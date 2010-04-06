Graff – диалоговая панель для работы с графическими объектами. Если вы занимаетесь техническим анализом рынков, то построения таких графических объектов как трендовая линия, каналы, фибоначчи и многих других, может занимать много времени (построение, изменение цвета, стиля линий, видимости). Для значительного ускорения и упрощения работы и была создана утилита Graff. Этим индикатором я пользуюсь постоянно (анализирую много валютных пар). Это мой надежный помощник.

Перечислю основные функции: