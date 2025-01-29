Graff
- Utilitaires
- Vyacheslav Suchkov
- Version: 2.1
- Mise à jour: 29 janvier 2025
- Activations: 10
Graff – диалоговая панель для работы с графическими объектами. Если вы занимаетесь техническим анализом рынков, то построения таких графических объектов как трендовая линия, каналы, фибоначчи и многих других, может занимать много времени (построение, изменение цвета, стиля линий, видимости). Для значительного ускорения и упрощения работы и была создана утилита Graff. Этим индикатором я пользуюсь постоянно (анализирую много валютных пар). Это мой надежный помощник.
Перечислю основные функции:
- кнопка “create” включает(зеленая)/отключает(красная) автоматическую загрузку свойств созданного нового графического объекта (если у вас есть индикатор или советник который создает какие-либо объекты)
- кнопки перехода между символами
- кнопка “screenshot” создает скриншот графика (в формате день-месяц-год час-минута) и помещает его в папку MQL4 - Files - ScreenShot - "символ"
- также есть информация о спреде текущего инструмента
- кнопка “Clear” – снимает выделенность всех объектов
- кнопка “Delete” – удаляет объект, свойства которого отображены на панели
- кнопка “Auto_F” – подтягивает за ценой все сетки фобоначчи на графике
- кнопки изменение таймфрейма. Переключение работает идеально, но к сожалению, если у вас стоит советник, то переключение затягивается, это особенность терминала и исправить его не представляется возможным. Поэтому здесь я предусмотрел отключение функции при нажатии на кнопку текущего таймфрейма.
- кнопки изменения масштаба графика
- кнопка “save template” – сохранение шаблона
- изменение цвета графического объекта
- настройка видимости объекта на таймфреймах
- выбор стиля линии и ее толщины
- для объектов Фибоначчи можно удалить/добавить нужные уровни
- для сетки Фибоначчи есть функция подсвечивания важных уровней (38.2 и 61.8)
- для трендовой линии и равноудаленного канала есть функция преобразования (например, из трендовой линии в равноудаленный канал и наоборот