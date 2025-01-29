Graff

Graff – диалоговая панель для работы с графическими объектами. Если вы занимаетесь техническим анализом рынков, то построения таких графических объектов как трендовая линия, каналы, фибоначчи и многих других, может занимать много времени (построение, изменение цвета, стиля линий, видимости). Для значительного ускорения и упрощения работы и была создана утилита Graff. Этим индикатором я пользуюсь постоянно (анализирую много валютных пар). Это мой надежный помощник.

Перечислю основные функции:

  • кнопка “create” включает(зеленая)/отключает(красная)  автоматическую загрузку свойств созданного нового графического объекта (если у вас есть индикатор или советник который создает какие-либо объекты)
  • кнопки перехода между символами
  • кнопка “screenshot” создает скриншот графика (в формате день-месяц-год час-минута) и помещает его в папку MQL4 - Files - ScreenShot - "символ"
  • также есть информация о спреде текущего инструмента
  • кнопка “Clear” – снимает выделенность всех объектов
  • кнопка “Delete” – удаляет объект, свойства которого отображены на панели
  • кнопка “Auto_F” – подтягивает за ценой все сетки фобоначчи на графике
  • кнопки изменение таймфрейма. Переключение работает идеально, но к сожалению, если у вас стоит советник, то переключение затягивается, это особенность терминала и исправить его не представляется возможным. Поэтому здесь я предусмотрел отключение функции при нажатии на кнопку текущего таймфрейма.
  • кнопки изменения масштаба графика
  • кнопка “save template” – сохранение шаблона
  • изменение цвета графического объекта
  • настройка видимости объекта на таймфреймах
  • выбор стиля линии и ее толщины
  • для объектов Фибоначчи можно удалить/добавить нужные уровни
  • для сетки Фибоначчи есть функция подсвечивания важных уровней (38.2 и 61.8)
  • для трендовой линии и равноудаленного канала есть функция преобразования (например, из трендовой линии в равноудаленный канал и наоборот

