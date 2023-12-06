Erreurs, bugs, questions - page 73
ou aucune dérogation n'est nécessaire, ou demande, offre par le symbole de position à demander
La fonction PositionGetSymbol sélectionne automatiquement une position pour la suite des opérations.
En fait, PositionGetSymbol fournit une sélection séquentielle et PositionSelect une sélection directe.
ou vous n'avez pas besoin de rechercher une position, ou une demande, une offre par un symbole de position
Il s'est avéré que PositionGetInteger(POSITION_TYPE) est utilisé sans sélection par PositionSelect. Ce qui, en fait, n'est pas bon (comme me l'a rappelé Slava)... :)
La fonction PositionGetSymbol sélectionne automatiquement une position pour la suite des opérations.
En fait, PositionGetSymbol fournit une sélection séquentielle et PositionSelect une sélection directe.
Eh bien, si vous utilisez la télépathie, alors if(PositionSelect(Symbol())) vous devez le mettre à la place de loop :)
Il est préférable de vérifier si LevelProfit-LevelWLoss n'est pas inférieur à SymbolInfoInteger(Symbol,SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL).
Et ces doubles sont comparés de manière incorrecte...
Sinon, cela devrait fonctionner)
ps : je ne suis pas sûr, mais pour la modification de sl/tp, la déviation>0 ne sera pas bonne.
ObjectGetInteger() avec l'identifiant OBJPROP_TIME ne fonctionne pas correctement
Pour reproduire l'erreur, créez un objet "Rectangle" nommé "1".
Exécutez le script ci-dessous pour afficher les quatre coordonnées d'ancrage de notre rectangle fraîchement créé nommé "1".
Nous voyons que les coordonnées de prix sont définies correctement, mais pas les coordonnées de temps :
Sentez la différence
Voici le script.
Et voici le résultat.
Sentez la différence
Merci, je sens la différence.
Vous avez explicitement défini le type de valeur comme étant une date.
et j'ai utilisé la conversion de données.
Mais cela ne signifie-t-il pas que la construction
ne fonctionne pas correctement ?
Non pas que ce soit mal. Ces actions sont tout simplement inutiles.
Consultez l'aide de la fonction StringToTime() et vous comprendrez pourquoi le résultat est incorrect.
Pas exactement. En convertissant IntegerToString, vous avez reçu une chaîne de type "12345612345", tandis que StringToTime devrait entrer une chaîne formatée comme "2010.07.29 08:10".
Cependant, vous nous avez montré notre erreur. Dans votre cas, nous aurions dû renvoyer la date 1970.01.01 00:00 et soulever l'erreur last_error.
Pas exactement. En convertissant IntegerToString, vous avez reçu une chaîne de type "12345612345", tandis que StringToTime devrait recevoir une chaîne formatée comme "2010.07.29 08:10".
Cependant, vous nous avez montré notre erreur. Dans votre cas, nous aurions dû renvoyer la date 1970.01.01 00:00 et soulever l'erreur last_error.