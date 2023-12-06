Erreurs, bugs, questions - page 75
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Oh, ce mql5, je ne peux pas le croire... Je regarde dans le livre, je vois la figue)... dites-moi quel est le problème ?)
pourquoi est-ce que je finis par voir15 dans l'impression (ainsi que dans les calculs) ? :) j'ai la tête qui tourne
maryan.dirtyn:
Pourquoi est-ce que je finis par voir le nombre15 dans l'imprimante (ainsi que dans les calculs) ? :) j'ai la tête qui tourne
Bonne journée à vous tous.
Les développeurs.
Dans mon travail, j'utilise les informations trouvées dans les propriétés d'un fichier (l'onglet DROWN).
Mais le problème est que lorsque vous enregistrez les modifications apportées au fichier, ces informations sont perdues. Est-il possible de faire en sorte que cela ne se produise pas ?
Il s'agit de notre serveur de démonstration qui diffuse les nouvelles de MQL5.com au lieu des nouvelles manquantes du forex (nous n'avons pas le droit de distribuer gratuitement les nouvelles de quelqu'un d'autre).
Hmm. La crise règne-t-elle encore sur le ballon ? J'avais des droits pendant la crise, et maintenant je ne les ai plus pour une raison quelconque. Mais peu importe. De manière générale, je suis tout à fait d'accord : il n'y a aucun moyen d'accéder à la caisse des prix, donc nous pouvons vivre sans nouvelles.
Et les citations, d'ailleurs, ne sont pas gratuites, mais jusqu'à présent elles sont... - même ça, c'est du pain. Et toutes ces nouvelles sont inutiles. J'ai toujours pensé que la FA ment plus qu'elle n'aide, et qu'elle sert surtout les grands spéculateurs, les teneurs de marché et les forces politiques pour manipuler la foule. Alors - donnez à l'AT pour toujours ! Qu'y a-t-il d'autre pour être heureux ?
Interesting:
Dans mon travail, j'utilise les informations trouvées dans les propriétés du fichier (l'onglet DETAIL).
Mais lorsque j'enregistre les modifications dans un fichier, ces informations sont perdues. Pouvons-nous faire en sorte que cela ne se produise pas ?
En testant l'Expert Advisor, je suis accidentellement tombé sur la fonction Sleep() dans le testeur qui, je pense, ne fonctionne pas correctement. Le point est le suivant :
J'ai compris. Il n'y a pas d'erreur
S'il n'y a pas eu de ticks pendant le glissement, la valeur renvoyée par TimeCurrent (à savoir, la dernière heure connue du serveur ou l'heure d'arrivée de la dernière cotation) ne change pas.
Essayez de sortir TimeLocal, et vous verrez que tout va bien.
C'est réglé. Il n'y a pas d'erreur.
S'il n'y a pas eu de ticks pendant le glissement, la valeur renvoyée par TimeCurrent (à savoir, la dernière heure connue du serveur ou l'heure d'arrivée de la dernière cotation) n'est pas modifiée.
Essayez de sortir TimeLocal, et vous verrez que tout va bien.
À mon avis, TimeTradeServer peut vous aider.
C'est là que la sortie du temps de test dans le journal à côté du message sera utile. C'est ce que nous faisons.