Erreurs, bugs, questions - page 66

Nouveau commentaire
 
Interesting:


Maintenant, le principal inconvénient est que MQ ne crée de toute façon que des comptes en USD avec un effet de levier de 100, et par exemple Alpari seulement avec un effet de levier de 500....

Notre serveur de démonstration dispose déjà de comptes de démonstration multidevises avec un large éventail d'effets de levier :

Réinstaller le terminal à partir de la distribution mise à jour: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe

[Supprimé]  
Renat:

Notre serveur de démonstration dispose déjà de comptes de démonstration multidevises avec un large éventail d'effets de levier :

Réinstaller le terminal à partir de la distribution mise à jour: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe

Bizarre, peut-être que je suis déjà complètement out.....


Sélection du serveur


Sélectionnez le type de compte


Choisissez la taille du levier

PS

C'est la version 294, il n'y a pas une semaine que je l'ai mis en place...

 
Interesting:

C'est étrange, peut-être que je ne suis pas du tout à jour. ....

Il suffit de télécharger à nouveau le distributif - il a été mis à jour.

Les conditions initiales pour les inscriptions au compte démo sont fixées exactement dans l'étiquette distributive et ne sont pas mises à jour avec les mises à jour.

[Supprimé]  
Renat:

Il suffit de télécharger à nouveau la distribution - elle a été mise à jour.

Les conditions initiales pour les inscriptions au compte démo sont fixées exactement dans l'étiquette distributive et ne sont pas mises à jour avec les mises à jour.

Merci, mise à jour par rapport à la version précédente, tout est OK...
 

Pouvez-vous me dire comment obtenir 2 extrema en zigzag ? C'est ce que je fais :

int zzHandle;     // хэндл индикатора ZigZag
double zzVal[];   // динамические массивы для хранения численных значений индикатора ZigZag
double zz1, zz2;  // значения цены 1-го и 2-го зигзага

ArraySetAsSeries(zzVal,true);
CopyBuffer(zzHandle,0,0,50,zzVal); // Cкопировали значения индикатора в массив

int ke=0;
for (int i=1;i<50;i++)
{
if (zzVal[i]!=0)
{
   zz1=zzVal[i];
   ke++;
}
if (ke>1) zz2=zzVal[i];
}  

Beaucoup d'exemples mais je n'arrive pas encore à comprendre.

//+------------------------------------------------------------------+
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Автор    : Ким Игорь В. aka KimIV,  http://www.kimiv.ru                   |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Версия   : 07.10.2006                                                     |
//|  Описание : Возвращает экстремум ЗигЗага по его номеру.                    |
//+----------------------------------------------------------------------------+
//|  Параметры:                                                                |
//|    sy - наименование инструмента   (NULL или "" - текущий символ)          |
//|    tf - таймфрейм                  (      0     - текущий ТФ)              |
//|    ne - номер экстремума           (      0     - последний)               |
//|    dp - ExtDepth                                                           |
//|    dv - ExtDeviation                                                       |
//|    bs - ExtBackstep                                                        |
//+----------------------------------------------------------------------------+
double GetExtremumZZPrice(string sy="", int tf=0, int ne=0, int dp=12, int dv=5, int bs=3) {
  if (sy=="" || sy=="0") sy=Symbol();
  double zz;
  int    i, k=iBars(sy, tf), ke=0;

  for (i=0; i<k; i++) {
    zz=iCustom(sy, tf, "ZigZag", dp, dv, bs, 0, i);
    if (zz!=0) {
      ke++;
      if (ke>ne) return(zz);
    }
  }
  Print("GetExtremumZZPrice(): Экстремум ЗигЗага номер ",ne," не найден");
  return(0);
=================================================================
double ZZ, arr[7];
int i=0, sh=0;
  while (sh<1000)
   {
    if (iCustom(NULL,0,"ZigZag",12,5,3,0,sh)!=0)
     {
      arr[i]=iCustom(NULL,0,"ZigZag",12,5,3,0,sh);
      Alert("arr[",i+"]=",arr[i]+" Период= "+Period());
      i++;
     }
    if (i==7) return(0);
  sh++;
   } 
=================================================================
double // экстремумы Зиг-Зага
  y3=0, //предпоследнего экстремума
   y2=0,//значение последего экстремума
    y1=0,//тек. экстр.
     y0,//кончик посл. луча  
     zz;    //кончик 3-го экстр 
int    x3, x2, x1, sh=1;// номера баров  
   double stop;
// Comment(zz,"_",y1,"_",y2,"_",y3);
  y0=iCustom(NULL, 0, "ZigZag", ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, 0, 1);
  
