WaSwap MT4

5
L'indicateur WaSwap MT4 montre le Swap d'achat et le Swap de vente avec des couleurs.
Avec cet indicateur, vous pouvez:

* Configurer le seuil de swap avec les couleurs de votre choix pour identifier quand le swap en dessous de votre seuil.

* Configurer les axes X et Y tout en choisissant les angles et le point d'ancrage pour afficher les swaps.

* Ecrire la police et la taille de la police pour plus de confort.

* Activer l'alerte si le Swap d'achat et/ou le Swap de vente sont/est en dessous du seuil de swap préalablement défini.

* Avec l'indicateur WaSwap MT4, vous n'entrerez plus jamais dans une position swing avec un swap qui n'est pas en votre faveur, l'indicateur WaSwap MT4 est là pour vous donner des alertes.
Avis 2
in ma
28
in ma 2025.07.03 04:00 
 

super!

Produits recommandés
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicateurs
Cet indicateur d'information sera utile pour ceux qui veulent toujours être au courant de la situation actuelle du compte. L'indicateur affiche des données telles que le profit en points, en pourcentage et en devise, ainsi que le spread pour la paire actuelle et le temps jusqu'à la fermeture de la barre sur la période actuelle. VERSIONMT5 -   Des indicateurs plus utiles Il existe plusieurs options pour placer la ligne d'information sur le graphique : À droite du prix (passe derrière le prix) ;
FREE
Shadows
Georgi Gaydarov
Indicateurs
Simplest indicator for bar shadows. Very useful for Kangaroo Tail strategy. "Shadows" - this is the distance from high and close of the bull bar and low and close of the bear bar. The purpose of the shadow is to show you if the bar is strong or not.  Whether it is internal to the trend or is external. It even helps determine if a trend is starting. Input arguments: How many prevoius bars to calculate Value that should be passed to trigger the alarm How many times to repeat the alarm (Put 0 if yo
FREE
Volume By Color RSJ MT4
JETINVEST
5 (1)
Indicateurs
This simple indicator paints with a darker color on the volume bar when the quantity traded is above the average of select number of periods of the volume itself, highlighting the moments when there was a large volume of deals above the average. It is also possible to use a configuration of four colors where the color tone shows a candle volume strength. The indicator defaults to the simple average of 20 periods, but it is possible to change to other types of averages and periods. If you like t
FREE
WaSpread MT4
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
L'indicateur WaSpread MT4 montre le spread en pips avec les couleurs. Avec cet indicateur, vous pouvez: * Configurer le seuil de spread avec les couleurs pour identifier quand le spread dépasse le seuil. * Configurer les axes X et Y tout en choisissant les angles et le point d'ancrage pour afficher le spread. * Ecrire la police et la taille de la police pour plus de confort. * Activer l'alerte si le spread dépasse le seuil de spread défini. * Pour plus de précision, vous pouvez aussi chois
FREE
Ultimate ADX MTF
Tolga Oezdiler
Indicateurs
Ultimate ADX Multi-timeframe Indicator Free for limited time. This indicator provides real-time ADX values for multiple timeframes in one unobtrusive label panel. It i s especially useful for gauging trend strength across timeframes without constantly switching charts. Choose which periods to display, anchor the panel to any chart corner, and color-code ADX strength levels to your taste. Key Features & Personalization Multi-Timeframe ADX - Toggle visibility for 9 built-in periods (M1, M5, M15,
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicateurs
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
MQLTA Target Line Indicator
MQL4 Trading Automation
4.83 (6)
Indicateurs
FREE
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Indicateurs
A trend indicator based on the Hull Moving Average (HMA) with two periods. The Hull Moving Average is an improved variant of the moving average, which shows the moment of trend reversal quite accurately. It is often used as a signal filter. Combination of two types of Hull Moving Averages makes a better use of these advantages: HMA with a slow period identifies the trend, while HMA with a fast period determines the short-term movements and signals in the trend direction. Features The movement d
FREE
Super Spread Spreed
Mariia Logvinenko
3 (1)
Indicateurs
The indicator displays the size of the spread for the current instrument on the chart. Very flexible in settings. It is possible to set the maximum value of the spread, upon exceeding which, the color of the spread label will change, and a signal will sound (if enabled in the settings). The indicator will be very convenient for people who trade on the news. You will never enter a trade with a large spread, as the indicator will notify you of this both visually and soundly. Input parameters: Aler
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indicateurs
Objectif principal: "Pin Bars" est conçu pour détecter automatiquement les barres pin sur les graphiques des marchés financiers. Une barre d'épingle est une bougie avec un corps caractéristique et une longue queue, qui peut signaler un renversement ou une correction de tendance. Comment ça marche: L'indicateur analyse chaque bougie sur le graphique, déterminant la taille du corps, de la queue et du nez de la bougie. Lorsqu'une barre d'épingle correspondant à des paramètres prédéfinis est détec
