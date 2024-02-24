Neon Trade MT5

La quintessence d'une approche intégrée, dont l'objectif principal est de réaliser des gains à long terme de manière réaliste avec des risques minimaux pour le trader. La base repose sur des concepts de trading avancés en combinaison avec l'apprentissage automatique, qui se renforcent mutuellement de manière efficace. Une autre caractéristique unique est que le système n'a pas besoin d'être optimisé, car cette fonction est déléguée à mes serveurs. Le système met en œuvre un trading conservateur et à long terme avec des drawdowns minimaux et une rétention prolongée des positions.

Les fichiers .SET pour le trading (ils ne fonctionneront pas dans le testeur de stratégies).

Notre communauté Telegram

Version gratuite (allégée) pour MetaTrader 5

GUIDE D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

  1. N'hésitez pas à m'écrire en privé pour obtenir des recommandations et un soutien si vous envisagez d'acheter ou de louer un conseiller. 
  2. Ne soyez pas paresseux pour regarder la vidéo guide et lire le guide texte, j'ai essayé d'y mettre le maximum d'informations utiles sur tout le système et ses possibilités. 
  3. La rentabilité à long terme (un an ou plus) est prouvée avec les risques minimum possibles, en utilisant l'option la plus conservatrice de l'utilisation du robot (avec de bons dépôts à partir de 30 000 dollars). 
  4. C'est un produit honnête qui ne promet que ce qu'il peut vraiment faire et rien de plus, en prenant soin des dépôts des utilisateurs et non de ses désirs, en utilisant le principe de la transparence maximale. 
  5. Ce que le marché peut donner, il nous le donne et rien de plus. Tout ce qui est au-dessus, ce sont vos désirs et vos risques dépassés. Le risque est parfois inévitable s'il est conscient, mais pas autrement. La clé du trading réussi réside dans une bonne gestion des risques.

## Scenarios d'application de Neon Trade:

  • Augmentation d'un petit dépôt à partir de 500 dollars, en utilisant la stratégie MARTINGALE (pour ceux qui perçoivent un risque élevé comme justifié, compte tenu de la réalité qui dit - soit vous épargnez de l'argent pour l'option conservatrice, soit vous prenez des risques, personnellement je prends des risques toute ma vie et je considère le risque comme normal s'il est justifié)
  • Négociation de 28 paires de devises avec un risque minimum et une rentabilité prouvée dans la plage de 10 à 40 pour cent de bénéfices annuels, en utilisant un dépôt à partir de 30 000 dollars. (comme stratégie principale, on utilise le maintien des positions à long terme)
  • Trading des actions américaines en utilisant le courtier RoboForex
  • Trading de Cryptomonnaie
  • Trading d'un portefeuille mixte au choix, avec possibilité de personnalisation. (pour les expérimentateurs et les curieux)

## Caractéristiques de Neon Trade :

  • Auto-configuration : Juste après l'activation, le conseiller s'auto-configure automatiquement en chargeant les paramètres les plus récents à partir de notre serveur via l'API. Aucune configuration manuelle n'est nécessaire – tout est optimisé pour obtenir les meilleurs résultats.
  • Multi-devises : Neon Trade fonctionne simultanément avec plusieurs paires de devises, effectuant des calculs sur des serveurs distants. Ainsi, votre ordinateur est libéré de la charge.
  • Adaptation dynamique : La mise à jour constante des paramètres via l'API garantit une réaction rapide aux conditions de marché changeantes ainsi qu'une automatisation totale.
  • Calculs en nuage : Seulement un petit pourcentage des calculs est effectué sur votre appareil, tandis que le travail principal se fait sur des serveurs puissants.
  • Sécurité : Probabilité maximale de profit en tradant avec une perspective à long terme - un an et plus (à condition que vous m'écriviez après l'achat et que vous suiviez mes recommandations, et que vous n'improvisiez pas).
  • Confort : Installation sur un seul, et n’importe quel graphique
  • Fiabilité : Le conseiller reprend ses positions lors des redémarrages du terminal
  • Contrôle des risques : Les risques sont répartis automatiquement entre les paires de devises. Le système s'efforce de maintenir un pourcentage de profit annuel et recalcul les risques à la volée, en permanence.
  • Minimisation des tirages : Grâce à la couverture, le système réduit les tirages en se basant sur le trading de différentes paires de devises et périodes de graphiques.
  • Neutralité aux latences et au ping : Le robot exécute des opérations de trading à l'apparition d'une nouvelle barre, ce qui lui permet de trader aussi efficacement sur un compte de démonstration que sur un compte réel. Un avantage supplémentaire de cette approche est l'insensibilité au ping. Les glissements n'affectent pas le trading.
  • Résilience aux déconnexions VPS : Étant donné que le robot fonctionne à la barre, les déconnexions temporaires de l'équipement n'auront pas d'effet critique sur le trading. Les déconnexions prolongées ne conduiront pas à une perte de dépôt, grâce à une configuration des risques bien pensée.

