accurate Trend Reversal Detection – Based on tried and tested SMA strategy. ️ Clean Chart View – Minimalist, non-i
FREE
Volume Accumulation Index
Vitalyi Belyh
Indicateurs
Un indicateur technique qui calcule ses lectures sur les volumes de transactions. Sous forme d'histogramme, il montre l'accumulation de la force de mouvement de l'instrument de trading. Il dispose de systèmes de calcul indépendants pour les directions haussières et baissières. Fonctionne sur tous les instruments de trading et délais. Peut compléter n’importe quel système commercial. L'indicateur ne redessine pas ses valeurs, les signaux apparaissent sur la bougie actuelle. Il est facile à utilis
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (143)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.76 (17)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (65)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicateurs
SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the indicator translates complex price action in
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Indicateurs
"Dragon's Tail" is an integrated trading system, not just an indicator. This system analyzes each candle on a minute-by-minute basis, which is particularly effective in high market volatility conditions. The "Dragon's Tail" system identifies key market moments referred to as "bull and bear battles". Based on these "battles", the system gives trade direction recommendations. In the case of an arrow appearing on the chart, this signals the possibility of opening two trades in the indicated directi
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
Gold Trend 4
Sergei Linskii
Indicateurs
Gold Trend   - il s'agit d'un bon indicateur technique boursier. L'algorithme de l'indicateur analyse le mouvement du prix d'un actif et reflète la volatilité et les zones d'entrée potentielles. Les meilleurs signaux de l'indicateur: - Pour la VENTE = histogramme rouge + pointeur SHORT rouge + flèche de signalisation jaune dans la même direction + flèche rouge indiquant la direction de la tendance. - Pour l'ACHETER = histogramme bleu + pointeur LONG bleu + flèche de signalisation aqua dans l
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (656)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 26% DE RÉDUCTION La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est un outil de trading unique, de haute qualité et abordable car nous avons incorporé un certain nombre de caractéristiques exclusives et une nouvelle formule. Avec seulement UN graphique, vous pouvez lire la force de la devise pour 28 paires Forex ! Imaginez comment votre trading va s'améliorer parce que vous êtes capable de repérer le point de déclenchement exact d'une nouvelle tendance
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (19)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (4)
Indicateurs
Official release price is 65$ ,only for the first 20 copies ( only 1 left ).                Next price is 95$ , final price will be 250$. Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool repre
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
Reversal Master
Alexey Minkov
4.8 (15)
Indicateurs
The Reversal Master is an indicator for determining the current direction of price movement and reversal points. The indicator will be useful for those who want to see the current market situation better. The indicator can be used as an add-on for ready-made trading systems, or as an independent tool, or to develop your own trading systems. The Reversal Master indicator, to determine the reversal points,  analyzes a lot of conditions since the combined analysis gives a more accurate picture of t
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Indicateurs
Auto Optimized RSI est un indicateur fléché intelligent et facile à utiliser, conçu pour fournir des signaux d’achat et de vente précis. Il utilise des simulations de trading sur des données historiques pour déterminer automatiquement les niveaux RSI les plus efficaces pour chaque instrument et période. Cet indicateur peut être utilisé comme un système de trading autonome ou intégré dans votre stratégie existante, et il est particulièrement utile pour les traders à court terme. Contrairement aux
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicateurs
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
PZ Turning Points MT4
PZ TRADING SLU
1 (1)
Indicateurs
Identify key turning points with reliable fractal analysis This indicator examines the price structure of fractals of different periods to determine possible reversal points in the market, providing timing to positional traders that already have a fundamental or technical valuation model. Unlike its younger brother, Reversal Fractals , this indicator won't miss reversals because of the period selected, and will find reversal fractals on a zig-zag fashion, ignoring those reversals which do not
Pips Generator
Oleg Rodin
4.56 (9)
Indicateurs
Apollo Pips Generator est l'indicateur qui fournit des signaux dans le sens de la tendance. L'indicateur fournit plusieurs points d'entrée afin que vous puissiez toujours trouver une opportunité de trading pour en tirer profit. Faites attention aux captures d'écran. Les captures d'écran montrent l'outil Pips Generator en combinaison avec mon autre outil qui est représenté par le canal avec des signaux en étoile qui indiquent les hauts et les bas. Cette combinaison vous offre plusieurs façons d'a
Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.85 (263)
Indicateurs
Gold Stuff est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Au niveau de l'indicateur de travail, l'Expert Advisor EA Gold Stuff est entièrement automatique. Vous pouvez le trouver sur mon profil. Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi! Contactez-mo
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Hydra Trend Rider
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Hydra Trend Rider is a non-repainting, multi-timeframe trend indicator that delivers precise buy/sell signals and real-time alerts for high-probability trade setups. With its color-coded trend line, customizable dashboard, and mobile notifications, it's perfect for traders seeking clarity, confidence, and consistency in trend trading. Download the Metatrader 5 Version Read the User Manual here. HURRY!  Price  increasing soon! Read the product description carefully before purchasing the product. 
Apollo Secret Trend
Oleg Rodin
5 (7)
Indicateurs
Apollo Secret Trend est un indicateur de tendance professionnel qui peut être utilisé pour trouver des tendances sur n'importe quelle paire et période. L'indicateur peut facilement devenir votre principal indicateur de trading que vous pouvez utiliser pour détecter les tendances du marché, quelle que soit la paire ou la période que vous préférez négocier. En utilisant un paramètre spécial dans l'indicateur, vous pouvez adapter les signaux à votre style de trading personnel. L'indicateur fournit
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT4 est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période 100% non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments: forex, matières premières, crypto-monnaies, indices, actions.  Matrix Arrow Indicator MT4 déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de matières premières (CC
Plus de l'auteur
Anchored VWAP MT4
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Indicateur VWAP ancré Le VWAP ancré   est un puissant outil d'analyse technique conçu pour calculer le   prix moyen pondéré par le volume (VWAP)   à partir d'un point précis, sélectionné par l'utilisateur, sur un graphique plutôt qu'à partir du début d'une séance de trading. Cela permet aux traders d'analyser précisément l'évolution des prix et des volumes en ancrant l'indicateur sur des événements de marché significatifs, tels qu'un pic ou un creux majeur, une publication de résultats ou une ac
Anchored VWAP MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Indicateur VWAP ancré Le VWAP ancré   est un puissant outil d'analyse technique conçu pour calculer le   prix moyen pondéré par le volume (VWAP)   à partir d'un point précis, sélectionné par l'utilisateur, sur un graphique plutôt qu'à partir du début d'une séance de trading. Cela permet aux traders d'analyser précisément l'évolution des prix et des volumes en ancrant l'indicateur sur des événements de marché significatifs, tels qu'un pic ou un creux majeur, une publication de résultats ou une ac
Colored MA Candles
Tuomas Tirroniemi
5 (1)
Indicateurs
Introduction à un indicateur de moyenne mobile personnalisé pour MetaTrader 4 (MT4) Aperçu Cette coutume       Indicateur de moyenne mobile (MA)       Pour MetaTrader 4, les chandeliers sont colorés dynamiquement en fonction de leur position par rapport à la moyenne mobile. Si une bougie clôture       au-dessus de       le MA, il est coloré       haussier       (par exemple, vert). Si elle se ferme       ci-dessous   , c'est coloré       baissier       (par exemple, rouge). Cela fournit une réfé
FREE
Dealmaps MT4
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Présentation de l'indicateur DealMaps pour MT4 Le       Indicateur DealMaps       est un outil de trading puissant qui transforme votre historique de transactions en une feuille de route visuelle directement sur votre graphique. Désormais disponible       fonctionnalités et personnalisation étendues   , il affiche non seulement les transactions clôturées, mais suit également de manière dynamique       postes ouverts       en temps réel. Conçu pour les traders qui exigent clarté et contrôle, cet
FREE
Candle High Low MT4
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Cet indicateur trace   des niveaux dynamiques hauts et bas   en fonction de la   période   sélectionnée. Les niveaux commencent à l'   ouverture   de la bougie spécifiée et s'étendent vers l'extérieur pour former un   canal d'expansion   de   l'ouverture à la clôture   . Caractéristiques principales : Période de base sélectionnable (par exemple, H1, H4, D1) Définit le haut et le bas de la bougie choisie Dessine des niveaux en expansion à partir du temps d'ouverture de la bougie Étend visuellemen
FREE
PowerTrend Radar
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Power Trend Radar – Détection avancée des tendances basée sur le volume et la plage L'indicateur   Power Trend Radar   combine les dynamiques   de volume haussières et baissières   autour d'un axe central pour visualiser les points de croisement et les biais généraux du marché. La ligne centrale marque non seulement l'intersection des forces haussières et baissières, mais reflète également le mouvement directionnel moyen (haussier ou baissier), offrant ainsi une vision claire de la dynamique de
Strike Breakout
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Breakout de Strike – Niveaux de breakout basés sur la fourchette L'indicateur   Strike Breakout   dessine quotidiennement une plage intrajournalière personnalisable sur le graphique, aidant les traders à identifier avec précision les zones de rupture clés et les mouvements de prix potentiels. Plage de temps personnalisée Les utilisateurs peuvent définir les heures de début et de fin exactes de la plage quotidienne, ce qui permet une flexibilité totale pour différentes stratégies et sessions de
FREE
Leveler MT4
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Niveleur –       Dessine les niveaux de grille de support et de résistance, les canaux de régression linéaire. Fonctionnalités principales : Grille de support/résistance (nombres ronds) Leveler inclut un système de grille à double couche avec des niveaux de nombres ronds préconfigurés. Chaque symbole peut se voir attribuer une taille de phase personnalisée. L'indicateur prend en charge       32 symboles   , et chaque symbole doit être nommé exactement comme indiqué dans le Market Watch de votre
Lotsize Assistance
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Assistance aux lots       est un indicateur convivial pour MetaTrader 4 et 5, conçu pour apporter simplicité et précision à votre flux de travail de trading. Il ajoute une intuition       ACHETER       et       VENDRE       boutons, ainsi qu'un       taille du lot       champ de saisie directement sur le graphique, vous permettant de calculer et de visualiser rapidement le Ratio de votre transaction (RR Ratio). Lorsque vous cliquez sur le       Acheter       ou       Vendre       bouton, l'indi
MTF Candles MT4
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
M ulti-timeframe indicator that overlays higher timeframe candlesticks directly onto your current chart. It helps traders visualize broader market structure and momentum without switching between different timeframes. The indicator also plots the   latest open price   from the selected higher timeframe, giving clear insight into key reference levels. Users can   customize the visual appearance   through the settings — adjusting candle colors, line styles,to fit their trading layout and preferenc
FREE
Strike Breakout MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Breakout de Strike – Niveaux de breakout basés sur la fourchette L'indicateur   Strike Breakout   dessine quotidiennement une plage intrajournalière personnalisable sur le graphique, aidant les traders à identifier avec précision les zones de rupture clés et les mouvements de prix potentiels. Plage de temps personnalisée Les utilisateurs peuvent définir les heures de début et de fin exactes de la plage quotidienne, ce qui permet une flexibilité totale pour différentes stratégies et sessions de
FREE
Leveler MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Niveleur –       Dessine les niveaux de grille de support et de résistance, les canaux de régression linéaire. Fonctionnalités principales : Grille de support/résistance (nombres ronds) Leveler inclut un système de grille à double couche avec des niveaux de nombres ronds préconfigurés. Chaque symbole peut se voir attribuer une taille de phase personnalisée. L'indicateur prend en charge       32 symboles   , et chaque symbole doit être nommé exactement comme indiqué dans le Market Watch de votre
Lotsize Assistance MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
Assistance aux lots       est un indicateur convivial pour MetaTrader 4 et 5, conçu pour apporter simplicité et précision à votre flux de travail de trading. Il ajoute une intuition       ACHETER       et       VENDRE       boutons, ainsi qu'un       taille du lot       champ de saisie directement sur le graphique, vous permettant de calculer et de visualiser rapidement le Ratio de votre transaction (RR Ratio). Lorsque vous cliquez sur le       Acheter       ou       Vendre       bouton, l'indi
MTF Candles MT5
Tuomas Tirroniemi
Indicateurs
M ulti-timeframe indicator that overlays higher timeframe candlesticks directly onto your current chart. It helps traders visualize broader market structure and momentum without switching between different timeframes. The indicator also plots the latest open price from the selected higher timeframe, giving clear insight into key reference levels. Users can customize the visual appearance through the settings — adjusting candle colors, line styles,to fit their trading layout and preferences.
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis