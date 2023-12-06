Erreurs, bugs, questions - page 194
De plus, beaucoup de temps a passé depuis MQL 4, les ordinateurs sont devenus plus puissants, mais l'algorithme génétique du testeur reste le même. Raison de plus pour faire des agents à distance.
Il a toujours été nécessaire de passer par davantage de paramètres - et il existe désormais une option matérielle.
Il serait très utile d'affiner l'algorithme génétique et d'étendre le nombre d'itérations de 10 000 à au moins 100 000. Je comprends que cela nécessiterait d'augmenter le nombre de générations de l'algorithme génétique. Le nombre de générations peut être choisi automatiquement, mais il serait préférable de pouvoir choisir manuellement (automatiquement, 10, 20...1000, etc.).
Personnellement, j'en ai besoin pour la recherche de paternas (pour des "trillions" de variantes - 10 000 ne suffisent pas). Mais, je pense qu'il y aura de nombreuses tâches où cela sera utile.
J'espère vraiment que vous êtes d'accord, avec un tel besoin.
L'algorithme génétique n'a pas de limite stricte, mais fonctionne tant qu'il y a un gain dans la fonction cible. Un chiffre autour de 10 000 est une première approximation.
C'est-à-dire que la génération peut s'arrêter à 10 000, ou aller plus loin. Il s'avère souvent que c'est moins.
Quelqu'un a-t-il essayé Tester dans la version 355 ? Pas d'optimisation ou de test - il y a un journal (rien de mauvais n'a été remarqué). Aucune transaction. Un seul cœur est impliqué dans l'optimisation.
CS 0 Core 1 18:07:35 processus agent démarré
OG 0 Core 1 18:07:35 connexion à 127.0.0.1:3000
DO 0 Core 1 18:07:36 connecté
GM 0 Core 1 18:07:36 autorisé (agent build 355)
OD 0 Testeur 18:07:36 EURUSD,H1 (MetaQuotes-Demo) : test des experts\Examples\Ermak\G_15.ex5 de 2009.01.01 00:00 à 2010.01.01 00:00:00 à démarrer
FD 0 Core 1 18:07:37 synchronisation commune terminée
FO 0 Core 1 18:07:37 3124 octets d'informations de compte chargés
FE 0 Core 1 18:07:37 3768 octets d'informations de groupe chargés
IR 0 Core 1 18 :07:37 7170 octets de paramètres de test chargés
QH 0 Core 1 18:07:37 275 octets de symboles sélectionnés chargés
GM 0 Core 1 18:07:37 fichier expert ajouté : Experts\Examples\Ermak\G_15.ex5. 41811 octets chargés
RI 0 Core 1 18:07:37 dépôt initial 100000.00 USD, effet de levier 1:500
KQ 0 Core 1 18:07:37 initialisation réussie
JK 0 Core 1 18:07:37 67 Ko de données d'initialisation totales reçues
IQ 0 Core 1 18:07:37 performance : 92
PF 0 Core 1 18 :07:37 EURUSD : symbole synchronisé, 2904 octets d'info de symbole reçus
FR 0 Core 1 18:07:39 EURUSD : charge 27 octets de données d'historique pour synchroniser
DI 0 Core 1 18:07:39 EURUSD : historique synchronisé depuis 1998.01.02 à 2010.11.11
PD 0 Core 1 18:07:40 EURUSD : contient 343091 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 20:00
FR 0 Core 1 18:07:40 EURUSD,H1 : cache de l'historique réservé pour une estimation de 12531 barres
QR 0 Core 1 18:07:40 EURUSD,H1 : l'historique commence depuis 2008.01.02 09:00
GI 0 Core 1 18:07:40 EURUSD,H1 (MetaQuotes-Demo) : ticks OHLC 1 min générés. OnTick effectué sur la barre de début seulement
EH 0 Core 1 18:07:40 EURUSD,H1 : test des Experts\Examples\Ermak\G_15.ex5 du 2009.01.01 00:00 au 2010.01.01 00:00:00 démarré avec les entrées :
