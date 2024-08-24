WaCandleTimerMT5





Wa Candle Timer MT5 est un indicateur qui montre à l'utilisateur combien de temps il reste jusqu'à ce que la prochaine bougie se forme.

Quand il reste moins de 5% jusqu'à ce que la bougie actuelle soit fermée, la couleur du temps change.

Voici les paramètres:

1 - couleur de la minuterie de la bougie, quand il reste PLUS de 5% avant la fermeture de la barre actuelle;

2 - couleur de la minuterie de la bougie, quand il reste MOINS de 5% avant la fermeture de la barre actuelle;

3 - taille de la police;

4 - police (par exemple: "Arial").