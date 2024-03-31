TDS Plus Yuji Hiiragi 5 (1) Indicateurs

テクニカル指標開発の第一人者であるトム・デマークが考案した TDシーケンシャルは、 トレンドの転換点を判断するのに有用なインディケータです。このインディケータは TDシーケンシャルを裁量およびEAで実際に利用してきた私自身の経験から、より手軽に、かつ効果的に活用できるよう作成された裁量トレード用サインツールです。 強いトレンドが生じている際に多くのだましが生じるのはTDシーケンシャルの弱点と思われますが、これを克服するために強力なフィルターを装備しています。また、最も有効と思われるセットアップ９に絞ってサインを発信します。 全通貨ペア、全タイムフレームで利用できます。勝敗判定機能により、このインディケータの直近の相場環境に対する有効性を確認できます。 設定項目は下記のとおりです。 Enable Protect Mode...強いトレンドが発生した際の連敗を回避します Box Filter...下で設定する３つのタイムフレームでの移動平均でパーフェクト・オーダーが発生していない状態をボックス相場と判定し、サインを限定します Moving Average Time Frame1 Mo