GG 0 Core 1 18:07:40 Lot=0.10
KG 0 Core 1 18:07:40 St_L=200
GR 0 Core 1 18:07:40 K_Pr=1.5
NS 0 Core 1 18:07:40 Stp=true
JF 0 Core 1 18:07:40 AdW=1
NJ 0 Core 1 18 :07:40 AdD=2
KP 0 Core 1 18:07:40 Step=60
KS 0 Core 1 18:07:4040 Tm=false
ED 0 Core 1 18:07:40 God=0
NK 0 Core 1 18:07:40 Tr1_1=0
LO 0 Core 1 18 :07:40 Tr1_2=1
MP 0 Core 1 18:07:41 Tr1_3=13
DD 0 Core 1 18:07:4141 Tr1_4=11
IK 0 Core 1 18:07:41 Tr1_5=4
FO 0 Core 1 18:07:41 Tr1_6=2
HP 0 Core 1 18 : 07:4107:41 Tr1_7=14
PD 0 Core 1 18:07:41 Tr1_8=15
LK 0 Core 1 18:07 :41 Tr1_9=3
GO 0 Core 1 18:07:41 Tr1_10=17
OR 0 Core 1 18:07:41 Tr1_11=12
RE 0 Core 1 18 :07:41 Tr1_12=7
EK 0 Core 1 18:07:41 EURUSD : contient 343091 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 20:00
CF 0 Core 1 18:07:41 EURUSD,Weekly : le cache de l'historique est réservé aux 105 barres estimées
CF 0 Core 1 18:07:41 EURUSD,Weekly : l'historique commence à partir de 2007.12.30 00:00
IM 0 Core 1 18:07:41 EURUSD : contient 343091 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 20:00
HO 0 Core 1 18:07:41 EURUSD,Daily : cache de l'historique réservé pour 522 barres estimées
QK 0 Core 1 18:07:41 EURUSD,Daily : l'historique commence à partir de 2008.01.02 00:00
HO 0 Core 1 18:07:42 EURUSD : contient 343091 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 20:00
HL 0 Core 1 18:07:42 EURUSD,H4 : cache de l'historique réservé pour une estimation de 3132 barres
OG 0 Core 1 18:07:42 EURUSD,H4 : l'historique commence depuis 2008.01.02 08:00
KP 0 Core 1 18:07:42 GBPUSD : symbole synchronisé, 2904 octets d'info de symbole reçus
RH 0 Core 1 18:07:45 GBPUSD : charge 27 octets de données d'historique pour synchroniser
PG 0 Core 1 18:07:45 GBPUSD : historique synchronisé de 1998.01.02 à 2010.1111
JL 0 Core 1 18:07:45 GBPUSD : symbole tick base trouvé
PG 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD : contient 329210 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 20:00
KI 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD,Weekly : le cache de l'historique est réservé pour une estimation de 105 barres
KL 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD,Weekly : l'historique commence depuis 2007.12.30 00:00
LI 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD : contient 329210 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 20:00
PD 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD,Daily : cache de l'historique réservé pour 522 barres estimées
IM 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD,Daily : l'historique commence depuis 2008.01.02 00:00
KK 0 Core 1 18:07:47 GBPUSD : contient 329210 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 20:00
RK 0 Core 1 18:07:47 GBPUSD,H4 : le cache de l'historique est réservé pour environ 3132 barres
IL 0 Core 1 18:07:47 GBPUSD,H4 : l'historique commence depuis 2008.01.02 08:00
LJ 0 Core 1 18:07:48 GBPUSD : contient 329210 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 20:00
KJ 0 Core 1 18:07:48 GBPUSD,H1 : le cache de l'historique est réservé pour environ 12531 barres
HJ 0 Core 1 18:07:48 GBPUSD,H1 : l'historique commence depuis 2008.01.02 09:00
MM 0 Core 1 18:07:48 USDCHF : symbole synchronisé, 2904 octets d'info de symbole reçus
FE 0 Core 1 18:07:50 USDCHF : charge 27 octets de données d'historique pour synchroniser
DR 0 Core 1 18:07:50 USDCHF : historique synchronisé de 1998.01.02 à 2010.1111
