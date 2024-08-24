WaCandleTimerMT5


Wa Candle Timer MT5 est un indicateur qui montre à l'utilisateur combien de temps il reste jusqu'à ce que la prochaine bougie se forme.
Quand il reste moins de 5% jusqu'à ce que la bougie actuelle soit fermée, la couleur du temps change.
Voici les paramètres:
1 - couleur de la minuterie de la bougie, quand il reste PLUS de 5% avant la fermeture de la barre actuelle;
2 - couleur de la minuterie de la bougie, quand il reste MOINS de 5% avant la fermeture de la barre actuelle;
3 - taille de la police;
4 - police (par exemple: "Arial").
Produits recommandés
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (6)
Indicateurs
L'indicateur   Haven FVG   est un outil d'analyse des marchés qui permet d'identifier les zones d'inefficacité (Fair Value Gaps, FVG) sur le graphique, fournissant aux traders des niveaux clés pour l'analyse des prix et la prise de décisions commerciales. Autres produits ->  ICI Caractéristiques principales : Réglages de couleurs individuels : Couleur pour FVG haussier   (Bullish FVG Color). Couleur pour FVG baissier   (Bearish FVG Color). Visualisation flexible des FVG : Nombre maximum de boug
FREE
Basic Supply Demand MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.69 (36)
Indicateurs
L'indicateur de base de   l'offre et de la demande   est un outil puissant conçu pour améliorer votre analyse du marché et vous aider à identifier les zones clés d'opportunité sur n'importe quel graphique. Avec une interface intuitive et facile à utiliser, cet indicateur Metatrader gratuit vous donne une vision claire des zones d'offre et de demande, vous permettant de prendre des décisions de trading plus informées et plus précises /   Version MT4 gratuite Scanner du tableau de bord pour cet in
FREE
Magic 7 Indicator
Marek Pawel Szczesny
Indicateurs
Overview Magic 7 Indicator is a comprehensive MetaTrader 5 (MQL5) indicator that identifies seven different trading scenarios based on candlestick patterns and technical analysis. The indicator combines traditional price action patterns with modern concepts like Fair Value Gaps (FVG) to provide trading signals with precise entry points and stop loss levels. Features 7 Trading Scenarios : Each scenario identifies specific market conditions and trading opportunities Visual Signals : Clear buy/sell
FREE
Smart Grid MT5
Dmitry Kotov
5 (5)
Indicateurs
Smart Grid MT5 automatically recognizes any symbol, period and scale of the chart and marks it up accordingly. It is possible to mark up the chart by trading sessions. The grid consists of the two main line types. Vertical lines There are two visualization methods: Standard - the lines are divided into three types, separating: Small time period. Medium time period. Large time period. Trading Session - the lines are divided into groups (a total of ten). Each group has two lines: the first is res
FREE
SuperTrend TV
Tran Nhat Minh
5 (2)
Indicateurs
Original supertrend indicator in Tradingview platform.  Indicator type: Price Action indicator Introduction:   The Supertrend Indicator - Enhancing Your Trend Analysis.  If you haven't yet found a Supertrend indicator with good graphics on the MQL5 platform, this is the indicator for you. Overview:   The Supertrend Indicator is a powerful tool designed to provide traders with valuable insights into the current and historical trends of financial markets. It serves as a valuable addition to any t
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.8 (41)
Indicateurs
The indicator identifies when a divergence occurs between price and an indicator or oscillator. It identifies both regular and hidden divergences. Combined with your own rules and techniques, this indicator will allow you to create (or enhance) your own powerful system. For higher probability setups I can recommend you to use my Supply Demand indicator and trade only if the divergence occurs inside a zone. Supply zone for bearish div and demand zone for bullish div. The optimal scenario is if it
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indicateurs
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
KillZone Indicator
Claudio Jean-claude Spillmann
Indicateurs
Ein schöner, einfacher KillZone-Indikator. Er bietet die Möglichkeit, die Farben der Zonen, der Rahmen und der Schrift zu ändern. Auch die Zeiten der einzelnen Zonen können angepasst werden Er gibt auch die Pufferwerte der der Kerzen zurück, um von einem EA aus darauf zuzugreifen Wenn Sie einige Änderungen oder zusätzliche Puffer benötigen -> senden Sie mir eine Nachricht
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicateurs
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indicateurs
