WaSpread MT4
- Indicateurs
- Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
- Version: 1.2
- Mise à jour: 2 septembre 2024
L'indicateur WaSpread MT4 montre le spread en pips avec les couleurs.
Avec cet indicateur, vous pouvez:
* Configurer le seuil de spread avec les couleurs pour identifier quand le spread dépasse le seuil.
* Configurer les axes X et Y tout en choisissant les angles et le point d'ancrage pour afficher le spread.
* Ecrire la police et la taille de la police pour plus de confort.
* Activer l'alerte si le spread dépasse le seuil de spread défini.
* Pour plus de précision, vous pouvez aussi choisir de montrer les nombres décimaux.
* Avec l'indicateur WaSpread MT4, vous n'entrerez plus jamais dans une position avec un spread trop large, l'indicateur WaSpread MT4 est là pour vous donner des alertes.