NI 0 Core 1 18:07:50 USDCHF : symbole tick base trouvé
ER 0 Core 1 18:07:51 USDCHF : contient 330469 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:00 à 2008.12.31 20:00
IL 0 Core 1 18:07:51 USDCHF,Weekly : le cache de l'historique est réservé aux 105 barres estimées
II 0 Core 1 18:07:51 USDCHF,Weekly : l'historique commence depuis 2007.12.30 00:00
HD 0 Core 1 18:07:52 USDCHF : contient 330469 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:00 à 2008.12.31 20:00
CQ 0 Core 1 18:07:52 USDCHF,Daily : le cache de l'historique est réservé pour 522 barres estimées
NP 0 Core 1 18:07:52 USDCHF,Daily : l'historique commence depuis 2008.01.02 00:00
HF 0 Core 1 18:07:52 USDCHF : contient 330469 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:00 à 2008.12.31 20:00
FF 0 Core 1 18:07:52 USDCHF,H4 : le cache de l'historique est réservé pour une estimation de 3132 barres
MQ 0 Core 1 18:07:52 USDCHF,H4 : l'historique commence depuis 2008.01.02 08:00
MG 0 Core 1 18:07:53 USDCHF : contient 330469 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:00 à 2008.12.31 20:00
MG 0 Core 1 18:07:53 USDCHF,H1 : le cache de l'historique est réservé pour environ 12531 barres
JO 0 Core 1 18:07:53 USDCHF,H1 : l'historique commence depuis 2008.01.02 09:00
QI 0 Core 1 18:07:53 USDJPY : symbole synchronisé, 2904 octets d'info de symbole reçus
KQ 0 Core 1 18:07:55 USDJPY : charge 27 octets de données historiques pour synchroniser
MN 0 Core 1 18:07:55 USDJPY : historique synchronisé depuis 1998.Du 01.02 au 2010.11.11
CE 0 Core 1 18:07:55 USDJPY : symbole tick base trouvé
CN 0 Core 1 18:07:56 USDJPY : contient 346363 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 19:59
RP 0 Core 1 18:07:56 USDJPY,Weekly : le cache de l'historique est réservé pour une estimation de 105 barres
RE 0 Core 1 18:07:56 USDJPY,Weekly : l'historique commence depuis 2007.12.30 00:00
HP 0 Core 1 18:07:57 USDJPY : contient 346363 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 19:59
NM 0 Core 1 18:07:57 USDJPY,Daily : le cache de l'historique est réservé pour 522 barres estimées
CD 0 Core 1 18:07:57 USDJPY,Daily : l'historique commence depuis 2008.01.02 00:00
HR 0 Core 1 18:07:57 USDJPY : contient 346363 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 19:59
KR 0 Core 1 18:07:57 USDJPY,H4 : le cache de l'historique est réservé pour environ 3132 barres
DE 0 Core 1 18:07:57 USDJPY,H4 : l'historique commence à partir de 2008.01.02 08:00
GS 0 Core 1 18:07:58 USDJPY : contient 346363 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 19:59
RS 0 Core 1 18:07:58 USDJPY,H1 : le cache de l'historique est réservé pour environ 12531 barres
ES 0 Core 1 18:07:58 USDJPY,H1 : l'historique commence à partir de 2008.01.02 09:00
CE 0 Core 1 18:07:58 USDCAD : symbole synchronisé, 2904 octets d'info de symbole reçus
EM 0 Core 1 18:08:00 USDCAD : charge 27 octets de données historiques pour synchroniser
CJ 0 Core 1 18:08:00 USDCAD : historique synchronisé de 1998.01.02 à 2010.11.11
MQ 0 Core 1 18:08:00 USDCAD : symbole tick base trouvé
LJ 0 Core 1 18:08:00 USDCAD : contient 278941 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 20:00
ID 0 Core 1 18:08:00 USDCAD,Weekly : le cache de l'historique est réservé aux 105 barres estimées
IQ 0 Core 1 18:08:00 USDCAD,Weekly : l'historique commence depuis 2007.12.30 00:00
