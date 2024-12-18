Spike Killer 21 Currency Pairs

日々の為替市場を見ていると、大きな価格変動（スパイク）の後しばらく横ばいになり、やがて戻っていくといった値動きがしばしば見られます。Spike Killer MCはそのような市場の動きを捉え、スパイク後の価格の戻りによって利益を得るためのエキスパート・アドバイザーです。


   下記のような特長があります。

  • バックテストでは主要7通貨(USD,EUR,GBP,AUD,NZD,CAD,CHF)からなる21の通貨ペアに対しすべて同じ設定で利益獲得
  • 個別の通貨ペアに対していっさいカーブフィッティングされてないことによる高い再現性
  • これ一本で21通貨ペアのポートフォリオを構成可能
  • EAの利用経験の少ない方でも容易な設定


■  設定項目は以下の通りです。省略時の設定のままですぐにお使いいただけます。

  • Magic Number...他のEAと区別するために固有の番号を設定します。複数のシグナルでポートフォリオを組む際には違うMagic  Numberを設定してください
  • Buy...trueでBuyの取引を行います
  • Sell...trueでSellの取引を 行います
  • Lots...ロットを指定します
  • Max Entries...最大のエントリー数を指定します。通常は1で使用しますが、 含み損で長期間ポジションを持つような場合にエントリー数を増加することで取引の停滞を緩和することができます
  • Take Profit (points,1:auto)...Take Profitをpoint単位で設定します。1を入力すると本EAのロジックで自動的に設定されます
  • Stop Loss (points,0:disable)... 指定したドローダウンの割合に達するとポジションを閉じます。0を入力すると無効になります
  • Drawdown Manager...trueでDrawdaon Managerを有効にします。 Drawdwon Managerは単純なグリッドやマーチンゲールではなく、綿密に設計、テストされた強力なドローダウン回復システムです。 初期ロット0.01あたり最大0.4ロットのポジションを持ちます
  • Max Spread (points)...取引を行う最大限のスプレッドを設定します。指標発表の際などスプレッドが大きく広がった際の取引を避けることができます
  • Trade Stop Time (hh:mm)...取引を停止する時間を指定します
  • Trade Start Time (hh:mm)...停止した取引を再開する時間を指定します


■  バックテストの結果は下記のスクリーンショットをぜひご覧ください。

バックテストは以下の設定で実施しております。

  • 期間：2020年1月より2024年6月末まで
  • Axioryのライブ口座のリアルティックに基づいたすべてのティック
  • 入金額10,000ドル、0.01ロット
  • EAの設定は省略時値を使用

注：バックテストの結果は将来の運用結果を保証するものではありません



