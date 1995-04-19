Moving Average Label

Indicatore di media mobile (MA)

La media mobile è uno strumento di analisi tecnica che attenua i movimenti dei prezzi visualizzando il prezzo medio su un periodo specifico. Aiuta a identificare tendenze e potenziali punti di inversione.

Colorato

  • Verde : il prezzo è   Sopra   il MA   E   il MA è di tendenza   verso l'alto   (segnale rialzista)

  • Rosso : il prezzo è   sotto   il MA   E   il MA è di tendenza   verso il basso   (segnale ribassista)

  • Giallo : Il MA è   Piatto   (nessuna tendenza chiara)

Informazioni sull'etichetta

L'indicatore MA include un'etichetta che mostra il valore attuale esatto dell'MA nella sua ultima posizione per un monitoraggio preciso.

Etichetta di esempio:
MA(20): 1.08542

Utilizzo

La media mobile è comunemente utilizzata per:

  • Determinazione della direzione della tendenza

  • Identificazione dei livelli di supporto e resistenza

  • Generazione di segnali di crossover (quando il prezzo attraversa la MA)

Nota:   I periodi MA più brevi (ad esempio 20) reagiscono più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto a quelli più lunghi (ad esempio 200).


