Pouvez-vous me dire où je peux télécharger le terminal MT5 sous forme de fichier d'installation complet sans l'installer sur Internet comme MT4 ? Le problème est que le terminal ne peut pas être installé sur Internet en raison de la faible vitesse de l'Internet (30kb/sec), pour le travail c'est suffisant, mais l'installation échoue constamment.
Nulle part, seulement un installateur web
P.S Je cherche un fournisseur de services avec une vitesse plus élevée, sinon il sera difficile de travailler avec MT5. Il est souhaitable d'avoir un système d'enchères sans limite.
nulle part sauf dans l'installateur web.
Transfert par archives.
Comment déplacer l'archive, si je ne télécharge pas les fichiers du terminal ? S'il vous plaît, que quelqu'un fasse un fichier d'installation MT5.
Comment faire, le mettre sur une machine où il n'y en a pas, archiver tout le catalogue et le transférer vers la destination souhaitée.
Dézipper à destination.
PS
Tu peux l' utiliser si tu veux.
Comment transférer l'archive si je ne peux pas télécharger les fichiers terminaux ? Veuillez créer un fichier d'installation de MT5.
Veuillez joindre une capture d'écran de l'échec du téléchargement du terminal, s'il vous plaît.
L'installateur web télécharge les modules requis tout comme le navigateur. La vitesse lente n'est pas un problème pour lui.
Vérifiez le comportement de l'antivirus - peut-être qu'il n'aime pas quelque chose.
Vérifiez à nouveau, s'il vous plaît. Peut-être y a-t-il un problème de droits sur les répertoires ?
J'ai maintenant vérifié deux fois - l'assistant crée normalement les fichiers dans tous les sous-répertoires, y compris la création automatique des répertoires manquants.
Les répertoires sont créés normalement. Mais lorsqu'un nouveau fichier est créé dans un sous-répertoire, l'assistant ne voit pas automatiquement le sous-répertoire(vous devez soit spécifier le répertoire manuellement, soit déplacer le fichier avec la souris).
Windows 2003 Server - MUI SP2 et Windows XP Pro - MUI SP3.
C'était bien dans la version 350.
PS
Peut-être qu'il crée bien, mais en 353 Wizard a cessé de substituer le nom du sous-répertoire automatiquement.
Selon l'idée, il devrait être, par exemple, "Experts\Examples\Nom de l'expert", mais l'assistant le crée comme "Experts\Nom de l'expert" (je dois ajouter le répertoire à la main)...