FREE
Candle Close Time MT4
Aren Davidian
Indicateurs
Introducing the Professional Indicator ARKA – Candle Close Time Do you want to always know the exact remaining time for the current candle to close? Or do you want to instantly see the real-time broker spread right on your chart without any extra calculations? The ARKA – Candle Close Time indicator is designed exactly for this purpose: a simple yet extremely powerful tool for traders who value clarity, precision, and speed in their trading. Key Features: Displays the exact time re
FREE
MQLTA Auto Close Demo
MQL4 Trading Automation
Utilitaires
Auto Close is an expert advisor that can assist you with your money and risk management rules. The EA can monitor your Balance, Equity, Margin, Global Profit and Global Loss and alert you in case any of these reaches a specified threshold. This Demo Version has Notification and Close features disabled, full version can be found https://www.mql5.com/en/market/product/29141 How does it work? Load the Auto Close EA in the chart and set the parameters you want to keep monitored. If any of the risk
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Indicateurs
Indicator to be placed in the same folder as Dash to activate the alert filter with Heiken Aish. After downloading the indicator, copy it to the same folder so Dash can read the indicator. It is not necessary to insert it into the chart, this is only for Dash to search for signals and inform the direction of buying and selling of the Indicator. Check if the indicator's path is correct within Dash.
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicateurs
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Naomi Scalper
Yaroslav Varankin
Utilitaires
Recommended Broker and Utility Capabilities For optimal use of this utility, it is advisable to choose a broker like RoboForex or a similar one that offers fast order execution and low spreads. Utility Description: The purpose of this utility is to manage market orders, including opening new trades and optimizing losing positions using an internal algorithm. The utility incorporates trend filtering and various types of trailing stops and take profits, making it versatile for trading any instrum
FREE
BEP and Average Level
Stefanus Wardoyo
5 (1)
Indicateurs
I create this this Free Indicator to help you to plot your BUY / SELL Average and BEP level in your chart. Just drag to your chart, and you can see the level and plan better to your trade. It's usefull if you have averaging position or even hedging position, so you can plan your trade better and no need to calculate manually again. Use it for free, and please leave comment if you feel this usefull.
FREE
Ind4 Market Time Pad
Vladislav Andruschenko
4.3 (10)
Indicateurs
L'indicateur qui affiche l'heure actuelle sur les principaux marchés du monde. Il affiche également la session en cours. Très facile à utiliser. Il n'occupe pas beaucoup d'espace sur un graphique. Il peut être utilisé avec des Expert Advisors et d'autres panneaux, tels que   VirtualTradePad   . La version avec affichage de l'horloge analogique sur la carte. Chers amis et utilisateurs de nos EA, veuillez ajouter vos notes dans la section   Avis. Toutes les mises à jour de notre logiciel forex so
FREE
Wicks UpDown Target GJ
Lee Teik Hong
Indicateurs
Wicks UpDown Target GJ Wicks UpDown Target GJ is specialized in GJ forex pairs. Choppy movement up and down on the opening range every day.  Trading breakouts on London session and New York session is recommended. Guideline Entry Strategy Idea: Step 1 - Breakout Forming (Warning! Trade on London Session and New York Session) Step 2 - Breakout Starting (Take Action on your trading plan) Step 3 - Partial Close your order & set breakeven (no-risk) Step 4 - Target complete Step 5 - Don't trade
FREE
Previous Daily HighLow
Vincent Jose Proenca
Indicateurs
PDHL – affiche simplement les highs et lows des jours précédents directement sur votre graphique, offrant une référence rapide et visuelle des niveaux clés passés. L’indicateur est léger et facilement paramétrable , vous permettant d’ajuster le nombre de jours affichés, les couleurs, le style et l’épaisseur des lignes selon vos préférences. Il est conçu pour être simple et pratique, mais peut ne pas fonctionner sur tous les instruments ou toutes les plateformes . Seulement testé avec CFDs
FREE
Panelux
Andrei Gerasimenko
Indicateurs
Panelux - информационная панель показывающая актуальную информацию для трейдера, такую как: Номер торгового аккаунта и торговое плечо; Символ, период, последнюю цену, время до закрытия бара и спред; Отдельный блок для мани менеджмента; Данные свопа инструмента; Блок информации о депозите, балансе, профите, позициях, equity и margin; Блок о прибылях и убытках за год, квартал, месяц, неделю и по последним пяти дням. Имеется опция для включения отображения совершенных сделок на графике цены. Что уд
FREE
CTime
Wartono
Indicateurs
This is the countdown of the last candle Indicator. How much time remains in the current candle of your chart CTime display exactly how many hours, minutes and seconds remain before the current candle closes, and a new one opens. This allows you to be on the ball as soon as the next candle appears It could be useful for a trader who trades with candles as the main attention Available option to change the text color to suit the chart background. This Indicator is related to the system here .