OL 0 Core 1 18:08:01 USDCAD : contient 278941 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 20:00
EI 0 Core 1 18:08:01 USDCAD,Daily : le cache de l'historique est réservé pour 522 barres estimées
LH 0 Core 1 18:08:01 USDCAD,Daily : l'historique commence depuis 2008.01.02 00:00
RN 0 Core 1 18:08:02 USDCAD : contient 278941 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 20:00
FR 0 Core 1 18:08:02 USDCAD,H4 : le cache de l'historique est réservé pour environ 3132 barres
NI 0 Core 1 18:08:02 USDCAD,H4 : l'historique commence depuis 2008.01.02 08:00
DO 0 Core 1 18:08:02 USDCAD : contient 278941 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 20:00
MO 0 Core 1 18:08:02 USDCAD,H1 : le cache de l'historique est réservé pour environ 12531 barres
JG 0 Core 1 18:08:02 USDCAD,H1 : l'historique commence depuis 2008.01.02 09:00
GQ 0 Core 1 18:08:02 AUDNZD : symbole synchronisé, 2904 octets d'info de symbole reçus
EI 0 Core 1 18:08:04 AUDNZD : charge 27 octets de données d'historique pour synchroniser
EF 0 Core 1 18:08:04 AUDNZD : historique synchronisé depuis 1999.Du 01.01 au 2010.11.11
MM 0 Core 1 18:08:04 AUDNZD : symbole tick base trouvé
PF 0 Core 1 18:08:05 AUDNZD : contient 355078 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 17:59
JH 0 Core 1 18:08:05 AUDNZD,Weekly : cache historique réservé pour les 105 barres estimées
JM 0 Core 1 18:08:05 AUDNZD,Weekly : l'historique commence depuis 2007.12.30 00:00
MH 0 Core 1 18:08:06 AUDNZD : contient 355078 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 17:59
DE 0 Core 1 18:08:06 AUDNZD,Daily : cache historique réservé pour 522 barres estimées
ML 0 Core 1 18:08:06 AUDNZD,Daily : l'historique commence depuis 2008.01.02 00:00
NJ 0 Core 1 18:08:07 AUDNZD : contient 355078 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 17:59
FJ 0 Core 1 18:08:07 AUDNZD,H4 : cache de l'historique réservé pour environ 3132 barres
MM 0 Core 1 18:08:07 AUDNZD,H4 : l'historique commence depuis 2008.01.02 08:00
MK 0 Core 1 18:08:08 AUDNZD : contient 355078 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 17:59
GK 0 Core 1 18:08:08 AUDNZD,H1 : le cache de l'historique est réservé pour environ 12531 barres
LK 0 Core 1 18:08:08 AUDNZD,H1 : l'historique commence depuis 2008.01.02 09:00
IL 0 Core 1 18:08:08 GBPCHF : symbole synchronisé, 2904 octets d'info de symbole reçus
RD 0 Core 1 18:08:10 GBPCHF : charge 27 octets de données d'historique pour synchroniser
PS 0 Core 1 18:08:10 GBPCHF : historique synchronisé de 1998.01.02 à 2010.1111
JH 0 Core 1 18:08:10 GBPCHF : symbole tick base trouvé
OS 0 Core 1 18:08:11 GBPCHF : contient 359125 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:00 à 2008.12.31 20:00
MM 0 Core 1 18:08:11 GBPCHF,Weekly : cache de l'historique réservé aux 105 barres estimées
MH 0 Core 1 18:08:11 GBPCHF,Weekly : l'historique commence depuis 2007.12.30 00:00
NE 0 Core 1 18:08:12 GBPCHF : contient 359125 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:00 à 2008.12.31 20:00
OP 0 Core 1 18:08:12 GBPCHF,Daily : le cache de l'historique est réservé pour 522 barres estimées
JQ 0 Core 1 18:08:12 GBPCHF,Daily : l'historique commence depuis 2008.01.02 00:00
PG 0 Core 1 18:08:14 GBPCHF : contient 359125 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:00 à 2008.1231 20:00
