SWRT – автоматическая торговая система (Система), предназначенная для работы на торговой площадке Forex с использованием базовой программной платформы MetaTrader 4 (MT4).

Система разрабатывается математиками-программистами с советским механико-математическим образованием, имеющими более чем 30-летний опыт разработки и создания автоматизированных систем управления и более чем 6-летний опыт разработки автоматической торговой системы. За это время мы выполнили тысячи тестов различных торговых стратегий (моделей) и наша Система постоянно в различных версиях работала на рынке.

Мы начинали с моделей, которые показывали десятки процентов в месяц, но эти модели рано или поздно приводили к потере баланса. Причём, чем выше текущая доходность у всех подобных моделей, тем быстрее вы потеряете баланс. Время работы таких моделей от нескольких недель до, максимум, нескольких месяцев.

Ещё один важный результат наших исследований - это вывод о том, что невозможно построить модель, которая будет обладать достаточной устойчивостью и давать приемлемый доход с первого входа в рынок, то есть для устойчивой работы и хорошей доходности необходимы механизмы хеджирования (резервирования) и «замков», которые реализованы в Системе. Также, для увеличения доходности и распределения рисков, в Системе реализован механизм параллельной работы на нескольких валютных парах (символах), для данной версии их оптимальное количество равно 8.

В результате проведённой работы нами была построена модель, которая даёт хороший доход, обладает высокой устойчивостью и полной надёжностью:

Устойчивость Системы – по итогам проведённого тестирования на интервале времени 7,5 лет (~16 000 ордеров) для текущей версии 03-03-05 можно определить как вероятность потери баланса менее 0,0001;

Надёжность Системы - это возможность её непрерывной эксплуатации на протяжении произвольного количества времени и автоматическое восстановление работы в случае воздействия внешних факторов: сбой интернета, выход из строя компьютера, на котором установлен терминал MT4 и т.д.

В основе SWRT заложена условно безубыточная математическая модель. Работа модели определяется рядом параметров управления, которые могут меняться в процессе торговли.

1. SWRT обеспечивает:

Полностью автоматическую круглосуточную работу без участия трейдера ;

Автоматическую одновременную работу в двух направлениях: продажа и покупка ;

Автоматическую параллельную работу на нескольких символах с автоматическим контролем текущего состояния баланса ;

Настройку параметров Системы в зависимости от состояния рынка индивидуально для каждого инструмента (символа) в текущем режиме без остановки работы (на ходу);

Автоматическое определение планируемой прибыли с учётом комиссии (спреда);

Автоматическую коррекцию планируемой прибыли с учётом комиссии при переходе в следующую торговую сессию (учёт свопа);

Автоматическую отправку сообщений о работе Системы на мобильное устройство (смартфон).

Текущая версия предназначена для одновременной (параллельной) торговли на 8-ми символах:

1. EURUSD;2. EURGBP;3. AUDUSD;4. GBPUSD;5. EURJPY;6. USDJPY;7. USDCAD;

8. NZDJPY.

2. SWRT состоит из двух подсистем:

2.1. Системы технического анализа цен инструмента (символа), определяющей точку входа в рынок (точка открытия ордера) и точку выхода из рынка (точка закрытия ордера).

Система технического анализа работает на основе уникальной сложной функциональной обработки ряда стандартных технических индикаторов, таких как:

Скользящее среднее (Simple Moving Average);

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands);

Канал стандартного отклонения (Standard Deviation);

Индекс относительной силы (Relative Strength Index) и др.

Индикаторы рассчитываются при текущем изменении цены для основных временных периодов (time-frame):

1 минута (M1);

5 минут (M5);

15 минут (M15);

30 минут (M30);

1 час (H1);

4 часа (H4);

1 день (D1).

2.2. Системы управления стратегиями, определяющей параметры и последовательность открытия и закрытия ордеров.

Система управления стратегиями работает по двум базовым стратегиям: «страхование» («хеджирование») и «замок». Обе стратегии могут работать одновременно в двух направлениях: продажа и покупка. Подключение стратегий определяется параметрами управления.

2.2.1. Пример работы стратегии «страхование» («хеджирование») - рис. 1. Серия из 2-х ордеров, пара GBPUSD.

2.2.2. Пример работы стратегии «замок» - рис. 2. Серия из 2-х ордеров, пара EURGBP.

3. Результаты текущей работы SWRT

Начало работы Системы версии 03-03-04 с 13.03.2023 г. Начало работы версии 03-03-05 с 04.09.2023 г.

3.1. Фрагмент таблицы результатов и график доходности - рис. 3, 4.

4. Результаты тестирования SWRT

Тестирование Системы выполнялось при помощи тестера стратегий для периода M1 (1 мин.) все тики (для ускорения тестирования после запуска теста необходимо свернуть окно терминала в панель задач) на интервале времени с 01.01.2016 г. по 31.05.2023 г. (7,5 лет) для баланса 5000 USD и объёма 0,01 лота для 1-го ордера серии. На рисунках показаны начало тестирования и график доходности.

4.1. EURUSD спред 15 - рис. 5.4.2. EURGBP спред 20 - рис. 6.4.3. AUDUSD спред 20 - рис. 7.4.4. GBPUSD спред 20 - рис. 8.4.5. EURJPY спред 20 - рис. 9.4.6. USDJPY спред 20 - рис. 10.4.7. USDCAD спред 20 - рис. 11.

4.8. NZDJPY спред 30 - рис. 12.

Более подробную информацию по результатам текущей работы и результатам тестирования смотрите в файле «SWRT-03-03-05 Описание.pdf» на Telegram: SWRT-Lab (t.me/swrt_lab).

5. Минимальные требования для установки и работы SWRT

5.1. Минимальный баланс - 5000 USD или эквивалентный в любой другой валюте (определяется в параметрах управления);

5.2. Объём лота 1-го ордера серии - 0,01 для указанного объёма баланса (определяется в параметрах управления);

5.3. Робот предназначен для работы только на указанном списке символов:

5.3.1. EURUSD;5.3.2. EURGBP;5.3.3. AUDUSD;5.3.4. GBPUSD;5.3.5. EURJPY;5.3.6. USDJPY;5.3.7. USDCAD;

5.3.8. NZDJPY;

5.4. Для увеличения дохода необходимо кратно увеличивать объём баланса и соответственно кратно увеличивать объём лота 1-го ордера серии, например: для баланса 10 000 USD объём лота 1-го ордера серии - 0,02, для баланса 20 000 USD объём лота 1-го ордера серии - 0,04 и т.д.

Мы постоянно работаем над повышением устойчивости и доходности работы Системы.