FREE
Power Trend Free
Yurij Kozhevnikov
5 (2)
Indicateurs
Power Trend Free - the indicator shows the trend strength in the selected period. Input Parameters The indicator has three input parameters: Period - a positive number greater than one, it shows the number of candlesticks used for calculations. If you enter one or zero, there will be no error, but the indicator will not be drawn. Applied Price - the standard "Apply to:" set meaning data used for the indicator calculation: Close - Close prices; Open - Open prices; High - High prices; Low - Low p
FREE
Easy Pips Maker
Andrei Gerasimenko
4 (4)
Indicateurs
The recommended timeframe is H1! The indicator has two kinds of signal. This is a signal to open a position from the appearance of an arrow. The price leaves the channel In the first case, the indicator builds arrows based on the constructed channel and Bollinger Bands years. In another case, the trader can trade if the price just went beyond the channel. If the price is higher than the channel - we sell. If the price is lower than the channel, then you can look for a place to buy. It can al
FREE
Dual Onset
Dariel Iserne Carrera
4.5 (2)
Indicateurs
It is an algorithm to detect trend changes early. You should try multiple values for the Multiplier parameter (1 <value <10 recommended). At first glance you can see effective entries. This is, in fact, one of the rows that Geleg Faktor initially had. But it was removed because it was no longer needed. The other rows were sufficient for G.Faktor's effectiveness, but I still wanted to share this one. Always test before using it on your live account so that you fully understand how it works and
FREE
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicateurs
This indicator has been created for finding the probable reversal points of the symbol price. A small candlestick reversal pattern is used it its operation in conjunction with a filter of extremums. The indicator is not redrawn! If the extremum filter is disabled, the indicator shows all points that have a pattern. If the extremum filter is enabled, the condition works – if the history Previous bars 1 candles back contains higher candles and they are farther than the Previous bars 2 candle, such
FREE
Keltner Channel MT4
Muhammad Robith
4.71 (7)
Indicateurs
Keltner Channel is a well known indicator that not in MT4's indicators default lineup (You can get this from your broker somehow). This indicator helps you to define trend and sometimes overbought/oversold prices during flat trend. Input Description: EMAperiod: Moving Average period used for indicator. Must be higher than 1. ATRperiod: Average True Range period used for indicator. Must be higher than 1. multiplier: Multiplier used for determine channel's wide. Must be higher than 0 but may not b
FREE
Support resistanses show
Meysam Ghasemi
Indicateurs
.....................................hi....................... ................for showing high s and low s and support and resistanses .....................we have a lot of ways............................... it can be helpful for finding trends , higher highs , higher lows , lower highs , lower lows .......................today i write on of thems.......................... ........................you can enter the number of last support and resistanses .........................and it will dra
FREE
TrailingStop MA 4
Andrej Nikitin
4 (1)
Indicateurs
The indicator draws two simple moving averages using High and Low prices. The MA_High line is displayed when the moving average is directed downwards. It can be used for setting a stop order for a sell position. The MA_Low line is displayed when the moving average is directed upwards. It can be used for setting a stop order for a buy position. The indicator is used in the TrailingStop Expert Advisor. Parameters Period - period of calculation of the moving average. Deviation - rate of convergence
FREE
SG InfoBox
Hleb Smoliar
Utilitaires
The "InfoBox" utility is designed to display the presence of open orders, the number of lots, current profit and much more in one window. The version for the MT5 platform   is here . You've probably encountered a situation where you have an advisor that works on a currency pair, but information about its operation: - orders and their number, the size of the spread for the instrument, the volume of lots on the market, drawdown and much more - are scattered in different places of the terminal and
FREE
Radar Mechas
Carlos Augusto Cedeno Rocha
5 (1)
Indicateurs
Indicateur qui sert à regarder la taille de la mèche qui sort des bougies en fonction de la taille qui génère une alerte pour effectuer des saisies manuelles. Profitez-en au maximum qu'une stratégie pose des vacances de la taille de la mèche de la bougie précédente ou de la même bougie actuelle. entrer pour acheter et vendre. C'est un indicateur nécessaire à toute analyse effectuée pour une nouvelle entrée. Ce sera votre outil préféré.
FREE
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.82 (145)
Indicateurs
Gann Made Easy est un système de trading Forex professionnel et facile à utiliser qui est basé sur les meilleurs principes de trading en utilisant la théorie de mr. WD Gann. L'indicateur fournit des signaux d'ACHAT et de VENTE précis, y compris les niveaux Stop Loss et Take Profit. Vous pouvez échanger même en déplacement en utilisant les notifications PUSH. VEUILLEZ ME CONTACTER APRÈS L'ACHAT POUR OBTENIR DES CONSEILS DE TRADING, DES BONUS ET L'ASSISTANT EA GANN MADE EASY GRATUITEMENT! Vous ave
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (68)
Indicateurs
L'indicateur Trend Ai est un excellent outil qui améliorera l'analyse du marché d'un trader en combinant l'identification des tendances avec des points d'entrée exploitables et des alertes d'inversion. Cet indicateur permet aux utilisateurs de naviguer dans les complexités du marché forex avec confiance et précision Au-delà des signaux primaires, l'indicateur Trend Ai identifie les points d'entrée secondaires qui surviennent lors des retraits ou des retracements, permettant aux traders de capit
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicateurs
M1 SNIPER est un système d'indicateurs de trading facile à utiliser. Il s'agit d'un indicateur à flèche conçu pour l'unité de temps M1. Cet indicateur peut être utilisé seul pour le scalping sur l'unité de temps M1 ou intégré à votre système de trading existant. Bien que conçu spécifiquement pour le trading sur l'unité de temps M1, ce système peut également être utilisé avec d'autres unités de temps. Initialement, j'avais conçu cette méthode pour le trading du XAUUSD et du BTCUSD. Cependant, je
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Indicateurs
Actuellement 20% de réduction ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Ce logiciel de tableau de bord fonctionne sur 28 paires de devises. Il est basé sur 2 de nos principaux indicateurs (Advanced Currency Strength 28 et Advanced Currency Impulse). Il donne un excellent aperçu de l'ensemble du marché Forex. Il montre les valeurs de l'Advanced Currency Strength, la vitesse de mouvement des devises et les signaux pour 28 paires de devises dans tous les (9) délais. Imaginez
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicateurs
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
5 (2)
Indicateurs
Game Changer est un indicateur de tendance révolutionnaire, conçu pour être utilisé sur tout instrument financier et transformer votre MetaTrader en un puissant analyseur de tendances. L'indicateur ne se redessine pas et est sans latence. Il fonctionne sur n'importe quelle unité de temps et facilite l'identification des tendances, signale les retournements potentiels, agit comme un stop suiveur et fournit des alertes en temps réel pour une réaction rapide du marché. Que vous soyez un trader expé
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicateurs
Indicateur de tendance, solution unique révolutionnaire pour le trading et le filtrage des tendances avec toutes les fonctionnalités de tendance importantes intégrées dans un seul outil ! Il s'agit d'un indicateur multi-période et multi-devises 100 % non repeint qui peut être utilisé sur tous les symboles/instruments : forex, matières premières, crypto-monnaies, indices et actions. OFFRE À DURÉE LIMITÉE : L'indicateur Support and Resistance Screener est disponible pour seulement 50 $ et à vie. (
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.67 (12)
Indicateurs
2 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicateurs
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicateurs
Adaptive Volatility Range [AVR] is a powerful tool for identifying key trend reversal points. AVR accurately reflects the Average True Range (ATR) of volatility, taking into account the Volume-Weighted Average Price (VWAP). The indicator adapts to any market volatility by calculating the average volatility over a specific period, ensuring a stable rate of profitable trades. You receive not just an indicator but a professional automated trading system , AVR-EA . Advantages: Automated Trading Sys
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicateurs
Currency Strength Wizard est un indicateur très puissant qui vous offre une solution tout-en-un pour un trading réussi. L'indicateur calcule la puissance de telle ou telle paire de devises en utilisant les données de toutes les devises sur plusieurs périodes. Ces données sont représentées sous la forme d'un indice de devise facile à utiliser et de lignes électriques de devise que vous pouvez utiliser pour voir la puissance de telle ou telle devise. Tout ce dont vous avez besoin est d'attacher l'
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicateurs
