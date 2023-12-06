Erreurs, bugs, questions - page 69
Supposons que 3 positions de 5 lots chacune soient ouvertes, et que nous fermions une des positions avec un ordre opposé de 5 lots. On se retrouve avec un dépassement...
La règle ne sera pas violée, si je comprends bien, s'il y a des lots ouverts non pas 15, mais Volume<=14, avec fermeture partielle (ou complète) d'une des positions...
Sans entrer dans les détails - quels sont les trois postes dont nous parlons ? Il ne peut y avoir qu'une seule position par symbole. Nous l'avons même ajouté partout dans l'aide, par exemple, pour PositionSelect:
Note
Une seule position peut être ouverte pour chaque symbole à un moment donné et c'est le résultat d'une ou plusieurs transactions. Il ne faut pas confondre les positions et les ordres en attente actifs, qui sont également affichés dans l'onglet "Trade" du panneau "Toolbox".
Le nombre total de positions dans un compte de trading ne peut pas dépasser le nombre total d'instruments financiers.
Trois personnages, trois positions. (Je n'ai pas bu d'alcool, je n'ai pas fumé d'herbe)
De nombreux traders préfèrent ne pas spécifier de SL et de TP dans les ordres, et s'ils ont été placés, ils peuvent avoir besoin de fermer une position de manière anticipée.
Situation simple : Ouvrez un achat sur l'EUR, le GBP et le JPY. Chaque position comporte 5 lots, soit un total de 15 (ce qui ne contredit pas la règle). SELL-Limit pour EUR en 5 lots, on obtient un dépassement de limite et une disqualification de la règle.
PS
Bien sûr, les opérations de marché(Achat et Vente) peuvent ne pas être incluses ici (si la règle est de contrôler les positions ouvertes + limiteurs), mais ce sont des opérations de marché.
Ne pas confondre, voir Infocomptes:
ENUM_ACCOUNT_INFO_DOUBLE
Identifiant
Description
Type de propriété
SOLDE DU COMPTE
Solde du compte dans la monnaie de dépôt
double
ACCOUNT_CREDIT
Montant du crédit émis dans la monnaie de dépôt
double
ACCOUNT_PROFIT
Bénéfice du compte courant dans la devise du dépôt
double
ACCOUNT_EQUITY
Valeur des fonds propres du compte dans la monnaie de dépôt
double
LIMITE_VOLUME_COMPTE
Volume total maximum autorisé de positions ouvertes et d'ordres en attente (indépendamment de la direction) par symbole.
double
Mais tout de même, si je comprends bien, si une pose est ouverte pour 5 lots, seule l'opération inverse du marché n'entraînera pas un dépassement ?
PS
Mais comme je ne suis pas dans le championnat, je pense que je ne suis pas en danger de cela. Bien que la manipulation correcte de cette restriction veuille comprendre...
Bonjour.
En utilisant la classeCSymbolInfo, j'ai remarqué ce qui suit. LaméthodeCSymbolInfo::StopLevel() est déclarée dans la documentation:
Niveau d'arrêt
Obtient l'indentation minimale pour les commandes en points
Mais lorsqu'on essaie d'y accéder à partir d'une instance de l'application
n'est pas visible :
Il y avait un soupçon que .StopLevel() pouvait être tapé "manuellement", mais même dans ce cas, la classe ne le reconnaît pas :
Merci beaucoup si vous pouvez me dire ce qui ne va pas.
Tout d'abord, une question d'énigme - Si la question concerne la méthode CSymbolInfo::StopsLevel() dont le résultat est int par définition, pourquoi DoubleToString (parce qu'il fonctionne avecDouble, pas Int) ?
Deuxièmement, il est possible de tout voir si les GLANDS ne sont pas coupés par un autogène (comme dans votre cas)...:)
Le rendement du championnat sera donc de 5.0. Je m'excuse, je l'ai manqué.
Faux, le championnat renvoie 15, la démo devrait montrer 0 (pas de limite).
Merci pour le message, faisons les choses bien. Actuellement, cette méthode est déclarée comme StopsLevel().
Il n'entre pas dans DoubleToString dans les deux cas (types supposés incompatibles).
Ce n'est même pas la peine d'essayer de comprendre. Bien que si seulement dans le but d'apprendre à DoubleToString à comprendre les entiers aussi, mais dites-moi pourquoi le faire (quand il y a IntegerToString())....