Coral trend is   a trend-following indicator that is widely popular among FOREX traders . It is usually used as a confluence with other indicators. It uses combinations of moving averages with complex smoothing formulas! It has two configurable parameters: Coefficient   - smoothing ratio (*) Applied price Calculation: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indicateurs
This indicator displays Pivot-Lines, preday high and low, preday close and the minimum and maximum of the previous hour. You just have to put this single indicator to the chart to have all these important lines, no need to setup many single indicators. Why certain lines are important Preday high and low : These are watched by traders who trade in a daily chart. Very often, if price climbs over or falls under a preday low/high there is an acceleration in buying/selling. It is a breakout out of a
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicateurs
Description générale Cet indicateur est une version améliorée du Canal Donchian classique, enrichie de fonctionnalités pratiques pour le trading réel. En plus des trois lignes standard (supérieure, inférieure et ligne médiane), le système détecte les cassures et les affiche visuellement avec des flèches sur le graphique, en montrant uniquement la ligne opposée à la direction actuelle de la tendance pour une lecture plus claire. L’indicateur comprend : Signaux visuels : flèches colorées lors des
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.18 (11)
Indicateurs
Bienvenue dans notre   modèle de vague de prix   MT5 -- (modèle ABCD) -- Le modèle ABCD est un modèle de trading puissant et largement utilisé dans le monde de l'analyse technique. Il s'agit d'un modèle de prix harmonique que les commerçants utilisent pour identifier les opportunités potentielles d'achat et de vente sur le marché. Avec le modèle ABCD, les traders peuvent anticiper les mouvements de prix potentiels et prendre des décisions éclairées sur le moment d'entrer et de sortir des trans
FREE
Riskcalculator
Adriano Cali
Indicateurs
Risk5Percent is a custom indicator for MetaTrader 5 designed to help you manage your risk exposure precisely. By entering the desired risk percentage and the number of lots used, it calculates and displays the corresponding price level on the chart that represents your maximum anticipated loss (e.g., 5%), automatically considering contract and tick size for the selected instrument. Key Features: Custom settings for trade direction (long/short), risk percentage, and lot size. Automatic adjus
FREE
TradeQL
Abdiel Aviles Jimenez
Indicateurs
The TradeQL Indicator is a customizable tool that highlights specific trading patterns on candlestick charts. Users can define patterns through TradeQL queries, which the indicator then applies to the chart, visually representing matches and captured groups. Ideal for identifying complex trade setups in real-time. TradeQL queries are specified using the TradeQL Language. See https://github.com/abdielou/tradeql for more details. This language is expressed as a regular expression. The language al
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicateurs
NOTE: Turn Pattern Scan ON This indicator identifies Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Contraction and Expansion patterns which are plotted on the charts It also comes with Alerts & Mobile notifications so that you do not miss any trades. It can be used on all trading instruments and on all timeframes. The non-repaint feature makes it particularly useful in backtesting and developing profitable trading models. The depth can be adjusted to filter swing points.
FREE
Virtual Targets MT5
Hoang Van Dien
4.63 (8)
Indicateurs
This indicator is very useful for day traders or short term traders. (MT5 version) No need to calculate the number of pips manually, just look at the chart and you will see the Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss target line and evaluate whether the entry point is feasible to reach the intended target or not. Enter the intended   Take Profit / Stop Loss   pips for your trade. The indicator will display   Virtual Take Profit / Virtual Stop Loss   lines for you to easily see if the target is
FREE
Sideway Trend Indicator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Sideway Trend Indicator for MetaTrader 5 The Sideway Trend Indicator for MetaTrader 5 is a practical analytical tool designed to detect consolidation phases where the market lacks directional movement. During such periods of reduced volatility, the indicator visualizes the range-bound behavior. Once the price breaks out of this sideways phase, the tool issues clear entry signals, enabling traders to act with improved timing and accuracy. «Indicator Installation & User Guide» MT5 Indicator Instal
