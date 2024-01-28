Rpw Prop Firm Killer

Avez-vous déjà rêvé de pouvoir optimiser vos opérations de trading au sein d'une prop firm sans avoir à passer des heures devant votre ordinateur ? Nous avons la solution pour vous : notre robot de trading conçu spécifiquement pour les prop firms, capable de trader automatiquement sur les paires AUDCAD, AUDNZD et NZDCAD.

Grâce à notre robot de trading, vous pourrez enfin déléguer certaines tâches critiques liées aux fluctuations des marchés financiers, libérant ainsi votre temps pour des analyses plus approfondies. Notre robot utilise des algorithmes sophistiqués pour détecter les tendances les plus prometteuses et les opportunités les plus rentables sur ces paires de devises spécifiques.

Notre robot de trading est conçu pour s'intégrer facilement à l'environnement d'une prop firm, offrant une simplicité d'utilisation et de configuration, même pour ceux qui ne sont pas des experts en trading. Vous pouvez simplement installer notre robot et le laisser faire son travail pour vous. Cela vous permettra de bénéficier d'un trading sans stress, tout en concentrant vos efforts sur d'autres aspects stratégiques.

En optant pour notre robot de trading, vous profiterez également d'une performance optimale, car il est spécifiquement conçu pour maximiser les profits tout en minimisant les risques, une caractéristique essentielle dans le contexte d'une prop firm. Vous pourrez ainsi trader en toute confiance, sachant que notre robot surveille constamment les marchés pour vous.

N'attendez plus pour investir dans notre robot de trading conçu pour les prop firms et profitez de tous les avantages qu'il offre. Avec notre robot, vous pouvez enfin automatiser et optimiser vos opérations de trading au sein de la prop firm, libérant du temps précieux. Commandez maintenant et laissez notre robot de trading travailler pour vous !

Attention ! Le robot doit être configuré sur un graphique AUDCAD en M15 IMPÉRATIVEMENT ! En aucun cas il doit être utilisé sur d'autres paires ou sur d'autres timeframes (À vos risques et périls !)

Ci-dessous, retrouvez les détails des paramètres spécifiques à la prop firm :

- Autoriser l'ouverture d'une nouvelle grille : Pour que le robot puisse démarrer et ouvrir une nouvelle grille, le paramètre doit être sur "True". Pour désactiver le robot, afin qu'il ne puisse plus prendre de nouveaux trades, mettez ce paramètre sur "False".

- Méthode de Calcul des lots : Vous avez la possibilité de paramétrer votre gestion de risque, du risque le plus faible au risque le plus haut. Vous pouvez également laisser le robot calculer les lots en fonction du capital de la prop firm. Dans ce cas, les parties "Lots fixes", "Lots dynamic" et "chargement du capital en %" devront être remplies. Nous conseillons la méthode du "Risque Moyen" dans cette partie.

- Spread Maximum autorisé en PIPS : Si la valeur du spread de votre broker dépasse cette valeur, aucun trade ne sera pris. Il faudra donc adapter cette valeur à votre broker. Ceci est également une sécurité supplémentaire, car lors des clôtures/ouvertures des marchés, le spread sur les paires AUD, NZD et CAD peut augmenter considérablement. Cela permet de ne pas prendre de trade pendant ces périodes.

- Nombre de paires maximum en même temps : Le robot trade sur 3 paires, mais nous conseillons, afin de limiter le drawdown, de laisser ce paramètre sur 2. Cela permet au robot de ne trader que sur deux paires à la fois, la troisième restant en attente jusqu'à ce qu'une "place" se libère.

- Marge minimum en % : Ce paramètre (0 par défaut) permet au robot de se couper si la marge atteint un seuil en pourcentage que vous aurez défini.

- Drawdown Maximum en % : Il suffit de donner une valeur maximale au drawdown. Si celui-ci atteint le niveau défini, l'action à réaliser devra être choisie dans le paramètre "Action en cas de Drawdown".

- Paires à utiliser : Par défaut, nous utilisons les paires AUDNZD, AUDCAD et NZDCAD. Vous pouvez les utiliser sur d'autres paires, cependant, nous le déconseillons fortement ! ATTENTION , si votre broker utilise des suffixe il est impératif de les indiquer , par exemple : AUDCAD.i , il faut bien indiquer la meme chose dans ce parametre.

- Take Profit pour le premier trade en pips : Cette valeur correspond au Take Profit du premier trade. Dans le cas d'une grille ouverte, le take profit sera adapté automatiquement. Nous conseillons vivement de laisser ce paramètre sur 10.
