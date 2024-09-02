WaSpread MT4

L'indicateur WaSpread MT4 montre le spread en pips avec les couleurs.

Avec cet indicateur, vous pouvez:

* Configurer le seuil de spread avec les couleurs pour identifier quand le spread dépasse le seuil.

* Configurer les axes X et Y tout en choisissant les angles et le point d'ancrage pour afficher le spread.

* Ecrire la police et la taille de la police pour plus de confort.

* Activer l'alerte si le spread dépasse le seuil de spread défini.

* Pour plus de précision, vous pouvez aussi choisir de montrer les nombres décimaux.

* Avec l'indicateur WaSpread MT4, vous n'entrerez plus jamais dans une position avec un spread trop large, l'indicateur WaSpread MT4 est là pour vous donner des alertes.
