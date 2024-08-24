WaCandleTimerMT5
- Indicateurs
- Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
- Version: 1.0
Wa Candle Timer MT5 est un indicateur qui montre à l'utilisateur combien de temps il reste jusqu'à ce que la prochaine bougie se forme.
Quand il reste moins de 5% jusqu'à ce que la bougie actuelle soit fermée, la couleur du temps change.
Voici les paramètres:
1 - couleur de la minuterie de la bougie, quand il reste PLUS de 5% avant la fermeture de la barre actuelle;
2 - couleur de la minuterie de la bougie, quand il reste MOINS de 5% avant la fermeture de la barre actuelle;
3 - taille de la police;
4 - police (par exemple: "Arial").