LG 0 Core 1 18:08:14 GBPCHF,H4 : le cache de l'historique est réservé pour environ 3132 barres
CP 0 Core 1 18:08:14 GBPCHF,H4 : l'historique commence depuis 2008.01.02 08:00
EF 0 Core 1 18:08:15 GBPCHF : contient 359125 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:00 à 2008.12.31 20:00
CF 0 Core 1 18:08:15 GBPCHF,H1 : le cache de l'historique est réservé pour environ 12531 barres
PN 0 Core 1 18:08:15 GBPCHF,H1 : l'historique commence depuis 2008.01.02 09:00
LI 0 Core 1 18:08:15 CADCHF : symbole synchronisé, 2904 octets d'info de symbole reçus
NQ 0 Core 1 18:08:17 CADCHF : charge 27 octets de données historiques pour synchroniser
NN 0 Core 1 18:08:17 CADCHF : historique synchronisé depuis 1999.Du 01.01 au 2010.11.11
FE 0 Core 1 18:08:17 CADCHF : symbole tick base trouvé
ON 0 Core 1 18:08:17 CADCHF : contient 248858 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 00:00 à 2008.09.19 22:59
RP 0 Core 1 18:08:17 CADCHF,Weekly : le cache de l'historique est réservé aux 105 barres estimées
RE 0 Core 1 18:08:17 CADCHF,Weekly : l'historique commence depuis 2007.12.30 00:00
JP 0 Core 1 18:08:18 CADCHF : contient 248858 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 00:00 à 2008.09.19 22:59
HM 0 Core 1 18:08:18 CADCHF,Daily : le cache de l'historique est réservé pour 522 barres estimées
QD 0 Core 1 18:08:18 CADCHF,Daily : l'historique commence depuis 2008.01.02 00:00
JR 0 Core 1 18:08:18 CADCHF : contient 248858 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 00:00 à 2008.09.19 22:59
IR 0 Core 1 18:08:18 CADCHF,H4 : le cache de l'historique est réservé pour environ 3132 barres
JE 0 Core 1 18:08:18 CADCHF,H4 : l'historique commence à partir de 2008.01.02 00:00
KS 0 Core 1 18:08:19 CADCHF : contient 248858 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 00:00 à 2008.09.19 22:59
RS 0 Core 1 18:08:19 CADCHF,H1 : le cache de l'historique est réservé pour environ 12531 barres
NS 0 Core 1 18:08:19 CADCHF,H1 : l'historique commence à partir de 2008.01.02 00:00
KD 0 Core 1 18:08:19 GBPJPY : symbole synchronisé, 2904 octets d'info de symbole reçus
FL 0 Core 1 18:08:21 GBPJPY : chargement de 27 octets de données d'historique pour synchroniser
EK 0 Core 1 18:08:21 GBPJPY : historique synchronisé de 1998.01.01 à 2010.1111
NP 0 Core 1 18:08:21 GBPJPY : symbole tick base trouvé
JK 0 Core 1 18:08:22 GBPJPY : contient 364183 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:00 à 2008.12.31 19:58
GE 0 Core 1 18:08:22 GBPJPY,Weekly : le cache de l'historique est réservé pour les 105 barres estimées
GP 0 Core 1 18:08:22 GBPJPY,Weekly : l'historique commence depuis 2007.12.30 00:00
EM 0 Core 1 18:08:23 GBPJPY : contient 364183 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:00 à 2008.12.31 19:58
CH 0 Core 1 18:08:23 GBPJPY,Daily : le cache de l'historique est réservé pour 522 barres estimées
NI 0 Core 1 18:08:23 GBPJPY,Daily : l'historique commence depuis 2008.01.02 00:00
HO 0 Core 1 18:08:24 GBPJPY : contient 364183 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:00 à 2008.12.31 19:58
GO 0 Core 1 18:08:24 GBPJPY,H4 : le cache de l'historique est réservé pour environ 3132 barres
PH 0 Core 1 18:08:24 GBPJPY,H4 : l'historique commence depuis 2008.01.02 08:00
MN 0 Core 1 18:08:25 GBPJPY : contient 364183 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:00 à 2008.12.31 19:58
