L'indicateur WaSwap MT4 montre le Swap d'achat et le Swap de vente avec des couleurs.

Avec cet indicateur, vous pouvez:





* Configurer le seuil de swap avec les couleurs de votre choix pour identifier quand le swap en dessous de votre seuil.





* Configurer les axes X et Y tout en choisissant les angles et le point d'ancrage pour afficher les swaps.





* Ecrire la police et la taille de la police pour plus de confort.





* Activer l'alerte si le Swap d'achat et/ou le Swap de vente sont/est en dessous du seuil de swap préalablement défini.





* Avec l'indicateur WaSwap MT4, vous n'entrerez plus jamais dans une position swing avec un swap qui n'est pas en votre faveur, l'indicateur WaSwap MT4 est là pour vous donner des alertes.