FREE
Candle Absorption Demo
Bogdan Kupinsky
Indicateurs
This is a demo version of the Candle Absorption Full indicator. It has limitations on operation. This indicator detects the Engulfing candlestick pattern and draws the corresponding market entry signal. Features It works only with EURUSD on timeframes M1 and M5. The indicator analyzes a combination of 2 or 3 candlesticks depending on settings. The number of pre-calculated bars (signals) is configurable. The indicator can send an alert to notify of a found signal. Signal can be filtered by setti
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicateurs
Détecteur de Motif ABCD RSI : Stratégie Technique 1. Fonctionnement de l'Indicateur Combine le RSI classique avec la détection automatique de motifs harmoniques ABCD . Composants Clés RSI standard (période ajustable) Marqueurs de sommets et creux (flèches) Motifs ABCD (lignes vertes/rouges) Filtres de surachat (70) et survente (30) 2. Configuration sur MT5 period = 14 ; // Période RSI size = 4 ; // Taille maximale du motif OverBought = 70 ; // Niveau de surachat OverSold = 30 ; // Niveau de surv
FREE
High Trend Lite MT5
Evgeniy Scherbina
5 (1)
Indicateurs
The indicator High Trend Lite monitors 5 symbols in up to 3 timeframes simultaneously and calculates the strength of their signals. The indicator notifies you when a signal is the same in different timeframes. The indicator can do this from just one chart. Therefore, High Trend Lite is a multicurrency and multitimeframe indicator. With the High Trend Pro , available at this link , you will have an unlimited number of symbols, 4 timeframes, a colourful chart of the primary MACD indicator, several
FREE
RSI with alerts BDA
Laron Demetris Burrows
4.92 (25)
Indicateurs
Cet algorithme prédit les changements de prix à court terme avec une précision de 86% *. Lorsqu'il y a un mouvement important tel que déterminé par l'ATR, lors d'une condition de surachat ou de survente, l'indicateur vous alertera. Prédit si le prix sera supérieur ou inférieur à la bougie de signal. Parfait pour le trading de réversion moyenne, les options binaires ou les contrats à terme sur des délais plus longs. L'indicateur a été testé sur 5 ans de données et a une précision de 90% pour pré
FREE
ROMAN5 BollingerBands TS Indicator
Anton Nel
3 (1)
Indicateurs
This indicator is based on the Bollinger Bands indicator. It helps the user identifying whether to buy or sell. It comes with an alert that will sound whenever a new signal appears. It also features an email facility. Your email address and SMTP Server settings should be specified in the settings window of the "Mailbox" tab in your MetaTrader 5. Blue arrow up = Buy. Red arrow down = Sell. Line = Trailing Stop. You can use one of my Trailing Stop products that automatically move the Stop Loss and
FREE
ACI Moving Average
Marat Sultanov
4 (2)
Indicateurs
Tired of adjusting the indicator settings losing precious time? Tired of the uncertainty regarding their efficiency? Afraid of the uncertainty in their profitability? Then the indicator ACI (automatically calibrateable indicator) is designed exactly for you. Launching it, you can easily solve these three issues just performing the simplest action: clicking a single Calibrate button. To achieve the highest efficiency, you should perform another additional action: move the power slider to the maxi
FREE
Balanced Volume Oscillator MT5
Eda Kaya
Indicateurs
Balanced Volume Oscillator MetaTrader 5 The Balanced Volume Oscillator (BVO) in MetaTrader 5 is a powerful tool for analyzing trading volume and monitoring changes relative to periodic averages and Fibonacci levels. It utilizes a color-coded histogram to visually represent the direction and strength of volume flow, making it easier for traders to determine whether market volume is rising or falling. Each histogram color—red, green, yellow, purple, and blue—reflects different volume intensities,
FREE
Vector Candles Indicator
Marco Engstermann
Indicateurs
Vector Candles Indicator Overview Very simple and safe indicator. How to find the entry signal. If a vector candle appears UP and closes, the trend will 99% go back down to where the candle started. With the vector candle DOWN, it is vice versa. Detailed Settings here:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/763327 The Vector Candles Indicator is a powerful volume-based tool designed for MetaTrader 5 (MT5) that enhances traditional candlestick charts by coloring candles according to tick volume a
FREE
Show Pips for MT5
Roman Podpora
4.65 (23)
Indicateurs
