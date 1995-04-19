Moving Average Label
- Indicatori
- Tuomas Tirroniemi
- Versione: 1.10
- Aggiornato: 5 maggio 2025
La media mobile è uno strumento di analisi tecnica che attenua i movimenti dei prezzi visualizzando il prezzo medio su un periodo specifico. Aiuta a identificare tendenze e potenziali punti di inversione.
Colorato
-
Verde : il prezzo è Sopra il MA E il MA è di tendenza verso l'alto (segnale rialzista)
-
Rosso : il prezzo è sotto il MA E il MA è di tendenza verso il basso (segnale ribassista)
-
Giallo : Il MA è Piatto (nessuna tendenza chiara)
Informazioni sull'etichetta
L'indicatore MA include un'etichetta che mostra il valore attuale esatto dell'MA nella sua ultima posizione per un monitoraggio preciso.
Etichetta di esempio:
MA(20): 1.08542
Utilizzo
La media mobile è comunemente utilizzata per:
-
Determinazione della direzione della tendenza
-
Identificazione dei livelli di supporto e resistenza
-
Generazione di segnali di crossover (quando il prezzo attraversa la MA)
Nota: I periodi MA più brevi (ad esempio 20) reagiscono più rapidamente alle variazioni di prezzo rispetto a quelli più lunghi (ad esempio 200).