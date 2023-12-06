Erreurs, bugs, questions - page 71
Exécutez le programme d'installation avec le commutateur /32
Comportement étrange du testeur de stratégie...
Dans la version 298, un comportement étrange du testeur de stratégie a été constaté après l'annulation du processus de test (je ne l'avais pas remarqué auparavant).
Il faut faire ce qui suit :
1. ouvrez le testeur de stratégie ;
2. Sélectionnez un conseiller expert de trading dans la liste ;
définir les paramètres du conseiller expert ;
4. Configurez les paramètres du testeur de stratégie (4H TF, instrument de trading, par exemple EUR, période de test du 2000/01/01 au 2010/07/28, dépôt initial de 10 000 $) ;
5. Commencez le test en cliquant sur "Start".
Pendant les tests (pas encore de barre bleue), il semble que nous devions encore préparer les tests et synchroniser l'historique, puis annuler.
Résultat
Le bouton "Annuler" devient le bouton "Démarrer", les tests s'arrêtent. Il semblerait que tout aille bien, mais non - les paramètres restent grisés et il n'est pas possible de les modifier.
Aux développeurs.
Puisque nous parlons du testeur. S'il vous plaît, faites en sorte qu'il soit possible de télécharger les résultats vers Microsoft Office Excel 2003 (pour une fois).
pour être honnête - j'en ai marre de 2007 et de ses formats de fichiers tordus.....
Malheureusement, vous ne pouvez pas exporter vers Office 2003.
Si le rapport est uniquement destiné à être consulté, il est préférable de l'exporter au format HTML.
Et juste une liste de métiers qu'il n'est pas possible de transférer, sans graphiques et toutes les conneries supplémentaires ?
C'est une honte d'arracher des informations au HTML après coup. Jusqu'à présent, 2003 n'est pas un format... :(
Quelle malchance ! Lors du dézippage de MT5, vous recevez une claque : il faut que le CPU supporte le SSE2 pour pouvoir installer cette application !
C'est ma référence aux développeurs, une citation de la page d'enregistrement sur le forum :
Seul ce forum vous permet de communiquer directement avec les développeurs du système et de leur poser vos questions. Vos commentaires et suggestions sont très importants pour nous. Nous répondrons à toutes vos questions et, si possible, nous essaierons de mettre en œuvre vos suggestions.
Question aux développeurs :
Est-il possible de résoudre le problème du déplacement d'un Expert Advisor de MQL4 à MQL5 sans acheter un nouvel ordinateur ?
Vous n'aurez peut-être pas besoin d'un nouvel ordinateur, mais vous aurez besoin d'une nouvelle unité centrale...
PS
Et l'expert peut aussi être réécrit dans n'importe quel éditeur de texte (je dis ça comme ça)...
Question sur MetaEditor 5.0.
Afficher/Ouvrir la boîte à outils fonctionne avec Ctrl+T.
Comment puis-je le configurer pour qu'il fonctionne comme dans 4 by Esc ?
?
Et s'il ne peut être configuré, le souhait des développeurs - le rendre obligatoire !
Il n'entre pas dans DoubleToString dans les deux cas (types supposés incompatibles).
Ce n'est même pas la peine d'essayer de comprendre. Ne serait-ce que pour apprendre au programmeur à comprendre DoubleToString et les entiers, mais dites-moi pourquoi il/elle doit le faire (quand IntegerToString() est disponible)...
Oui, il y a une erreur ici aussi, DoubleToString a été défini par erreur. Le problème ne subsiste donc que dans la documentation.
D'ailleurs, la documentation ne correspond pas à la réalité dans la classe CAccountInfo également en ce qui concerne les méthodes d'accès aux propriétés par identifiant.
L'InfoString() est défini comme double InfoString(...) et en même temps
La valeur de retour est
true - en cas de succès, false - en cas d'échec de la récupération de la valeur de la propriété.
Ce n'est guère la façon dont le type est spécifié. Il est fort probable que la valeur soit renvoyée de deux façons : par retour et par paramètre par référence. Cela est également confirmé par le fait que, lorsqu'elle est utilisée, la méthode renvoie une chaîne de caractères :
Il en est de même pour le double InfoInteger() qui renvoie en fait un long au lieu d'un bool, et le double InfoDouble() qui s'écrit aussi
true - en cas de succès, false - en cas d'échec de la récupération de la valeur de la propriété.
Bien qu'encore une fois, comme vous pouvez le voir dans l'image, un seul paramètre est défini, donc la référence est hors de question.....