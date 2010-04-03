Smart Detector — Les secrets du Smart Money et d’ICT entre tes mains !

Tu veux trader comme les grands acteurs du marché ?

Smart Detector te dévoile le monde du Smart Money et des stratégies Inner Circle Trader (ICT). Cet indicateur pour MetaTrader 5 détecte instantanément les zones clés où les market makers laissent leurs empreintes : puissants order blocks et écarts cachés Fair Value Gaps. Découvre où se cache la liquidité et utilise-la à ton avantage !

Smart Money : Suis les mouvements des banques et des hedge funds à travers les zones d’accumulation et de rupture.

ICT : Plonge dans la structure du marché et repère les retournements ainsi que les pièges tendus à la foule.

Simple et efficace :

Smart Detector simplifie l’analyse complexe. Il affiche des signaux clairs : figure rouge → vends, figure verte → achète.

Aucune supposition, juste des indications précises pour tes trades !