Cet indicateur d'information sera utile pour ceux qui veulent toujours être au courant de la situation actuelle du compte. -   Des indicateurs plus utiles L'indicateur affiche des données telles que le profit en points, en pourcentage et en devise, ainsi que le spread pour la paire actuelle et le temps jusqu'à la fermeture de la barre sur la période actuelle. Il existe plusieurs options pour placer la ligne d'information sur le graphique : À droite du prix (passe derrière le prix) ; En commenta
FREE
Kalires Channel Indicator
Irina Cherkashina
Indicateurs
The Kalires Channel Indicator is a technical indicator used to evaluate trend direction and potential trading opportunities. This is a hybrid indicator that combines Kauffman Adaptive Moving Average (KAMA), linear regression and smoothing. The Kalires Channel Indicator consists of two lines: one central and two outer bands. The central line is a smoothed KAMA modified according to the direction of the trend. The outer bars represent two linear regression lines drawn above and below the center l
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.52 (29)
Indicateurs
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Reversal Candles MT5
Nguyen Thanh Cong
4.83 (6)
Indicateurs
Introduction Reversal Candles is a cutting-edge non-repainting   forex indicator designed to predict price reversals with remarkable accuracy through a sophisticated combination of signals. Signal Buy when the last closed candle has a darker color (customizable) and an up arrow is painted below it Sell when the last closed candle has a darker color (customizable) and a down arrow is painted above it
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.98 (65)
Indicateurs
Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L’outil exclusif « Bomber Utility », qui accompagne automatiquement chaque opération de trading, fixe les niveaux de Stop Loss et de Take Profit, et clôture les positions selon les règles de la stratégie Des fichiers de configuration (set files) pour adapter l’indicateur à différents actifs Des set files pour configurer le Bomber Utility selon différents modes : « Risque Minimum », « Risque Équilibré » et « Stratégie d’Attente » U
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.87 (91)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. Trend Screener est un indicateur de suivi de tendance efficace qui fournit des signaux de tendance fléchés avec des
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (22)
Indicateurs
Combien de fois avez-vous acheté un indicateur de trading avec d' excellents backtests, des preuves de performance sur compte réel avec des chiffres fantastiques et des statistiques partout , mais après l'avoir utilisé, vous finissez par faire sauter votre compte ? Vous ne devriez pas faire confiance à un signal seul, vous devez savoir pourquoi il est apparu en premier lieu, et c'est ce que RelicusRoad Pro fait de mieux ! Manuel d'utilisation + Stratégies + Vidéos de formation + Groupe privé ave
Gold Stuff mt5
Vasiliy Strukov
4.92 (189)
Indicateurs
Gold Stuff mt5 est un indicateur de tendance conçu spécifiquement pour l'or et peut également être utilisé sur n'importe quel instrument financier. L'indicateur ne se redessine pas et ne traîne pas. Délai recommandé H1. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel !   Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, veuillez envoyer un message privé. moi!   RÉGLAGES Dessiner la flèche - on off. dessiner d
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.85 (20)
Indicateurs
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe est un outil d’analyse de marché en temps réel développé sur la base du cadre Smart Money Concepts (SMC). Il analyse automatiquement les points de retournement et les zones clés sur plusieurs périodes, en mettant l’accent sur la fourniture de signaux sans repaint et en mettant en évidence les Points d’Intérêt (POI). De plus, il dispose d’un système de niveaux Fibonacci automatiques qui trace automatiquement les lignes de Fibonacci pour aider à détecter
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
5 (15)
Indicateurs
Je vous présente un excellent indicateur technique : Grabber, qui fonctionne comme une stratégie de trading "tout-en-un", prête à l'emploi. En un seul code sont intégrés des outils puissants d'analyse technique du marché, des signaux de trading (flèches), des fonctions d'alerte et des notifications push. Chaque acheteur de cet indicateur reçoit également gratuitement : L'utilitaire Grabber : pour la gestion automatique des ordres ouverts Un guide vidéo étape par étape : pour apprendre à installe
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.84 (19)
Indicateurs
