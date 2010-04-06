DESCRIPTION :

Présentation de "RobAI" : l'actif que vous attendiez pour conquérir le marché EUR/USD. Grâce à une habile combinaison de l'indicateur Ichimoku et d'une série d'EMA, RobAI saisit les opportunités de trading avec finesse, offrant un potentiel de profit exceptionnel.

Les faits parlent d'eux-mêmes : plus de 5 ans d'expérience avec une baisse maximale de 59 %, garantissant une gestion prudente des risques. De plus, un taux de réussite de 92 % sur les transactions confirme la précision de RobAI dans ses prises de décision.

Capitalisez en toute confiance sur les tendances lucratives de l'EUR/USD. RobAI gère des analyses complexes, vous permettant de vous concentrer sur vos objectifs financiers. Saisissez cette opportunité et rejoignez les traders avertis qui ont déjà choisi RobAI pour naviguer dans le monde du trading.





AVANTAGES :

-Rendement mensuel de 5 % sur plus de 5 ans.

-Les tailles de lots s'ajustent automatiquement au capital de l'utilisateur.

-Solde minimum requis : 200 €.