PN 0 Core 1 18:08:25 GBPJPY,H1 : le cache de l'historique est réservé pour environ 12531 barres
CF 0 Core 1 18:08:25 GBPJPY,H1 : l'historique commence depuis 2008.01.02 09:00
RQ 0 Core 1 18:08:25 CHFJPY : symbole synchronisé, 2904 octets d'info de symbole reçus
PI 0 Core 1 18:08:27 CHFJPY : charge 27 octets de données historiques pour synchroniser
NF 0 Core 1 18:08:27 CHFJPY : historique synchronisé depuis 1999.01.07 à 2010.11.11
HM 0 Core 1 18:08:27 CHFJPY : symbole tick base trouvé
PF 0 Core 1 18:08:28 CHFJPY : contient 362139 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:00 à 2008.12.31 17:59
IH 0 Core 1 18:08:28 CHFJPY,Weekly : le cache de l'historique est réservé pour les 105 barres estimées
IM 0 Core 1 18:08:28 CHFJPY,Weekly : l'historique commence depuis 2007.12.30 00:00
KH 0 Core 1 18:08:29 CHFJPY : contient 362139 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:00 à 2008.12.31 17:59
EE 0 Core 1 18:08:29 CHFJPY,Daily : cache historique réservé pour 522 barres estimées
LL 0 Core 1 18:08:29 CHFJPY,Daily : l'historique commence depuis 2008.01.02 00:00
CJ 0 Core 1 18:08:30 CHFJPY : contient 362139 enregistrements M1 de données de début de 2008.12.31 17:59
LJ 0 Core 1 18:08:30 CHFJPY,H4 : le cache de l'historique est réservé pour environ 3132 barres
CM 0 Core 1 18:08:30 CHFJPY,H4 : l'historique commence depuis 2008.01.02 08:00
RK 0 Core 1 18:08:31 CHFJPY : contient 362139 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:00 à 2008.12.31 17:59
CK 0 Core 1 18:08:31 CHFJPY,H1 : le cache de l'historique est réservé pour environ 12531 barres
PK 0 Core 1 18:08:31 CHFJPY,H1 : l'historique commence à partir de 2008.01.02 09:00
HM 0 Core 1 18:08:31 EURJPY : symbole synchronisé, 2904 octets d'info de symbole reçus
JE 0 Core 1 18:08:33 EURJPY : charge 27 octets de données d'historique pour synchroniser
HR 0 Core 1 18:08:33 EURJPY : historique synchronisé depuis 1998.01.02 à 2010.11.11
RI 0 Core 1 18:08:33 EURJPY : symbole tick base trouvé
NR 0 Core 1 18:08:34 EURJPY : contient 361713 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 20:00
GI 0 Core 1 18:08:34 EURJPY,Weekly : cache historique réservé aux 105 barres estimées
GI 0 Core 1 18:08:34 EURJPY,Weekly : l'historique commence depuis 2007.12.30 00:00
QD 0 Core 1 18:08:35 EURJPY : contient 361713 enregistrements M1 de données de début de 2008.12.31 20:00
CQ 0 Core 1 18:08:35 EURJPY,Daily : cache historique réservé pour 522 barres estimées
NP 0 Core 1 18:08:35 EURJPY,Daily : l'historique commence depuis 2008.01.02 00:00
PF 0 Core 1 18:08:36 EURJPY : contient 361713 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 20:00
CF 0 Core 1 18:08:36 EURJPY,H4 : cache de l'historique réservé pour une estimation de 3132 barres
LQ 0 Core 1 18:08:36 EURJPY,H4 : l'historique commence depuis 2008.01.02 08:00
EG 0 Core 1 18:08:37 EURJPY : contient 361713 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 09:01 à 2008.12.31 20:00
LG 0 Core 1 18:08:37 EURJPY,H1 : le cache de l'historique est réservé pour environ 12531 barres
GO 0 Core 1 18:08:37 EURJPY,H1 : l'historique commence à partir de 2008.01.02 09:00
HH 0 Core 1 18:08:37 EURGBP : symbole synchronisé, 2904 octets d'info de symbole reçus
MP 0 Core 1 18:08:38 EURGBP : charge 27 octets de données d'historique pour synchroniser
KO 0 Core 1 18:08:38 EURGBP : historique synchronisé depuis 1998.01.02 à 2010.11.11
