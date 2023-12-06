Erreurs, bugs, questions - page 66
Maintenant, le principal inconvénient est que MQ ne crée de toute façon que des comptes en USD avec un effet de levier de 100, et par exemple Alpari seulement avec un effet de levier de 500....
Notre serveur de démonstration dispose déjà de comptes de démonstration multidevises avec un large éventail d'effets de levier :
Réinstaller le terminal à partir de la distribution mise à jour: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Bizarre, peut-être que je suis déjà complètement out.....
Sélection du serveur
Sélectionnez le type de compte
Choisissez la taille du levier
PS
C'est la version 294, il n'y a pas une semaine que je l'ai mis en place...
Il suffit de télécharger à nouveau le distributif - il a été mis à jour.
Les conditions initiales pour les inscriptions au compte démo sont fixées exactement dans l'étiquette distributive et ne sont pas mises à jour avec les mises à jour.
Pouvez-vous me dire comment obtenir 2 extrema en zigzag ? C'est ce que je fais :
Beaucoup d'exemples mais je n'arrive pas encore à comprendre.
C'est fait !