FX Volume : Découvrez le Sentiment du Marché tel que perçu par un Courtier Présentation Rapide Vous souhaitez faire passer votre approche de trading au niveau supérieur ? FX Volume vous fournit, en temps réel, des informations sur la manière dont les traders particuliers et les courtiers sont positionnés—bien avant la publication de rapports retardés comme le COT. Que vous visiez des gains réguliers ou recherchiez simplement un avantage plus solide sur les marchés, FX Volume vous aide à repére
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.63 (40)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que ce système de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading manuel et automatisé. Cours en ligne, manuel et téléchargement de préréglages. Le "Système de Trading Smart Trend MT5" est une solution de trading complète conçue pour les traders débutants et expérimentés. Il combine plus de 10 indicateurs premium et propose plus de 7 stratégies de trading robustes, ce qui en fait un choix polyvalent
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Indicateurs
Zones de retournement - niveaux / Zones actives d'un acteur majeur INSTRUCTIONS RUS   /   INSTRUCTIONS   ENG   /   Version MT4 CHAQUE ACHETEUR DE CET INDICATEUR       OBTENEZ EN PLUS   GRATUITEMENT   : 3 mois       accès aux signaux de trading du service       SUPER SIGNAUX       — points d’entrée prêts à l’emploi selon l’algorithme TPSproSYSTEM. 3 mois       accès à des supports de formation avec des mises à jour régulières - immersion dans la stratégie et la croissance professionnelle. Assist
Algo Pumping
Ihor Otkydach
4.74 (19)
Indicateurs
PUMPING STATION – Votre stratégie personnelle «tout compris» Nous vous présentons PUMPING STATION – un indicateur Forex révolutionnaire qui transformera votre façon de trader en une expérience à la fois efficace et passionnante. Ce n’est pas seulement un assistant, mais un véritable système de trading complet, doté d’algorithmes puissants pour vous aider à trader de manière plus stable. En achetant ce produit, vous recevez GRATUITEMENT : Fichiers de configuration exclusifs : pour un réglage auto
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.72 (18)
Indicateurs
VERSION MT4        —        ИНСТРУКЦИЯ RUS           —        INSTRUCTIONS  ENG Fonctions principales : Signaux d'entrée précis SANS RENDU ! Si un signal apparaît, il reste d’actualité ! Il s'agit d'une différence importante par rapport aux indicateurs de redessinage, qui peuvent fournir un signal puis le modifier, ce qui peut entraîner une perte de fonds en dépôt. Vous pouvez désormais entrer sur le marché avec plus de probabilité et de précision. Il existe également une fonction de coloration
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (16)
Indicateurs
Matrix Arrow Indicator MT5   est une tendance unique 10 en 1 suivant un indicateur multi-période   100% non repeint   qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments:   forex ,   matières premières ,   crypto-monnaies ,   indices ,  actions .  Matrix Arrow Indicator MT5  déterminera la tendance actuelle à ses débuts, en rassemblant des informations et des données à partir d'un maximum de 10 indicateurs standard, qui sont: Indice de mouvement directionnel moyen (ADX) Indice de canal de m
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Indicateurs
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
Atbot
Zaha Feiz
4.67 (51)
Indicateurs
AtBot : Comment ça fonctionne et comment l'utiliser ### Comment ça fonctionne L'indicateur "AtBot" pour la plateforme MT5 génère des signaux d'achat et de vente en utilisant une combinaison d'outils d'analyse technique. Il intègre la Moyenne Mobile Simple (SMA), la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA) et l'indice de la Plage Vraie Moyenne (ATR) pour identifier les opportunités de trading. De plus, il peut utiliser des bougies Heikin Ashi pour améliorer la précision des signaux. Laissez un avis ap
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicateurs
Gold Entry Sniper – Tableau de Bord ATR Multi-Unités de Temps pour Scalping et Swing Trading sur l'Or Gold Entry Sniper est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 qui fournit des signaux d'achat/vente précis sur XAUUSD et autres actifs, basé sur la logique de Trailing Stop ATR et l' analyse multi-unités de temps . Caractéristiques et Avantages Clés Analyse Multi-Unités de Temps – Affiche les tendances en M1, M5, M15 sur un seul tableau. Trailing Stop Basé sur l'ATR – Ajuste automatiquement selon
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (16)
Indicateurs
Présentation de   Quantum TrendPulse   , l'outil de trading ultime qui combine la puissance de   SuperTrend   ,   RSI   et   Stochastic   dans un seul indicateur complet pour maximiser votre potentiel de trading. Conçu pour les traders qui recherchent précision et efficacité, cet indicateur vous aide à identifier les tendances du marché, les changements de dynamique et les points d'entrée et de sortie optimaux en toute confiance. Caractéristiques principales : Intégration SuperTrend :   suivez f
