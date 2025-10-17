Dealmaps MT4

Présentation de l'indicateur DealMaps pour MT4

Le   Indicateur DealMaps   est un outil de trading puissant qui transforme votre historique de transactions en une feuille de route visuelle directement sur votre graphique. Désormais disponible   fonctionnalités et personnalisation étendues , il affiche non seulement les transactions clôturées, mais suit également de manière dynamique   postes ouverts   en temps réel.

Conçu pour les traders qui exigent clarté et contrôle, cet indicateur vous aide à :
- Analyser les performances passées   – Apprenez de chaque métier.
- Optimiser les stratégies   – Repérer les schémas de victoires/défaites.
- Surveiller les positions en direct   – Suivez les transactions ouvertes en un coup d’œil.
- Personnaliser les visuels   – Adaptez l’affichage à votre flux de travail.

Principales fonctionnalités et améliorations

1. Visualisation complète des échanges

  • Transactions clôturées : affichez les points d'entrée/sortie, les zones de profit/perte et la durée de la transaction.

  • Positions ouvertes : affichées dynamiquement sur le graphique (code couleur pour un suivi facile).

  • Marqueurs longs/courts : distinguent instantanément les directions de trading (par exemple, bleu = achat, rouge = vente).

2. Personnalisation avancée

  • Options de filtrage : concentrez-vous sur des transactions spécifiques (par exemple, achat/vente, profit/perte).

  • Paramètres de couleur : ajustez les couleurs en fonction de vos préférences.

  • Gestion des actions par défaut : définissez vos paramètres par défaut préférés pour une analyse plus rapide.

3. Amélioration de la convivialité et du contrôle

  • Activer/désactiver les fonctionnalités : activer/désactiver les fonctions (par exemple, masquer les transactions ouvertes, afficher uniquement les transactions perdantes).

  • Activation en un clic : superposez instantanément l'historique des transactions avec un seul bouton.

  • Fonctionne avec tous les comptes : réel, démo.


Comment ça marche

  1. Attacher au graphique : chargez l'indicateur sur n'importe quel graphique MT4.

  2. Personnaliser les paramètres : ajustez les filtres, les couleurs et les préférences d'affichage.

  3. Analyser : Étudiez les transactions passées + surveillez les positions ouvertes en temps réel.

  4. Affiner : utilisez les informations pour resserrer les stops, améliorer les entrées ou ajuster les cibles.

Qui bénéficie de DealMaps ?

  • Traders manuels : examinez les transactions passées pour affiner le timing et la psychologie.

  • Développeurs EA : validez visuellement les backtests et optimisez les algorithmes.

  • Gestionnaires de fonds : suivez plusieurs comptes ou stratégies en un seul endroit.

  • Débutants : Accélérez l’apprentissage en visualisant les erreurs et les réussites.



