L'indicateur WaSpread MT4 montre le spread en pips avec les couleurs.

Avec cet indicateur, vous pouvez:





* Configurer le seuil de spread avec les couleurs pour identifier quand le spread dépasse le seuil.





* Configurer les axes X et Y tout en choisissant les angles et le point d'ancrage pour afficher le spread.





* Ecrire la police et la taille de la police pour plus de confort.





* Activer l'alerte si le spread dépasse le seuil de spread défini.





* Pour plus de précision, vous pouvez aussi choisir de montrer les nombres décimaux.





* Avec l'indicateur WaSpread MT4, vous n'entrerez plus jamais dans une position avec un spread trop large, l'indicateur WaSpread MT4 est là pour vous donner des alertes.