//=============================================================================
  // Берём три экстремума Зиг-Зага
   while (y3==0) 
      {
      zz=iCustom(NULL, 0, "ZigZag", ExtDepth, ExtDeviation, ExtBackstep, 0, sh);
      if (zz!=0 && zz!=EMPTY_VALUE) 
         {
         if      (y1==0) { x1=sh; y1=zz; }
         else if (y2==0) { x2=sh; y2=zz; }
         else if (y3==0) { x3=sh; y3=zz; }
         }
      sh++;
    //----- Вывод информации на экран -----------------------------------------------
string info="";
string on_off="---------------------------------------------------"+  "\r\n";
//if (BUY)     on_off=StringConcatenate  (on_off,"Сделки BUY разрешены ", "\r\n");
//else         on_off=StringConcatenate (on_off,"Сделки BUY - отключ. ","\r\n");
//if (SELL)    on_off=StringConcatenate (on_off,"Сделки SELL разрешены ","\r\n");
//else         on_off=StringConcatenate (on_off,"Сделки SELL - отключ. ","\r\n");
 on_off=StringConcatenate (on_off,"Экстремум= ",y1," на ",x1," баре","\r\n");
 on_off=StringConcatenate (on_off,"Экстремум= ",y2," на ",x2," баре","\r\n");
 info=StringConcatenate(info,on_off,"\r\n");
 info=StringConcatenate(info,"\r\n");
Comment(info);    
//-----------------------------------------------                
                
      } // while (y3==0)       
//=================================================================================    
double zz[2]={0,0};
int bzz[2]={0,0};
int i=0;
int b=0;
while(i<1 && b<Bars-1)
{
   double u=iCustom(NULL,0,..,b); // не знаю с какого ZZ ищем узлы
   if(u!=EMPTY_VALUE)
   {
      zz[i]=u;
      bzz[i]=b;
      i++;
   }
   b++;
}
// в zz[0] и zz[1] имеем цены двух узлов
// в bzz[0] и bzz[1] имеем номера баров двух узлов
===============================================================
 
Merci d'avoir étendu les gradations de l'effet de levier.
 
Attendez une minute... Je suis un novice dans ce domaine, bien sûr, et je pourrais m'embourber dans des questions futiles, mais quand même... Si je prévois de faire une visualisation en direct des transactions dans le testeur de stratégie pendant l'exécution (comme dans MT4), est-il possible de visualiser de la même manière, disons, des dessins graphiques automatiques scriptés ? Jusqu'à présent, je n'ai entendu parler du testeur qu'en tant que manipulateur numérique et indicateur visuel primitif pour l'ouverture/la fermeture de transactions. Mais qu'en est-il du dessin/de la suppression d'objets graphiques en direct pendant les essais ?
 

C'est fait !

double zz[2]={0,0};
int zzHandle;     // хэндл индикатора ZigZag
double zzVal[];   // динамические массивы для хранения численных значений индикатора ZigZag
//--- Получить хэндл индикатора ZigZag
 zzHandle=iCustom(NULL,0,"ZigZag",ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep,0,PRICE_CLOSE);  //Расчет индикатора ZigZag
ArraySetAsSeries(zzVal,true);
CopyBuffer(zzHandle,0,0,50,zzVal);// Cкопировали значения индикатора в массив
// Ищем ближайший экстремум
int a =0;
for (int i=1;i<50;i++)
{
if (zzVal[i]!=0)
{
     if(a<2)
      {
       zz[a]=zzVal[i];
       a++;
      } 
    }
}
}  
 
AM2:

Pouvez-vous me dire comment obtenir 2 extrema en zigzag ? C'est ce que je fais :

Beaucoup d'exemples mais je n'arrive pas encore à comprendre.

Il existe un exemple pour obtenir les 20 derniers extrema - voir l'exemple dans la section Méthodes de liaison d'objets.
 
Vous voulez choisir d'installer la version x64 ou x32 bit du terminal.
1...596061626364656667686970717273...3184
Nouveau commentaire