## Recommandations :

  • Dépôt optimal : 1000$+ (compte cent) ou 30000$+ (compte ordinaire)
  • Choisissez un courtier qui offre des swaps positifs (c'est nécessaire pour maintenir des positions à long terme sans coûts supplémentaires)
  • Type de compte : couverture
  • Mode de trading : DYNAMIC avec synchronisation automatique via l'API (ne tradez en aucun cas avec des paramètres STATIC par défaut, écrivez-moi et je vous fournirai des fichiers .set)

    ## Bonus

    ## Principales idées et bases théoriques (nos articles et recherches uniques qui ont précédé le développement du conseiller, si quelqu'un a le temps de les regarder)

    Mon conseiller travaille sur la base d'une réoptimisation constante, utilisant les plus récents cotations. Il met automatiquement à jour ses paramètres, utilisant les données de mes serveurs, vous permettant d'éviter une optimisation manuelle. Mon logiciel personnel s'occupe de cela, qui effectue en boucle la réoptimisation selon les cotations les plus récentes et ne s'arrête jamais, mettant constamment à jour les paramètres et les téléchargeant sur mon serveur (ce même logiciel génère des conseillers simples dans mon canal Telegram basé sur ce même paramètre, recherchez le lien vers le canal dans la section précédente). Un exemple de cette optimisation est présenté en mode "STATIC". L'optimisation est effectuée simultanément sur toutes les principales paires de devises et les périodes de temps - de M1 à H4. Ce concept permet d'atteindre une efficacité maximale de diversification. En revanche, cela signifie une stabilité maximale des rendements et des risques minimums.


    mvlicciardoni
    44
    mvlicciardoni 2025.08.26 10:33 
     

    I've been using this expert for about 7 months, and it is the best I've ever used. I've tried hundreds of EA's in my trading career, and nothing has ever come close to this. The returns are realistic, the drawdown is low, and the support is fantastic. The advisor really is profitable in the long term and suitable for large deposits.

    Francois Petrus Canosci
    178
    Francois Petrus Canosci 2025.04.02 12:16 
     

    Purchased this EA a while back. Excellent product and works well with the correct settings. The team provides exceptionally good support. Be sure to check trade monitoring for the best yielding settings to get the most from this EA! ***Also looking forward to being able to use Bishop Trade when it eventually is available***.

    geovani irizarry
    86
    geovani irizarry 2025.03.27 15:02 
     

    Great support from the developer Excellent product and works well with the correct settings....

    1036086
    431
    1036086 2025.03.07 13:32 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    Jasper Ng
    29
    Jasper Ng 2025.03.04 00:15 
     

    This EA seems extremely promising with good results so far!

    Rutt Tungkiratichai
    2679
    Rutt Tungkiratichai 2025.02.28 11:39 
     

    Maybe the best EA in mql5.I will update soon.

    2 June 2025 update???? Bad EA.Bad author.

    Evgeniy Ilin
    32890
    Réponse du développeur Evgeniy Ilin 2025.06.03 16:27
    Here you are again with the same old arguments: I'm bad and the whole world is bad, but not you. Let me tell you for my 300 dollars that you tremble every day, and that’s a sign that you’ll never earn anything. This is the mindset of a poor person. I hope that, after some time, you will start thinking differently. Even with 3000 dollars, the chances are slim. It's a revelation that very few are able to understand.
    jrbrownz2002
    29
    jrbrownz2002 2025.02.20 02:02 
     

    Can't safe enough great things about the Evgeniy- a complete genius, and not trying to scam or make money but wants to see others win!!

    Evgeniy Ilin
    32890
    Réponse du développeur Evgeniy Ilin 2025.02.20 10:00
    Thank you. I wouldn't necessarily say I'm a genius; I just spend more time on all of this than most people do—you could do it too. As for not trying to make money, of course I am trying; everyone is. But the point is that I'm just trying to create a product with potential and developing it so that customers can also earn from it. I am constantly improving the algorithms, and the goal of this product is to give people the opportunity to learn how to earn, even if it's just a little. There are many improvements ahead.
    bradleka
    29
    bradleka 2025.02.12 02:17 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    artemisfow83
    68
    artemisfow83 2025.02.07 09:45 
     

    L'utilisateur n'a laissé aucun commentaire sur la note

    asheybani2
    65
    asheybani2 2025.01.08 05:49 
     

    Have been using this EA for couple of month now with promising results specially on the Crypto trades. Support is very responsive and helpful

    Zulan
    85
    Zulan 2024.09.25 16:26 
     

    New features and signals are added all the time, many of the signals are very promising. Great support from the developer using telegram channel. Very convenient to have the EA update the signals automatically as market changes.

    Ravi Chandiran
    644
    Ravi Chandiran 2024.09.24 11:55 
     

    After I consulted the Forum members and the developer, I fixed the issues. The EA is working fine. It deserves 5 Star.

    onkmr
    21
    onkmr 2024.08.30 19:53 
     

    Results on backtest doesn’t fit live trading.

    Evgeniy Ilin
    32890
    Réponse du développeur Evgeniy Ilin 2025.02.12 18:23
    The results of backtesting will never match real trading because in real trading there are numerous unaccounted factors that only have a negative impact. It will only match for a grid trader, martingale or a averager. My task is to move away from these algorithms. Any user who gets in touch with me after making a purchase or rental will be at an advantage in the long run. I dedicate time to each person, and I strive for them not just to run the advisor and make some money, but to gain knowledge, which is far more valuable than anything else.
    Mauro Andrade
    193
    Mauro Andrade 2024.04.08 06:23 
     

    This is an art creation from genius mathematicians who ABSOLUTELY know what they are doing. If you are looking for THE BEST EA out there, look no further. I have close to 20 years trading and Neon is absolutely the best system for all kinds of traders! Very reliable, easy to use and even FUN as you get to build your own portfolio and see it improve over time. Neon is a total winner. Congrats Evegniy and the Centropolis team. You have changed the trading game! All the best, -Mauro.

    leslavi
    24
    leslavi 2024.03.18 10:23 
     

    Я очень впечатлён результатами тестирования. Значительная прибыль при незначительных просадках за каждый период (с большим forward). Это не просто робот а стабильная эффективная и высоко-проффессионально реализованная инвестиционная система с распределением рисков и возможностью создания собственных индивидуальных пакетов. я как раз сейчас этим занимаюсь(прочитал руководство посмотрел видео). В общем очень серьёзная работа автора.

