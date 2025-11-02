Indicateurs: UltraRSI
Bonjour Monsieur,
Vous avez la version mq4 de cet indicateur ?
Cet indicateur est basé sur le système de trading suivant :
PriceChannel Parabolic system
PriceChannel Parabolic system basic edition
- indicateurs et modèle à télécharger pour fond noir (premier post de ce fil)
- L'indicateur PriceChannel est sur CodeBase ici, idem pour le fond blanc, comment l'installer
- Indicateur d'horloge à utiliser avec ce système de trading - L'indicateur affiche trois variantes de l'heure sur le graphique : locale, serveur et GMT
- pricechannel_parabolic_system_v1 EA
- pricechannel_parabolic_system_v1_1 EA avec indicateur mis à jour
- EA entièrement mis à jour avec le système de trading sur ce post et les derniers indicateurs à télécharger.
- niveaux tp/sl et timeframes
- comment trader avec des explications
- illustration graphique des points d'entrée et de sortie avec la dernière version du système
- comment utiliser l'indicateur AFL Winner avec plus d'explications,
- Système manuel mis à jour avec des modèles et des indicateurs - cet article
- résultats de l'optimisation de cet EA pour EURUSD H4
- résultats du backtesting pour EURUSD H4 avec les paramètres #1
- résultats dubacktesting pour l'EURUSD H4 avec les paramètres #2
- résultats d'optimisation pour EURUSD M15
- résultats du backtesting pour EURUSD M15 avec les paramètres #1
- résultats de l'optimisation pour GBPUSD M15
- résultats du backtesting pour GBPUSD M15 avec les paramètres #1
- La déclaration MT5 est ici
- La déclaration mise à jour est ici
- Plus de mises à jour sur le trading
- Déclaration MT5 mise à jour
- Plus de mises à jour
- 811 dollars pour 3 jours de trading et relevé final pour le scalping
- relevé (77 dollars en moins d'une heure)
- relevé (517 dollars en une journée)
- premier relevé
- relevé actualisé (257 dollars en 2 jours)
Qui peut trader une stratégie de scalping ? (basé sur l'article de dailyfx)
- Les scalpeurs cherchent à négocier le momentum de la séance
- Les scalpeurs n'ont pas besoin d'être des traders à haute fréquence
- Tout le monde peut faire du scalping avec un plan de trading approprié
Le terme scalping suscite des connotations préconçues différentes selon les traders. Malgré ce que vous pouvez déjà penser, le scalping peut être une méthodologie de trading à court terme viable pour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons donc examiner ce qu'est exactement le scalping, et qui peut réussir avec une stratégie basée sur le scalping.
Qu'est-ce qu'un scalpeur ?
Vous êtes donc intéressé par le scalping ? Un scalpeur Forex est considéré comme une personne qui prend une ou plusieurs positions au cours d'une journée de trading. Normalement, ces positions sont basées sur les fluctuations à court terme du marché lorsque le prix prend de l'ampleur au cours d'une séance de négociation particulière. Les scalpeurs cherchent à entrer sur le marché et, de préférence, à sortir de leurs positions avant la clôture du marché.
Normalement, les scalpers emploient des stratégies de trading technique utilisant des niveaux de support et de résistance à court terme pour les entrées. Bien que les fondamentaux ne soient pas pris en compte dans le plan de trading des scalpers, il est important de garder un œil sur le calendrier économique pour voir quand les nouvelles peuvent augmenter la volatilité du marché.
Trading à haute fréquence
Il y a une forte méprise sur le fait que tous les scalpers sont des traders à haute fréquence. Combien de transactions par jour faut-il donc pour être considéré comme un scalpeur ? Même si les traders à haute fréquence SONT des scalpeurs, pour être qualifié de scalpeur, il suffit de prendre une position par jour ! C'est l'un des avantages du scalping. Vous pouvez négocier autant ou aussi peu que vous le souhaitez au cours d'une période de trading donnée.
Cela correspond également à l'un des avantages du marché Forex. Grâce à la structure de négociation 24 heures sur 24 du Forex, vous pouvez scalper le marché à votre convenance. Profitez d'une séance de négociation calme en Asie ou d'un chevauchement volatile entre New York et Londres. Négociez autant ou aussi peu que vous le souhaitez. En tant que scalpeur, c'est à vous de choisir !
Risques
Le trading comporte toujours des risques. Que vous soyez un trader à court terme, à long terme ou n'importe quel type de trader entre les deux, chaque fois que vous ouvrez une position, vous devez vous efforcer de gérer votre risque. Ceci est particulièrement vrai pour les scalpers. Si le marché évolue soudainement contre vous en raison d'une nouvelle ou d'un autre facteur, vous devez avoir un plan d'action pour limiter vos pertes.
Il existe d'autres idées fausses selon lesquelles les scalpeurs sont des traders très agressifs, susceptibles de subir des pertes importantes. Une façon de combattre ces idées fausses est de faire du scalping un processus mécanique. Cela signifie que toutes vos décisions concernant les entrées, les sorties, la taille des transactions, l'effet de levier et d'autres facteurs doivent être écrites et finalisées avant d'approcher les graphiques. La plupart des scalpeurs cherchent à risquer 1% ou même moins du solde de leur compte sur chaque position prise !
Qui peut scalper ?
Ceci nous amène à la dernière question. Qui peut être un scalpeur ? La réponse est toute personne ayant la volonté de développer une stratégie de trading et le temps de mettre en œuvre cette stratégie au cours d'une journée de trading.
Exemples de trading
Démonstration de Metaquotes
UltraRSI:
Cet indicateur est basé sur les lectures de l'indicateur technique RSI et l'analyse de ses multiples lignes de signal.
Author: Nikolay Kositsin