Risk Killer AI Navigator MT5
Christophe Pa Trouillas
5 (1)
Indicateurs
RiskKILLER_AI Navigator est un Assistant de Direction de Marché et de Stratégie Multi-timeframe basé sur l'IA. La performance en trading consiste à comprendre le marché comme le font les professionnels. C'est exactement ce que propose le RiskKILLER_AI Navigator : Bénéficiez d'analyses institutionnelles avec l'analyse de tendance, de sentiment et macro driven par l'IA externe à MQL5 , adaptée à votre style de trading. Après l'achat, pour obtenir le Manuel de l'Utilisateur : 1. postez un commentai
Smart Breakout Channels MT5 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement 35 $ chacun ! Nouveaux outils   à   30 $   pendant la   première semaine   ou pour   les 3 premiers achats  !  Chaîne Trading Tools sur MQL5  : rejoignez ma chaîne MQL5 pour recevoir mes dernières actualités Cet indicateur trace des zones de détection de rupture, appelées “Smart Breakout Channels”, basées sur un mouvement des prix normalisé par la volatilité. Ces zones sont affichées sous forme de boîtes dynamiques avec superpositions de volume. L’outil dé
Italo Arrows Indicator MT5
Italo Santana Gomes
Indicateurs
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (13)
Indicateurs
Tout d'abord, il convient de souligner que cet outil de trading est un indicateur non repeint, non redessiné et non retardé, ce qui le rend idéal pour le trading professionnel. Cours en ligne, manuel utilisateur et démonstration. L'indicateur Smart Price Action Concepts est un outil très puissant à la fois pour les nouveaux et les traders expérimentés. Il regroupe plus de 20 indicateurs utiles en un seul, combinant des idées de trading avancées telles que l'analyse du trader Inner Circle et le
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicateurs
Nouvelle génération de zones d'approvisionnement et de demande automatisées. Algorithme nouveau et innovant qui fonctionne sur n'importe quel graphique. Toutes les zones sont créées dynamiquement en fonction de l'action des prix du marché. DEUX TYPES D'ALERTES --> 1) QUAND LE PRIX ATTEINT UNE ZONE 2) QUAND UNE NOUVELLE ZONE SE FORME Vous n'obtenez pas un indicateur inutile de plus. Vous obtenez une stratégie de trading complète avec des résultats prouvés.     Nouvelles fonctionnalités:   
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System MT5 » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicateurs
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicateurs
L’indicateur ACB Breakout Arrows fournit un signal d’entrée crucial sur le marché en détectant un modèle de rupture spécifique. Il analyse en continu le graphique à la recherche d’un momentum établi dans une direction et déclenche un signal précis juste avant le mouvement principal. Obtenez le scanner multi-actifs et multi-unités de temps ici - Scanner pour ACB Breakout Arrows MT5 Fonctionnalités principales Les niveaux de Stop Loss et Take Profit sont fournis par l’indicateur. Inclut un table
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.81 (21)
Indicateurs
Support And Resistance Screener est dans un indicateur de niveau pour MetaTrader qui fournit plusieurs outils à l'intérieur d'un indicateur. Les outils disponibles sont : 1. Filtre de structure de marché. 2. Zone de repli haussier. 3. Zone de recul baissier. 4. Points pivots quotidiens 5. points pivots hebdomadaires 6. Points pivots mensuels 7. Support et résistance forts basés sur le modèle harmonique et le volume. 8. Zones au niveau de la banque. OFFRE D'UNE DURÉE LIMITÉE : L'indicateur de sup
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (7)
Indicateurs
FX Levels : Des zones de Support et Résistance d’une Précision Exceptionnelle pour Tous les Marchés Présentation Rapide Vous recherchez un moyen fiable pour déterminer des niveaux de support et résistance dans n’importe quel marché—paires de devises, indices, actions ou matières premières ? FX Levels associe la méthode traditionnelle « Lighthouse » à une approche dynamique de pointe, offrant une précision quasi universelle. Grâce à notre expérience réelle avec des brokers et à des mises à jour
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Indicateurs
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
Plus de l'auteur
Engulfing Period
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
5 (3)
Indicateurs
Indicateur Engulfing Period V75Killed : Révolutionnez Votre Stratégie de Trading ! (Cet indicateur est PRIVÉ et réservé exclusivement aux traders qui comprennent son utilité et son application spécifiques.) L' Indicateur Engulfing Period V75Killed est conçu pour vous aider à identifier facilement les périodes d'avalement clés sur plusieurs unités de temps. En marquant directement les zones d'avalement sur votre graphique, cet outil élimine les approximations et met en lumière les opportunités d