Presenting one-of-a-kind Gann Indicator for XAUUSD IQ Gold Gann Levels is a non-repainting, precision tool designed exclusively for XAUUSD/Gold intraday trading. It uses W.D. Gann’s square root method to plot real-time support and resistance levels, helping traders spot high-probability entries with confidence and clarity. William Delbert Gann (W.D. Gann) was an exceptional market analyst whose trading technique was based on a complex blend of mathematics, geometry, astrology, and ancient calcul
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Indicateurs
Day Trader Master est un système de trading complet pour les day traders. Le système se compose de deux indicateurs. Un indicateur est un signal fléché pour acheter et vendre. C'est l'indicateur de flèche que vous obtenez. Je vous fournirai le deuxième indicateur gratuitement. Le deuxième indicateur est un indicateur de tendance spécialement conçu pour être utilisé conjointement avec ces flèches. LES INDICATEURS NE RÉPÉTENT PAS ET NE TARDENT PAS! L'utilisation de ce système est très simple. Il v
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.61 (170)
Indicateurs
Indicateur supérieur pour MT4 fournissant des signaux précis pour entrer dans un trade sans repeindre ! Il peut être appliqué à tous les actifs financiers : forex, cryptocurrencies, métaux, actions, indices.  La version MT5 est ici Il fournira des signaux de trading assez précis et vous dira quand il est préférable d'ouvrir un trade et de le fermer. Regardez la vidéo (6:22) avec un exemple de traitement d'un seul signal qui a rapporté à l'indicateur ! La plupart des traders améliorent leurs
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicateurs
Dynamic Forex28 Navigator - L'outil de trading Forex de nouvelle génération. ACTUELLEMENT 49 % DE RÉDUCTION. Dynamic Forex28 Navigator est l'évolution de nos indicateurs populaires de longue date, combinant la puissance de trois en un : Advanced Currency Strength28 Indicator (695 avis) + Advanced Currency IMPULSE avec ALERT (520 avis) + CS28 Combo Signals (Bonus). Détails sur l'indicateur https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Qu'offre l'indicateur de force de nouvelle génération ? Tout
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicateurs
Une stratégie intraday basée sur deux principes fondamentaux du marché. L'algorithme est basé sur l'analyse des volumes et des vagues de prix à l'aide de filtres supplémentaires. L'algorithme intelligent de l'indicateur ne donne un signal que lorsque deux facteurs de marché se combinent en un seul. L'indicateur calcule les vagues d'une certaine plage sur le graphique M1 en utilisant les données de la période la plus élevée. Et pour confirmer la vague, l'indicateur utilise une analyse en volume.
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
Indicateurs
L'indicateur « Dynamic Scalper System » est conçu pour la méthode de scalping, permettant de trader au sein des vagues de tendance. Testé sur les principales paires de devises et l'or, il est compatible avec d'autres instruments de trading. Fournit des signaux pour l'ouverture de positions à court terme le long de la tendance, avec un support supplémentaire pour les fluctuations de prix. Principe de l'indicateur : De grandes flèches déterminent la direction de la tendance. Un algorithme de gén
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicateurs
FX Power : Analysez la force des devises pour des décisions de trading plus intelligentes Aperçu FX Power est l'outil essentiel pour comprendre la force réelle des principales devises et de l'or, quelles que soient les conditions du marché. En identifiant les devises fortes à acheter et les faibles à vendre, FX Power simplifie vos décisions de trading et révèle des opportunités à forte probabilité. Que vous suiviez les tendances ou anticipiez les retournements à l'aide de valeurs extrêmes de D
Volumatic Support Resistance Levels MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (1)
Indicateurs
Offre spéciale  : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   pendant la   première semaine   ou les   3 premiers achats  !  Trading Tools Channel on MQL5  : Rejoignez mon canal MQL5 pour recevoir les dernières nouvelles Volumatic Support/Resistance Levels Scanner est un indicateur de support/résistance qui ajoute un contexte de volume à la structure des prix. En montrant comment l’activité de trading se concentre autour des pivots récents, il aide les utilisateurs à voir où
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicateurs
ACTUELLEMENT 20% DE RÉDUCTION ! La meilleure solution pour tout débutant ou trader expert ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer la force de la devise pour tous les symboles comme les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier de son genre, n'importe quel symbole peut être ajouté à la 9ème ligne pour montrer la force réelle de la devise de l'or, l'argent, le pétrole, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Il s'agit d'un outil de trading unique
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Indicateurs
