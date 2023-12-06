Erreurs, bugs, questions - page 62
S'agit-il de contrôler la disponibilité des ordres en attente sur cette paire, comme (ou quoi) ?
C'est à peu près comme ça qu'on le contrôle ?
Pouvez-vous me dire pourquoi il y a si peu d'outils dans MT5 ? Est-il possible d'augmenter leur nombre d'une manière ou d'une autre ?
J'ai choisi l'équilibre + un certain minimum, j'ai obtenu les résultats, mais je ne comprends pas ce que sont ces chiffres ..... Je ne comprends pas non plus la différence entre les modes de test... je voudrais lire
S'agit-il de savoir comment le contrôler ?
Dans le bloc de contrôle, d'après ce que je comprends, il manque la sélection de l'ordre par Ticket (ou c'est juste moi ?)...
J'organiserais le contrôle comme une fonction (autonome ou incluse dans la classe), par exemple comme ceci :
Je veux comparer les résultats avec ceux du paramètre "Balance + min Drawdown", je pense que cela a quelque chose à voir avec le drawdown de la balance du compte.
D'après ce que j'ai compris, le prélèvement du solde sera restitué pour chaque exécution du testeur.
De tels chiffres figurent dans le rapport MT4 (par exemple) :
PS
D'après ce que j'ai compris, il renvoie un prélèvement absolu ou maximal par tentative, en tenant compte du solde.
Et la sélection des résultats du test est basée sur les résultats les plus faibles de tous les essais.
...
Si j'ai bien compris, c'est le prélèvement absolu ou maximal par tentative qui est restitué, en tenant compte du solde.
Et la sélection des résultats du test est basée sur les résultats les plus faibles de tous les essais.
Non, c'est autre chose, le dépôt initial est de 5000, mais le résultat est de 459842.36. Je ne trouve aucune aide pour cela...
Aide dans le terminal.
Tester / Manipulation des testeurs / Optimisation des Expert Advisors / Types d'optimisation
Vous nous faites souvent des reproches infondés, si seulement vous étiez aussi critique envers vous-même.
Si vous voulez connaître la différence entre ces modes, je devrais les lire. Il existe une description détaillée quelque part dans l'aide du testeur.
PS : Désolé, je tape lentement, Rosh a déjà répondu avec tous les liens.