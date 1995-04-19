Candle High Low MT4
- Indicateurs
- Tuomas Tirroniemi
- Version: 1.0
Cet indicateur trace des niveaux dynamiques hauts et bas en fonction de la période sélectionnée. Les niveaux commencent à l' ouverture de la bougie spécifiée et s'étendent vers l'extérieur pour former un canal d'expansion de l'ouverture à la clôture .
Caractéristiques principales :
-
Période de base sélectionnable (par exemple, H1, H4, D1)
-
Définit le haut et le bas de la bougie choisie
-
Dessine des niveaux en expansion à partir du temps d'ouverture de la bougie
-
Étend visuellement les niveaux jusqu'à l'heure de fermeture de la bougie
-
Aide à identifier les zones potentielles de cassure ou d'inversion
-
Fonctionne sur n'importe quelle période de graphique