Capture every opportunity: your go-to indicator for profitable trend trading Trend Trading is an indicator designed to profit as much as possible from trends taking place in the market, by timing pullbacks and breakouts. It finds trading opportunities by analyzing what the price is doing during established trends. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Trade financial markets with confidence and efficiency Profit from established trends without getting whip
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (7)
Indicateurs
Le Market Structure Break Out (MSB) est un outil avancé conçu pour MT4 et MT5 , permettant aux traders d’analyser les mouvements du marché sous forme de structure. Il détecte et affiche des signaux de trading puissants à l’aide de flèches et alertes , aussi bien dans le sens de la tendance qu’ en sens inverse . L’une de ses fonctionnalités majeures est le tracé de zones d’offre et de demande continues . De plus, la fonction de backtest en direct permet aux traders de visualiser directement sur
EZT Trend
Tibor Rituper
4.67 (3)
Indicateurs
L'indicateur de tendance EZT vous montrera la tendance, le retrait et les opportunités d'entrée. Un filtrage optionnel et tous types d'alertes sont disponibles. Des alertes par e-mail et par notification push sont ajoutées. Nous développons également une évaluation environnementale basée sur cet indicateur, qui sera bientôt disponible. Il s'agit d'un indicateur multifonctionnel composé de deux histogrammes de couleurs et d'une ligne. Il s'agit d'une représentation visuelle de la direction et d
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Indicateurs
Présentation de la       Cartes   Quantum Heiken Ashi PRO Conçues pour fournir des informations claires sur les tendances du marché, les bougies Heiken Ashi sont réputées pour leur capacité à filtrer le bruit et à éliminer les faux signaux. Dites adieu aux fluctuations de prix déroutantes et bonjour à une représentation graphique plus fluide et plus fiable. Ce qui rend le Quantum Heiken Ashi PRO vraiment unique, c'est sa formule innovante, qui transforme les données traditionnelles des chandelie
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Indicateurs
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
RSI Shift Zone MT4 Scanner
Duc Hoan Nguyen
5 (2)
Indicateurs
Offre spéciale : ALL TOOLS , seulement $35 chacun ! Nouveaux outils   à   $30   durant la   première semaine   ou les   3 premiers achats !  Trading Tools Channel on MQL5 : rejoignez-le pour recevoir les dernières actualités RSI Shift Zone Scanner identifie les moments où le sentiment de marché peut changer en reliant les signaux RSI à l’action des prix. Chaque fois que le RSI dépasse les niveaux prédéfinis (70 par défaut pour surachat, 30 pour survente), l’indicateur trace un canal sur le grap
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicateurs
Cet indicateur est une super combinaison de nos 2 produits Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Il fonctionne pour tous les cadres temporels et montre graphiquement l'impulsion de force ou de faiblesse pour les 8 principales devises plus un symbole ! Cet indicateur est spécialisé pour montrer l'accélération de la force des devises pour tout symbole comme l'or, les paires exotiques, les matières premières, les indices ou les contrats à terme. C'est le premier
Gold AMS
Aleksandr Makarov
Indicateurs
Gold AMS   - is a good technical stock indicator. The indicator algorithm analyzes the asset price movement and reflects volatility and potential entry zones. The indicator 100% does not repaint!!! The best indicator signals: If a signal appears, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal and then remove it. Trading with this indicator is very easy. We wait for a signal from the indicator and enter the transaction, a
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (28)
Indicateurs
Le système PRO Renko est un système de trading très précis spécialement conçu pour le trading de graphiques RENKO. Il s'agit d'un système universel qui peut être appliqué à divers instruments de négociation. Le système neutralise efficacement ce qu'on appelle le bruit du marché en vous donnant accès à des signaux d'inversion précis. L'indicateur est très facile à utiliser et n'a qu'un seul paramètre responsable de la génération du signal. Vous pouvez facilement adapter l'outil à n'importe que
Volumetric Order Blocks MT4 Multi Timeframe
Duc Hoan Nguyen
5 (8)
Indicateurs
Special offer : ALL TOOLS , just $35 each! New tools   will be   $30   for the   first week   or the   first 3 purchases !  Trading Tools Channel on MQL5 : Join my MQL5 channel to update the latest news from me L'indicateur Volumetric Order Blocks Multi Timeframe est un outil puissant conçu pour les traders cherchant à obtenir des informations approfondies sur le comportement du marché en identifiant les zones clés de prix où les participants importants accumulent des ordres. Ces zones, connues
Plus de l'auteur
Asian Session Breakout
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Experts
