Previous Candle Levels MT4

WaPreviousCandleLevelsMT4 affiche les niveaux de bougies précédents,

il affiche les niveaux d'ouverture (Open), du prix le plus haut (High), du prix le plus bas (Low) et du prix de clôture (Close) de la bougie précédente sur différentes périodes.

Ces niveaux sont souvent appelés OHLC.

Il est conçu pour aider le trader à analyser le marché et à faire attention aux niveaux OHLC de la bougie précédente sur différentes unités de temps.

Nous savons tous que les niveaux OHLC mensuels (MN), hebdomadaires (W1) et quotidiens (D1) sont vraiment forts et, pour la plupart du temps, le prix réagit fortement à ces niveaux.

Lors de l’analyse technique, l’utilisateur peut les utiliser comme support et résistance et peut aider à bien placer efficacement les Stop Loss (SL) et votre Take Profit (TP).

L'utilisateur peut :

* choisir d'afficher les niveaux OHLC de la bougie précédente dans l'unité de temps qu'il souhaite;

* choisir le style de la ligne des niveaux OHLC;

* inscrire l'épaisseur de la ligne des niveaux OHLC;

* choisir la couleur des niveaux OHLC de la bougie précédente et peut également choisir différentes couleurs pour différentes unités de temps;

* choisir de dessiner sur le niveau le texte qu'il a écrit sur les niveaux OHLC;

* écrire son propre texte sur les niveaux OHLC de la bougie précédente;

* choisir le point d'ancrage du texte;

* choisir l'angle d'affichage du texte;

* inscrire la taille de la police du texte.





NB: Pour aider l'utilisateur à être à l'aise sur le graphique, chaque niveau peut simplement être affiché dans les unités de temps inférieures et dans l'unité de temps choisie par l'utilisateur,

WaPreviousCandleLevelsMT4 n'affichera pas les niveaux dans une unité de temps supérieure à celle choisie.

Par exemple : j'ai décidé d'afficher les niveaux OHLC de la bougie précédente de l'unité de temps W1 (hebdomadaire) sur le graphique, ces niveaux seront affichés à partir de l'unité de temps M1 à l'unité de temps W1, ils ne s'afficheront pas dans l'unité de temps MN (mensuel).

Cette version 1.0 n'inclut pas les alertes, nous ajouterons des alertes dans la prochaine version.



