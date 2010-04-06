DMI Timeframe Switcher

DMI Timeframe Switcher : Changez rapidement de timeframe avec des boutons interactifs ou des raccourcis clavier

L'indicateur DMI Timeframe Switcher est une solution idéale pour les traders qui souhaitent changer rapidement de timeframe à l'aide de boutons interactifs ou de raccourcis clavier. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez naviguer facilement entre différentes périodes sans avoir à ajuster manuellement les paramètres du graphique. Parfait pour une analyse rapide et précise du marché.

Fonctionnalités :

  • Changement de Timeframe : Changez de timeframe en cliquant sur les boutons ou en utilisant les flèches directionnelles du clavier (haut pour suivant, bas pour précédent).
  • Affichage Dynamique : L'indicateur affiche une ligne de boutons représentant différents timeframes (M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1, W1, MN) directement sur le graphique.
  • Personnalisation : Les couleurs et les styles des boutons peuvent être ajustés pour correspondre à votre charte de couleurs.

Ce système interactif est conçu pour rendre votre analyse plus rapide et plus efficace, vous permettant de changer facilement de timeframe.

Avec cet indicateur, vous gagnerez en rapidité et en efficacité dans vos stratégies de trading.

Important : Cet indicateur ne doit pas être chargé sur un graphique contenant déjà un Expert Advisor. Il est conçu pour être utilisé seul, sans interférence d'autres automatisations ou EAs fonctionnant sur le même graphique.

