テクニカル指標開発の第一人者であるトム・デマークが考案した TDシーケンシャルは、 トレンドの転換点を判断するのに有用なインディケータです。このインディケータは TDシーケンシャルを裁量およびEAで実際に利用してきた私自身の経験から、より手軽に、かつ効果的に活用できるよう作成された裁量トレード用サインツールです。





強いトレンドが生じている際に多くのだましが生じるのはTDシーケンシャルの弱点と思われますが、これを克服するために強力なフィルターを装備しています。また、最も有効と思われるセットアップ９に絞ってサインを発信します。





全通貨ペア、全タイムフレームで利用できます。勝敗判定機能により、このインディケータの直近の相場環境に対する有効性を確認できます。





設定項目は下記のとおりです。

Enable Protect Mode...強いトレンドが発生した際の連敗を回避します

Box Filter...下で設定する３つのタイムフレームでの移動平均でパーフェクト・オーダーが発生していない状態をボックス相場と判定し、サインを限定します

Moving Average Time Frame1

Moving Average Time Frame2

Moving Average Time Frame3

Moving Average Period

Moving Average Type...SMA,EMA,SMMA,LWMAより指定できます

Bollinger Bands Zone Filter...価格が下で設定したボリンジャーバンドより低い場合に買い、高い場合に売るようにサインを限定します

Bollinger Bands Period

Bollinger Bands Deviation

Bollinger Bands Shift

Plus Filter...独自のアルゴリズムによりサインを限定します

Enable Win/Loss Judgement...下の設定に従って勝敗を判定します

Judgement After n Bars

Count Bars...動作を軽くするために計算するバーの数を限定します。長期間のテストで問題が生じる場合は数を増やしてください

Display Count 9… TDシーケンシャル の セットアップ９の数字を表示します

の Display Count 8 … セットアップ９の準備のために TDシーケンシャル の セットアップ８の数字を表示します。

Arrow Position...矢印サインの表示位置を調整できます

Sound Alert...３つのタイプのアラートを設定できます

eMail Alert

Push Alert





注：勝敗判定機能は本来バイナリーオプションでの利用に適した機能ですが、FXのインディケータとしても利用価値があると考え装備しました。EAのバックテストと比べるとサンプル数が限られるのと、設定（特に勝敗判定のタイミング）に大きく依存するので参考程度とお考え下さい。





#TD Sequential #Binary Option