FREE
Wa Candle Timer MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
Wa Candle Timer MT5 est un indicateur puissant et facile à utiliser qui affiche le temps restant avant que la prochaine bougie ne se forme sur votre graphique MT5. Il aide les traders à rester conscients des moments de clôture pour améliorer l'exécution et la prise de décision. Fonctionnalités clés : Affiche le compte à rebours de la bougie actuelle. Change de couleur lorsque le temps restant passe en dessous d’un pourcentage défini par l’utilisateur. Alerte personnalisable à un pource
FREE
Previous Candle Levels MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
Previous Candle Levels MT5 affiche les niveaux de bougies précédents,  il affiche les niveaux d'ouverture (Open), du prix le plus haut (High), du prix le plus bas (Low) et du prix de clôture (Close) de la bougie précédente sur différentes périodes. Ces niveaux sont souvent appelés OHLC. Il est conçu pour aider le trader à analyser le marché et à faire attention aux niveaux OHLC de la bougie précédente sur différentes unités de temps.  Nous savons tous que les niveaux OHLC mensuels (MN), hebdoma
FREE
Asian Range BreakOut
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
paramètres tels que le temps de range, les couleurs, les styles de ligne et les réglages risque-récompense. Visualisation des niveaux de trading – Trace automatiquement les niveaux de prix d’entrée, de stop-loss (SL) et de take-profit (TP) en fonction des conditions de breakout. Intégration fluide avec les Expert Advisors (EAs) – Prenez le contrôle total de vos stratégies automatisées en ajoutant des confirmations supplémentaires comme le RSI, les Moyennes Mobiles, la Rupture de Structure (B
FREE
Asian Session Breakout
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Experts
Asian Session Breakout EA – Trading automatisé intelligent et précis L’Asian Session Breakout EA est un Expert Advisor entièrement automatisé, conçu pour trader les cassures de range pendant la session asiatique. Il identifie la plage de prix formée pendant les heures de faible volatilité, attend une cassure confirmée, puis exécute les transactions avec un contrôle strict du risque et un timing précis. Cet EA est optimisé pour l’unité de temps M5. Par défaut, il est particulièrement efficace sur
Gbpjpy Asian Breakout
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Experts
GBPJPY Asian Breakout EA Cassures Asiatiques sur GBPJPY | EA Automatique M5 Ultra Optimisé Expert Advisor 100% Automatisé GBPJPY Asian Breakout est un robot de trading conçu pour exploiter les cassures de la session asiatique sur la paire GBPJPY , exclusivement sur timeframe M5 . Il combine une logique d’entrée intelligente, une gestion du risque avancée et un contrôle temporel rigoureux pour un trading propre, efficace et sans intervention manuelle. Fonctionnement de la stratégie
FREE
Wa Candle Timer Percentage MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
Wa Candle Timer Percentage MT5 est un indicateur qui montre à l'utilisateur combien de temps il reste avant l'ouverture de la prochaine bougie. Le pourcentage d'évolution de la bougie actuelle est aussi montré sur l'écran. L'utilisateur peut configurer le pourcentage auquel le candle timer changera de couleur. Voici les paramètres: 1 - Le pourcentage auquel le candle timer changera de couleur. 2 - couleur de la minuterie de la bougie, quand le pourcentage d'évolution de la bougie actuelle est E
FREE
Wa Candle Timer MT4
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
5 (1)
Indicateurs
Wa Candle Timer MT4 est un indicateur puissant et facile à utiliser qui affiche le temps restant avant la formation de la prochaine bougie sur votre graphique MT4. Il aide les traders à mieux suivre les temps de clôture pour améliorer l’exécution et la prise de décision. Fonctionnalités clés : Affiche le compte à rebours de la bougie en cours Change de couleur lorsque le temps restant passe sous un pourcentage défini Nouveau dans la version 3.00 : alerte personnalisable à un seuil défi
FREE
WaPreviousCandleLevelsMT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
!!! Cette version gratuite fonctionne seulement sur EURUSD!!! Wa Previous Candle Levels MT5 affiche les niveaux de bougies précédents,  il affiche les niveaux d'ouverture (Open), du prix le plus haut (High), du prix le plus bas (Low) et du prix de clôture (Close) de la bougie précédente sur différentes périodes. Ces niveaux sont souvent appelés OHLC. Il est conçu pour aider le trader à analyser le marché et à faire attention aux niveaux OHLC de la bougie précédente sur différentes unités de tem
