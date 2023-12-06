Erreurs, bugs, questions - page 76
c'estintéressant
exprimant probablement l'opinion de beaucoup....
Pour la dernière partie de ce message, je vous présente mes excuses (peut-être était-elle inappropriée. Si c'est le cas, je la retirerai).
Si vous avez d'autres sujets de discussion, écrivez-moi...
Si l'actualité économique est éteinte de votre côté, pouvez-vous oublier les scripts basés sur les algorithmes de la FA ? Non seulement vous ne pouvez pas mettre une telle EA dans le championnat, mais vous ne pouvez même pas la tester simplement sur des serveurs de démonstration MQ.
Alpari diffuse les nouvelles, peut-être d'autres courtiers aussi.
Le calendrier des actualités peut être chargé à partir d'un fichier (du moins, j'envisage une telle implémentation).
C'est réglé. Il n'y a pas d'erreur.
S'il n'y a pas eu de ticks pendant le glissement, la valeur renvoyée par TimeCurrent (à savoir, la dernière heure connue du serveur, ou l'heure d'arrivée de la dernière cotation) ne change pas.
Essayez de sortir TimeLocal, et vous verrez que tout va bien.
Tout d'abord, l'heure locale, ainsi que l'heure GMT dans le testeur est simulée et égale à l'heure du serveur. Je l'ai vérifié exprès à l'époque.2010.07.31 05:41:32 Core 2 déconnecté
2010.07.31 05:41:32 Le fichier journal Core 2 "E:\Program Files (x86)\MetaTrader 5_2\Tester\Agent-127.0.0.1-3001\logs\20100731.log" a été écrit
2010.07.31 05:41:32 Core 2 EURGBP,H1 : 934838 ticks (500 barres) générés en 1451 ms (total des barres dans l'historique 9480)
2010.07.31 05:41:32 Heure GMT : 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Heure locale : 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Heure du serveur : 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Désinit
2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTester résultat 0
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Time GMT : 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Heure locale : 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Heure du serveur : 2010.07.29 23:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTick
2010.07.31 05:41:32 Core 2 GMT : 2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Heure locale : 2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Heure du serveur : 2010.07.29 22:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 OnTick
2010.07.31 05:41:32 Core 2 GMT : 2010.07.29 21:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Heure locale : 2010.07.29 21:00:00
2010.07.31 05:41:32 Core 2 Heure du serveur : 2010.07.29 21:00:00
Deuxièmement, ceci est observé dans tous les cas où TimeCurrent au moment de l 'appel Sleep est XX:00:00 et jamais s'il est différent de 0.
Le testeur ne génère donc jamais un tick après XX:00:00 pendant 10 secondes sur aucun des symboles ? Dans ce cas, 4 instruments sont utilisés et les positions sont fermées séquentiellement (d'ailleurs également à l'arrivée du tick), mais le temps reste le même. Où est la logique ?
Je peux augmenter le délai à, par exemple, une minute. Si le testeur reste bloqué à 0 pendant le sommeil, alors nous considérerons que le bug est prouvé ?
Bien que, j'ai lu quelque part dans la documentation, il semble, que pendant Sleep les ticks ne sont pas traités. mais dans tous les autres cas, non égal à 0, le temps est normalement incriminé.
Description du problème
Après le test, à partir de l'onglet des résultats, j'ouvre un graphique avec des transactions.
Séquence d'actions
Application d'un modèle au graphique.
Résultats -> Tableau ouvert -> Modèles -> Puria
Résultat
Je vois un graphique clair sans transactions
Résultat attendu
J'aimerais voir des échanges sur ce modèle.
Plus d'informations
Si je place manuellement tous les indices, tout est OK. S'il y a beaucoup d'indicateurs, comment l'EA va-t-il trader, alors pourquoi dois-je les régler manuellement à chaque fois après les avoir testés ?
Avez-vous la possibilité d'insérer une capture d'écran dans un message du Service Desk ?
AM2:
Vous ne pouvez pas mettre une capture d'écran dans un message servicedesk ?
En fait, les indicateurs utilisés doivent s'afficher automatiquement sur le graphique. Si vous ne les avez pas, procédez comme suit :
Ouvrez un graphique vierge, attachez-y les indicateurs que vous voulez et enregistrez le tout dans le modèle 'tester.tpl'.
Faites des tests. Il y aura à la fois des indicateurs et des transactions sur le graphique.
Ai-je bien compris que les valeurs renvoyées par ACCOUNT_TRADE_ALLOWED sont générées côté serveur ?
Je veux dire qu'aucune action du côté du trader (dans le terminal) ne peut changer cette valeur...
PS
Mais la réticence d'ACCOUNT_TRADE_EXPERT à changer est vraiment étrange...
Que font alors le bouton "Auto-Trading" dans le menu du terminal et la case à cocher "Autoriser l'auto-trading" ?
PPS
Dans les anciennes versions, tout semblait correct et tout fonctionnait, mais dans la 299, je ne comprends pas ce qui se passe...
Je suis également intéressé par une question similaire. Que dois-je faire si je n'ai pas assez d'argent sur mon compte pour ouvrir une position?
1. Empêchez RoboForex de négocier.
2. Interdire l'ouverture d'un poste.
3 Retirer le conseiller expert du graphique.
Vous pouvez résoudre le point 3 en utilisant ExpertRemove. Je résous le point 2 de cette façon :