Asian Session Breakout EA – Trading automatisé intelligent et précis L’Asian Session Breakout EA est un Expert Advisor entièrement automatisé, conçu pour trader les cassures de range pendant la session asiatique. Il identifie la plage de prix formée pendant les heures de faible volatilité, attend une cassure confirmée, puis exécute les transactions avec un contrôle strict du risque et un timing précis. Cet EA est optimisé pour l’unité de temps M5. Par défaut, il est particulièrement efficace sur
Engulfing Period
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
5 (3)
Indicateurs
Indicateur Engulfing Period V75Killed : Révolutionnez Votre Stratégie de Trading ! (Cet indicateur est PRIVÉ et réservé exclusivement aux traders qui comprennent son utilité et son application spécifiques.) L' Indicateur Engulfing Period V75Killed est conçu pour vous aider à identifier facilement les périodes d'avalement clés sur plusieurs unités de temps. En marquant directement les zones d'avalement sur votre graphique, cet outil élimine les approximations et met en lumière les opportunités d
FREE
WaCandleTimerMT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
Wa Candle Timer MT5 affiche sur le graphique principal un compte à rebours en direct jusqu’à la clôture de la bougie en cours. À l’approche de la fin du bar, la couleur du timer change (par défaut quand ~95 % de la durée de la bougie est écoulée, soit ~5 % restant). Indicateur léger, clair, idéal pour synchroniser les entrées/sorties sur les clôtures. Points clés Compte à rebours temps réel jusqu’à la clôture pour tout symbole et unité de temps. Changement de couleur à l’approche de la clôture
FREE
Wa Candle Timer MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
Wa Candle Timer MT5 est un indicateur puissant et facile à utiliser qui affiche le temps restant avant que la prochaine bougie ne se forme sur votre graphique MT5. Il aide les traders à rester conscients des moments de clôture pour améliorer l'exécution et la prise de décision. Fonctionnalités clés : Affiche le compte à rebours de la bougie actuelle. Change de couleur lorsque le temps restant passe en dessous d’un pourcentage défini par l’utilisateur. Alerte personnalisable à un pource
FREE
Asian Range BreakOut
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
paramètres tels que le temps de range, les couleurs, les styles de ligne et les réglages risque-récompense. Visualisation des niveaux de trading – Trace automatiquement les niveaux de prix d’entrée, de stop-loss (SL) et de take-profit (TP) en fonction des conditions de breakout. Intégration fluide avec les Expert Advisors (EAs) – Prenez le contrôle total de vos stratégies automatisées en ajoutant des confirmations supplémentaires comme le RSI, les Moyennes Mobiles, la Rupture de Structure (B
FREE
Gbpjpy Asian Breakout
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Experts
GBPJPY Asian Breakout EA Cassures Asiatiques sur GBPJPY | EA Automatique M5 Ultra Optimisé Expert Advisor 100% Automatisé GBPJPY Asian Breakout est un robot de trading conçu pour exploiter les cassures de la session asiatique sur la paire GBPJPY , exclusivement sur timeframe M5 . Il combine une logique d’entrée intelligente, une gestion du risque avancée et un contrôle temporel rigoureux pour un trading propre, efficace et sans intervention manuelle. Fonctionnement de la stratégie
FREE
Wa Candle Timer MT4
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
5 (1)
Indicateurs
Wa Candle Timer MT4 est un indicateur puissant et facile à utiliser qui affiche le temps restant avant la formation de la prochaine bougie sur votre graphique MT4. Il aide les traders à mieux suivre les temps de clôture pour améliorer l’exécution et la prise de décision. Fonctionnalités clés : Affiche le compte à rebours de la bougie en cours Change de couleur lorsque le temps restant passe sous un pourcentage défini Nouveau dans la version 3.00 : alerte personnalisable à un seuil défi
FREE
Previous Candle Levels MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
Previous Candle Levels MT5 affiche les niveaux de bougies précédents,  il affiche les niveaux d'ouverture (Open), du prix le plus haut (High), du prix le plus bas (Low) et du prix de clôture (Close) de la bougie précédente sur différentes périodes. Ces niveaux sont souvent appelés OHLC. Il est conçu pour aider le trader à analyser le marché et à faire attention aux niveaux OHLC de la bougie précédente sur différentes unités de temps.  Nous savons tous que les niveaux OHLC mensuels (MN), hebdoma
FREE
Wa Candle Timer Percentage MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
Wa Candle Timer Percentage MT5 est un indicateur qui montre à l'utilisateur combien de temps il reste avant l'ouverture de la prochaine bougie. Le pourcentage d'évolution de la bougie actuelle est aussi montré sur l'écran. L'utilisateur peut configurer le pourcentage auquel le candle timer changera de couleur. Voici les paramètres: 1 - Le pourcentage auquel le candle timer changera de couleur. 2 - couleur de la minuterie de la bougie, quand le pourcentage d'évolution de la bougie actuelle est E