FREE
WaSpread MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
L'indicateur WaSpread MT5 montre le spread en pips avec les couleurs. Avec cet indicateur, vous pouvez: * Configurer le seuil de spread avec les couleurs pour identifier quand le spread dépasse le seuil. * Configurer les axes X et Y tout en choisissant les angles et le point d'ancrage pour afficher le spread. * Ecrire la police et la taille de la police pour plus de confort. * Activer l'alerte si le spread dépasse le seuil de spread défini. * Pour plus de précision, vous pouvez aussi choisir mo
FREE
WaSwap MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
L'indicateur WaSwap MT5 montre le Swap d'achat et le Swap de vente avec des couleurs. Avec cet indicateur, vous pouvez: * Configurer le seuil de swap avec les couleurs de votre choix pour identifier quand le swap en dessous de votre seuil. * Configurer les axes X et Y tout en choisissant les angles et le point d'ancrage pour afficher les swaps. * Ecrire la police et la taille de la police pour plus de confort. * Activer l'alerte si le Swap d'achat et/ou le Swap de vente sont/est en dessous
FREE
WaPreviousCandleLevelsMT4
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
!!!Version free ne fonctionne que sur "EURUSD"!!! WaPreviousCandleLevelsMT4 affiche les niveaux de bougies précédents,  il affiche les niveaux d'ouverture (Open), du prix le plus haut (High), du prix le plus bas (Low) et du prix de clôture (Close) de la bougie précédente sur différentes périodes. Ces niveaux sont souvent appelés OHLC. Il est conçu pour aider le trader à analyser le marché et à faire attention aux niveaux OHLC de la bougie précédente sur différentes unités de temps.  Nous savons
FREE
Previous Candle Levels MT4
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
WaPreviousCandleLevelsMT4 affiche les niveaux de bougies précédents,  il affiche les niveaux d'ouverture (Open), du prix le plus haut (High), du prix le plus bas (Low) et du prix de clôture (Close) de la bougie précédente sur différentes périodes. Ces niveaux sont souvent appelés OHLC. Il est conçu pour aider le trader à analyser le marché et à faire attention aux niveaux OHLC de la bougie précédente sur différentes unités de temps.  Nous savons tous que les niveaux OHLC mensuels (MN), hebdomad
FREE
Wa Candle Timer Percentage
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
Wa Candle Timer Percentage MT4 est un indicateur qui montre à l'utilisateur combien de temps il reste avant l'ouverture de la prochaine bougie. Le pourcentage d'évolution de la bougie actuelle est aussi montré sur l'écran. L'utilisateur peut configurer le pourcentage auquel le candle timer changera de couleur. Voici les paramètres: 1 - Le pourcentage auquel le candle timer changera de couleur. 2 - couleur de la minuterie de la bougie, quand le pourcentage d'évolution de la bougie actuelle est
FREE
Engulfing Period MT4
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
Engulfing Period V75Killed pour MT4 – Maîtrisez les retournements du marché avec précision ! (Cet indicateur est PRIVÉ et réservé aux traders qui en connaissent la véritable valeur.) L’ Engulfing Period V75Killed est un outil puissant conçu pour MetaTrader 4. Il détecte automatiquement les configurations d’Engulfing haussières et baissières sur plusieurs unités de temps. Il met en évidence les zones clés directement sur votre graphique pour vous aider à identifier facilement les opportunités de
FREE
WaSwap MT4
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
5 (1)
Indicateurs
L'indicateur WaSwap MT4 montre le Swap d'achat et le Swap de vente avec des couleurs. Avec cet indicateur, vous pouvez: * Configurer le seuil de swap avec les couleurs de votre choix pour identifier quand le swap en dessous de votre seuil. * Configurer les axes X et Y tout en choisissant les angles et le point d'ancrage pour afficher les swaps. * Ecrire la police et la taille de la police pour plus de confort. * Activer l'alerte si le Swap d'achat et/ou le Swap de vente sont/est en dessous
FREE
WaSpread MT4
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
L'indicateur WaSpread MT4 montre le spread en pips avec les couleurs. Avec cet indicateur, vous pouvez: * Configurer le seuil de spread avec les couleurs pour identifier quand le spread dépasse le seuil. * Configurer les axes X et Y tout en choisissant les angles et le point d'ancrage pour afficher le spread. * Ecrire la police et la taille de la police pour plus de confort. * Activer l'alerte si le spread dépasse le seuil de spread défini. * Pour plus de précision, vous pouvez aussi chois
FREE
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis