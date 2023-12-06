Erreurs, bugs, questions - page 189
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Lors de l'optimisation de l'EA, il y avait deux points maximaux sur le "graphe d'optimisation".
Le "graphique d'optimisation" présente deux points de valeurs aberrantes maximales qui sont visuellement très proches l'un de l'autre, mais dans les"résultats d'optimisation" il n'y avait que
une ligne avec une valeur similaire. Le triage a été activé. BUILD 350.
Je n'ai pas réussi à faire une capture d'écran. Quelqu'un a-t-il observé ce phénomène ?
Ashes, votre expert sur le serveur du championnat fonctionne effectivement. Et la connexion est là, et les cotations arrivent (dans l'aperçu du marché 08:40:49), et il a effectué plusieurs transactions après 15:24.
Ashes, votre Expert Advisor sur le serveur du championnat fonctionne effectivement. Et la connexion est là, et les cotations arrivent (dans la revue de marché de 08:40:49), et après 15:24 il a fait quelques transactions.
Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas ! Le terminal connecté en mode investisseur au compte du concours ne fonctionne pas correctement !
C'est-à-dire qu'après avoir perdu la connexion au serveur, dans certains cas, les citations cessent d'arriver dans le terminal, bien que d'autres fonctions fonctionnent. Le terminal a nécessité une intervention manuelle pour rétablir son fonctionnement complet - un changement de compte a permis de rétablir les cotations.
Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas ! Le terminal connecté en mode investisseur au compte de la compétition ne fonctionne pas correctement !
Votre situation est donc toujours la même ?
Il ne se répète pas (je l'ai vu 1 fois jusqu'à présent). J'ai volontairement laissé le terminal fonctionner tout seul, mais les citations ne sont jamais arrivées jusqu'à mon intervention manuelle vers 13:50MSC le 04 novembre. Pendant une vingtaine d'heures, aucune cotation n'a été reçue, mais les informations relatives aux transactions sur le compte ont été reçues. Il n'y a aucune trace de rescanning du serveur dans le journal pendant ce temps.
2010.11.04 13:45:47 Network '680975' : terminal synchronisé avec MetaQuotes Software Corp.
2010.11.04 13:45:47 Network '680975' : autorisé sur MetaQuotes-Demo
2010.11.04 13:45:44 Réseau '630031' : déconnecté de MetaQuotes-Demo
2010.11.04 12:03:59 Trades '630031' : deal #1836870 vendre 0.10 GBPUSD à 1.61765 effectué (basé sur l'ordre #1840734)
2010.11.04 11:03:49 Transactions '630031' : transaction #1836095 acheter 0.10 GBPUSD à 1.61589 fait (basé sur l'ordre #1839898)
2010.11.04 03:00:59 Trades '630031' : deal #1834149 vendre 0.10 GBPUSD à 1.61089 effectué (basé sur l'ordre #1837842)
2010.11.04 03:00:04 Transactions '630031' : deal #1834144 vendre 0.10 GBPUSD à 1.61052 effectué (basé sur l'ordre #1837838)
2010.11.03 22:03:00 Transactions '630031' : deal #1832366 acheter 0.10 GBPUSD à 1.61098 fait (basé sur l'ordre #1835958)
2010.11.03 21:17:09 Transactions '630031' : deal #1830679 acheter 0.10 GBPUSD à 1.61113 fait (basé sur l'ordre #1834066)
2010.11.03 17:25:02 Network '630031' : autorisé sur MetaQuotes-Demo
2010.11.03 17:25:01 Network '630031' : connexion à MetaQuotes-Demo perdue
Voici toutes les entrées du journal pour cette période (2010.11.04 13:45:44 - passage manuel à un autre compte). Notez qu'en 2010.11.03 17:25:xx le message "terminal synchronisé avec MetaQuotes Software Corp." n'est jamais apparu.
TickValue
Obtient la valeur du changement de prix minimum.
doubleTickValue()const
Valeur retournée
La valeur du changement de prix minimum.Ceci est extrait de la documentation de la classe
Classe CSymbolInfo
CSymbolInfo est une classe permettant un accès simplifié aux propriétés des symboles.
Pour l'euro/dollar, l'Expert Advisor "Price per tick = 1.00" Est-ce la valeur de changement de prix au lot minimum (lot minimum 0.01) ? Mais alors cela doit être 0.1 ou que signifie cette unité ?
Le terminal a une limite sur le nombre de graphiques ouverts CHARTS_MAX=100 . Y a-t-il une limitation du nombre de symboles sélectionnés simultanément dans Market Watch ? Ou ce nombre est-il limité uniquement par le type int, c'est-à-direINT_MAX ?
En ce qui concerne le nouveau build - Build 353.
L'éditeur a cessé de "voir" les répertoires imbriqués.