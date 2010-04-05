Golden Pandel EA

⚠️ Attention : Avant d'acheter le robot, assurez-vous d'avoir un broker avec un spread très très bas (entre 2 et 10 points maximum, fixe ou qui ne dépasse pas 10). C’est une condition essentielle pour maximiser les performances de ce robot spécialisé dans le trading de l'or.

GoldenPandel est conçu exclusivement pour le marché de l'or (XAU/USD). Ce robot de trading peut devenir un véritable allié pour transformer votre expérience de trading et améliorer vos résultats. Son algorithme précis et optimisé travaille pour exploiter au mieux les opportunités de ce marché lucratif.

Pourquoi choisir GoldenPandel ?

  • 💡 Spécialisé sur l'or : Optimisé pour les mouvements rapides et les tendances du XAU/USD.
  • ⚙️ Réglages personnalisés : Chaque utilisateur bénéficie d’une configuration sur mesure pour s’adapter à son capital et à son environnement de trading.
  • 📈 Performance et efficacité : Équipé d’un système d’analyse intelligent pour maximiser vos gains et limiter les risques.

Avant de démarrer

Timeframe: 15 minutes Spread: 2 to 10 max EAComment="Pandel-EA"; Distance=3; Lot=0.03; TakeProfit=12; StopLoss=5; UseBreakEven=true; BreakEvenStart=3; Positions=1; MN=1; Time_Filter="--------------------< Trade Sessions >--------------------"; UseSession1=true; Time_Start1="09:00"; Time_End1="21:00"; UseSession2=false; Time_Start2="16:30"; Time_End2="16:35";

➡️ Contactez-moi sur Telegram : @PUMBA973.


Après votre achat, il est impératif d’échanger avec moi pour configurer le robot correctement. Ne lancez pas GoldenPandel sans un réglage approprié, au risque de compromettre ses performances.

Transformez votre trading avec GoldenPandel et prenez le contrôle de votre avenir financier. 🚀


