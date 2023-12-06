Erreurs, bugs, questions - page 62

Interesting:
S'agit-il de contrôler la disponibilité des ordres en attente sur cette paire, comme (ou quoi) ?

C'est à peu près comme ça qu'on le contrôle ?

// в этом цикле поочередно перебираем все установленные отложенные ордера
   for(i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
      // выбираем каждый из ордеров, получаем его тикет
      ticket=OrderGetTicket(i);
      // выбираем ордера только по "нашему" инструменту
      if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==Symbol())
        {
         // обслуживаем ордера Buy Stop
         if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP)
           {          
            ... 
           }
        }
     }



   if(dt.hour>=StartHour && dt.hour<EndHour)
     {
      if(bord==false && lev_h<atr_h[0])
        {
         request.price=NormalizeDouble(lev_h,_Digits);
         request.sl=NormalizeDouble(lev_l,_Digits);
         request.type=ORDER_TYPE_BUY_STOP;
         OrderSend(request,result);
        }
 
Pouvez-vous me dire pourquoi il y a si peu d'outils dans MT5 ? Y a-t-il un moyen d'augmenter leur nombre ?
 
rim-9000:
Pouvez-vous me dire pourquoi il y a si peu d'outils dans MT5 ? Est-il possible d'augmenter leur nombre d'une manière ou d'une autre ?
Pourquoi pas, mt5 a environ 50 des plus populaires, je ne sais pas pour les autres brokers.
 

Veuillez indiquer où vous pouvez lire sur le testeur, je suis intéressé par les modes d'optimisation. voici un exemple

J'ai choisi l'équilibre + un certain minimum, j'ai obtenu les résultats, mais je ne comprends pas ce que sont ces chiffres ..... Je ne comprends pas non plus la différence entre les modes de test... je voudrais lire

AM2:

S'agit-il de savoir comment le contrôler ?

Dans le bloc de contrôle, d'après ce que je comprends, il manque la sélection de l'ordre par Ticket (ou c'est juste moi ?)...

// в этом цикле поочередно перебираем все установленные отложенные ордера
   for(i=0;i<OrdersTotal();i++)
     {
      // выбираем каждый из ордеров, получаем его тикет
      ticket=OrderGetTicket(i);
      // выбираем ордера только по "нашему" инструменту
      if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==Symbol())
        {
         // обслуживаем ордера Buy Stop
         if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)==ORDER_TYPE_BUY_STOP)
           {          
            ... 
           }
        }
     }

J'organiserais le contrôle comme une fonction (autonome ou incluse dans la classe), par exemple comme ceci :

/Function IsOrderExists
bool IsOrderExists(string SymbolTitle="",ulong Ticket=0)
//Функция прверяет наличие отложенного ордера
{
//----------------------------------------------------------------------------//
//Work variables
int f;        //Counter "for"
bool Result;  //Returned result
//----------------------------------------------------------------------------//

Result = false;

//Check SymbolTitle
  if(SymbolTitle==""){SymbolTitle=_Symbol;}
//Searching 
  if(Ticket!=0)
  //Ticket ордера заранее известен, что облегчает нам задачу :)
  {
  //Производим поиск ордера по указанному Ticket-у
  Result = OrderSelect(Ticket);
  }
  else
  //Ищем ордер по символу, перебирая весь список ордеров
  {

    for(f=0;f<OrdersTotal();f++)
    //Производим последовательный перебор ордеров в списке
    {
    //Получаем Ticket ордера по его позиции в списке
    Ticket = OrderGetTicket(f);
    //Производим выбор ордера по указанному Ticket-у
      if(OrderSelect(Ticket))
      //Ордер существует и выбран. Проверим символ ордера (мало ли что)...
      {

        if(OrderGetString(ORDER_SYMBOL)==SymbolTitle)
        //Ордер выставлен по интересующему нас символу
        {
        Result = true;
        break;
        }

      }

    }

  }
//----------------------------------------------------------------------------//
return(Result);
//----------------------------------------------------------------------------//
}