FREE
Previous Candle Levels MT4
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
WaPreviousCandleLevelsMT4 affiche les niveaux de bougies précédents,  il affiche les niveaux d'ouverture (Open), du prix le plus haut (High), du prix le plus bas (Low) et du prix de clôture (Close) de la bougie précédente sur différentes périodes. Ces niveaux sont souvent appelés OHLC. Il est conçu pour aider le trader à analyser le marché et à faire attention aux niveaux OHLC de la bougie précédente sur différentes unités de temps.  Nous savons tous que les niveaux OHLC mensuels (MN), hebdomad
FREE
WaPreviousCandleLevelsMT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
!!! Cette version gratuite fonctionne seulement sur EURUSD!!! Wa Previous Candle Levels MT5 affiche les niveaux de bougies précédents,  il affiche les niveaux d'ouverture (Open), du prix le plus haut (High), du prix le plus bas (Low) et du prix de clôture (Close) de la bougie précédente sur différentes périodes. Ces niveaux sont souvent appelés OHLC. Il est conçu pour aider le trader à analyser le marché et à faire attention aux niveaux OHLC de la bougie précédente sur différentes unités de tem
FREE
WaPreviousCandleLevelsMT4
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
!!!Version free ne fonctionne que sur "EURUSD"!!! WaPreviousCandleLevelsMT4 affiche les niveaux de bougies précédents,  il affiche les niveaux d'ouverture (Open), du prix le plus haut (High), du prix le plus bas (Low) et du prix de clôture (Close) de la bougie précédente sur différentes périodes. Ces niveaux sont souvent appelés OHLC. Il est conçu pour aider le trader à analyser le marché et à faire attention aux niveaux OHLC de la bougie précédente sur différentes unités de temps.  Nous savons
FREE
Wa Candle Timer Percentage
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
Wa Candle Timer Percentage MT4 est un indicateur qui montre à l'utilisateur combien de temps il reste avant l'ouverture de la prochaine bougie. Le pourcentage d'évolution de la bougie actuelle est aussi montré sur l'écran. L'utilisateur peut configurer le pourcentage auquel le candle timer changera de couleur. Voici les paramètres: 1 - Le pourcentage auquel le candle timer changera de couleur. 2 - couleur de la minuterie de la bougie, quand le pourcentage d'évolution de la bougie actuelle est
FREE
WaSwap MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
L'indicateur WaSwap MT5 montre le Swap d'achat et le Swap de vente avec des couleurs. Avec cet indicateur, vous pouvez: * Configurer le seuil de swap avec les couleurs de votre choix pour identifier quand le swap en dessous de votre seuil. * Configurer les axes X et Y tout en choisissant les angles et le point d'ancrage pour afficher les swaps. * Ecrire la police et la taille de la police pour plus de confort. * Activer l'alerte si le Swap d'achat et/ou le Swap de vente sont/est en dessous
FREE
WaSpread MT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
L'indicateur WaSpread MT5 montre le spread en pips avec les couleurs. Avec cet indicateur, vous pouvez: * Configurer le seuil de spread avec les couleurs pour identifier quand le spread dépasse le seuil. * Configurer les axes X et Y tout en choisissant les angles et le point d'ancrage pour afficher le spread. * Ecrire la police et la taille de la police pour plus de confort. * Activer l'alerte si le spread dépasse le seuil de spread défini. * Pour plus de précision, vous pouvez aussi choisir mo
FREE
Engulfing Period MT4
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
Engulfing Period V75Killed pour MT4 – Maîtrisez les retournements du marché avec précision ! (Cet indicateur est PRIVÉ et réservé aux traders qui en connaissent la véritable valeur.) L’ Engulfing Period V75Killed est un outil puissant conçu pour MetaTrader 4. Il détecte automatiquement les configurations d’Engulfing haussières et baissières sur plusieurs unités de temps. Il met en évidence les zones clés directement sur votre graphique pour vous aider à identifier facilement les opportunités de
FREE
WaSpread MT4
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indicateurs
L'indicateur WaSpread MT4 montre le spread en pips avec les couleurs. Avec cet indicateur, vous pouvez: * Configurer le seuil de spread avec les couleurs pour identifier quand le spread dépasse le seuil. * Configurer les axes X et Y tout en choisissant les angles et le point d'ancrage pour afficher le spread. * Ecrire la police et la taille de la police pour plus de confort. * Activer l'alerte si le spread dépasse le seuil de spread défini. * Pour plus de précision, vous pouvez aussi chois
FREE
Filtrer:
in ma
28
in ma 2025.07.03 04:00 
 

super!

Anton Garbar
798
Anton Garbar 2025.06.07 12:37 
 

L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

Répondre à l'avis