Erreurs, bugs, questions - page 68
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Bonjour, dites-moi si j'ai bien compris que les instruments CFD ont une restriction, à savoir que le type d'ordre est intraday sans SL et TP. c'est-à-dire que si j'ai raison, quelle fonction doit être utilisée pour déterminer que je ne dois pas placer SL, TP. Merci.
Ce sont les paramètres de ces personnages sur le serveur. Cela ne signifie pas que les niveaux d'arrêt ne peuvent pas être fixés :
À la fin de la journée de négociation, les ordres en attente seront supprimés et les niveaux d'arrêt des positions ouvertes seront conservés.
Ce paramètre ne peut pas être vérifié à partir de MQL5 pour le moment.
LIMITE_VOLUME_COMPTE
Volume combiné maximum autorisé des positions ouvertes et des ordres en attente (indépendamment de la direction) par symbole.
double
Merci aux développeurs - merci pour la limite de commande, mais dans ce cas, je ne comprends pas bien ce qu'elle dit et comment elle doit être comprise. :(
Je suis confus par la partie concernant les ordres en attente. Veuillez expliquer pourquoi ils ont été ajoutés ici ?
D'après ce que je comprends, le libellé devrait être quelque chose comme ceci : "Les valeurs maximales du total des postes ouverts.
Cela implique en soi que les ordres en attente avant le moment du déclenchement ne doivent en aucun cas être pris en compte ici, et que le contrôle de cette condition est effectué par le serveur (sur le fait de déclencher un ordre).
PS
Actuellement, 0 est renvoyé (je suppose que cela signifie que la limite n'est pas en vigueur), et 15.0 devrait être renvoyé pendant le championnat. Ai-je raison ?
LIMITE_VOLUME_COMPTE
Volume combiné maximum autorisé des positions ouvertes et des ordres en attente (indépendamment de la direction) par symbole.
double
Merci aux développeurs - merci pour la limite de commande, mais dans ce cas, je ne comprends pas bien ce qu'elle dit et comment elle doit être comprise. :(
Je suis confus par la partie concernant les ordres en attente. Veuillez expliquer pourquoi ils ont été ajoutés ici ?
D'après ce que je comprends, le libellé devrait être quelque chose comme ceci : "La valeur maximale des positions ouvertes".
Cela implique en soi que les ordres en attente jusqu'au moment où ils se déclenchent ne doivent pas être liés de quelque manière que ce soit ici, et que le serveur les vérifie (lors du déclenchement d'un ordre).
Voir le règlement du championnat :
Le serveur n'effectuera pas une analyse approfondie - à savoir si le déclenchement d'un ordre en suspens aura pour effet de diminuer une position ou de l'augmenter. Si nous analysons chaque demande de transaction pour placer un ordre en attente, cela représentera une charge injustifiée pour le serveur.
Voir le règlement du championnat :
Le serveur n'effectuera pas une analyse approfondie - pour savoir si le déclenchement d'un ordre en attente particulier entraînera la réduction d'une position ou son augmentation. Si nous analysons chaque demande de transaction pour placer un ordre en attente, cela représentera une charge déraisonnable pour le serveur.
Je pensais qu'il ne serait pas trop difficile pour le serveur de calculer la position agrégée lorsque l'ordre se déclenche, mais je dois me tromper...
Il faudrait que je vérifie les conditions par moi-même...
PS
Cependant, j'aimerais savoir - quelles seront les conséquences, à part la disqualification, si cette valeur est dépassée, et quelle erreur le serveur renverra-t-il, le cas échéant (bon, un trader ou un robot peut faire une erreur de calcul) ?
Voir le règlement du championnat :
Le serveur n'effectuera pas une analyse approfondie pour savoir si le déclenchement d'un ordre en attente entraînera la réduction d'une position ou son augmentation. Si nous analysons chaque demande de transaction pour placer un ordre en attente, cela représentera une charge injustifiée pour le serveur.
Je pensais qu'il serait facile pour le serveur de calculer la position agrégée lorsqu'un ordre se déclenche, mais j'avais tort...
Cela signifie-t-il que si vous ouvrez une position de 15 lots, elle ne pourra pas être fermée tant que le sl/tp ne sera pas déclenché, ou la direction d'ouverture sera-t-elle prise en compte ?
Cela signifie-t-il que si vous ouvrez une position de 15 lots, elle ne peut être fermée tant que les sl/tp ne sont pas déclenchés, ou la direction sera-t-elle prise en compte lors de l'ouverture ?
SL et TP ne sont pas censés être impliqués. Et puisqu'il est construit, il doit en tout cas être considéré comme un SL ou un TP. Je suppose qu'il serait possible de la fermer, sinon tous les algorithmes où SL et TP ne sont pas explicitement écrits peuvent provoquer une erreur qui se produit en cas de conflit avec cette restriction.
PS
C'est la raison pour laquelle j'ai suggéré que la limitation ne s'applique qu'aux postes ouverts.
Il peut être fermé avec trois ordres consécutifs au marché de 5 lots chacun. Mais c'est une question pour un autre fil de discussion, elle y a déjà été abordée - Automated Trading Championship 2010.
Nous devrions calculer un peu plus loin, disons que nous laissons le chèque pour le moment déclencheur. L'ordre en attente s'est déclenché et nous découvrons soudainement que le volume maximum a été dépassé. Pour quels motifs l'ordonnance sera-t-elle rejetée ? Il serait préférable de couper tout de suite toutes les questions inutiles.
J'ai supposé approximativement l'algorithme suivant - Le prix atteint l'ordre, il y a le moment du déclenchement, mais avant que l'ordre soit transféré sur le marché il est vérifié pour la correction selon cette règle. Si l'opération contredit cette règle, nous avons deux choix :
1. - - supprimer l'ordre et envoyer au client un code d'erreur (si l'ordre doit se déclencher selon la règle du "tout ou rien") ;
2. - effectuer la transaction pour le volume admissible (si la condition "tout ou rien" n'est pas applicable), et supprimer le volume restant comme dans le premier cas, comme un ordre passé par le serveur (avec le code d'erreur indiqué).
PS
Sinon, je ne comprends pas comment gérer la situation dans laquelle la limite est atteinte, mais l'opération est effectuée sans spécifier explicitement SL et TP.
Supposons que nous ayons 3 positions de 5 lots chacune et que nous fermions une des positions avec un ordre opposé de 5 lots. Par conséquent, nous obtenons un dépassement.
La règle ne sera pas violée, si je comprends bien, si le volume<=14 lots est ouvert et qu'une des positions est partiellement (ou totalement) fermée.