Moving Average Label

Indicateur de moyenne mobile (MA)

La moyenne mobile est un outil d'analyse technique qui lisse les fluctuations de prix en affichant le prix moyen sur une période donnée. Elle permet d'identifier les tendances et les points de retournement potentiels.

Coloré

Vert : Le prix est au-dessus de le MA ET le MA est tendance vers le haut (signal haussier)

Rouge : Le prix est ci-dessous le MA ET le MA est tendance vers le bas (signal baissier)

Jaune : Le MA est plat (pas de tendance claire)

Informations sur l'étiquette

L'indicateur MA comprend une étiquette indiquant la valeur actuelle exacte du MA à sa dernière position pour un suivi précis.

Exemple d'étiquette :

MA(20) : 1,08542

Usage

La moyenne mobile est couramment utilisée pour :

Déterminer la direction de la tendance

Identifier les niveaux de support et de résistance

Génération de signaux de croisement (lorsque le prix croise la MM)

Note: Les périodes MA plus courtes (par exemple, 20) réagissent plus rapidement aux variations de prix que les périodes plus longues (par exemple, 200).