FD 0 Core 1 18:08:39 EURGBP : symbole tick base trouvé
OO 0 Core 1 18:08:40 EURGBP : contient 304821 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 10:00 à 2008.12.31 19:59
DQ 0 Core 1 18:08:40 EURGBP,Weekly : le cache de l'historique est réservé aux 105 barres estimées
DD 0 Core 1 18:08:40 EURGBP,Weekly : l'historique commence depuis 2007.12.30 00:00
KQ 0 Core 1 18:08:40 EURGBP : contient 304821 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 10:00 à 2008.12.31 19:59
GL 0 Core 1 18:08:40 EURGBP,Daily : le cache de l'historique est réservé pour 522 barres estimées
RE 0 Core 1 18:08:40 EURGBP,Daily : l'historique commence depuis 2008.01.02 00:00
MS 0 Core 1 18:08:42 EURGBP : contient 304821 enregistrements M1 de données de début de 2008.12.31 19:59
HS 0 Core 1 18:08:42 EURGBP,H4 : le cache de l'historique est réservé pour environ 3132 barres
OD 0 Core 1 18:08:42 EURGBP,H4 : l'historique commence depuis 2008.01.02 08:00
HR 0 Core 1 18:08:43 EURGBP : contient 304821 enregistrements M1 de données de début de 2008.01.02 10:00 à 2008.12.31 19:59
OR 0 Core 1 18:08:43 EURGBP,H1 : le cache de l'historique est réservé pour une estimation de 12531 barres
LR 0 Core 1 18:08:43 EURGBP,H1 : l'historique commence depuis 2008.01.02 10:00
EH 0 Core 1 18:09:39 Résultat OnTester 0
NK 0 Core 1 18:09:39 2009.12.31 23:59:59 EA G_15.mq5 a été supprimé du graphique
PH 0 Core 1 18:09:39 EURUSD,H1 : 1441731 ticks (6147 barres) générés en 56457 ms (total des barres dans l'historique 12310, temps total 122711 ms)
PJ 0 Core 1 18:09:39 fichier journal "D:\Program\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20101112.log" écrit
CM 0 Core 1 18:09:39 déconnecté
Remercié. Dans la nouvelle version, les agents 355 fonctionnent très bizarrement. Je ne peux pas déterminer la dépendance de leur travail. Les quatre cœurs fonctionnent, puis les quatre cœurs peuvent s'arrêter de fonctionner (occupés), puis un cœur commence à fonctionner et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'optimisation pour tous les instruments du marché. Le redémarrage du terminal résout le problème pendant un certain temps. Puis tout se répète à nouveau.
Aux développeurs.
En ce qui concerne le chalut intégré :
1. Veuillez mettre en évidence le niveau de couleur du SL comme sur MT4 (mise en évidence jaune du SL à la position qui est utilisée pour le chalutage) ;
2. Veuillez le convertir en pips réels (y compris les 5 chiffres). Le terminal détermine lui-même la précision des cotations et fixe les paramètres nécessaires pour les chaluts (il peut être fixé à 45 au lieu de 450).
J'ai parcouru ce fil, si vous pouvez obtenir des demandes d'utilisateurs ici, je le ferai ;)
Je veux voir/recevoir Canvas ou quelque chose de similaire, sans rapport avec les barres ou le temps, mais juste une fenêtre vide avec des coordonnées X et Y (sans échelle) et quelques fonctions graphiques pour dessiner sur le canevas (polices de couleur bienvenues).
De même, OnTimer() ne fonctionne pas dans le nouveau testeur.
Confirmé, ne fonctionne pas dans le testeur, mais il y a une bizarrerie (testé sur un noyau x32).
La bizarrerie est la suivante ... !
Ce code ne déclenche pas la minuterie
Mais celui-là, oui.
Ещё, в новом tестeur не работает OnTimer().
Est-ce pour cela que mon EA ne teste pas, parce que je ne l'ai que sur OnTimer() - e !