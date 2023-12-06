Erreurs, bugs, questions - page 189

Lors de l'optimisation de l'EA, il y avait deux points maximaux sur le "graphe d'optimisation".

Le "graphique d'optimisation" présente deux points de valeurs aberrantes maximales qui sont visuellement très proches l'un de l'autre, mais dans les"résultats d'optimisation" il n'y avait que

une ligne avec une valeur similaire. Le triage a été activé. BUILD 350.

Je n'ai pas réussi à faire une capture d'écran. Quelqu'un a-t-il observé ce phénomène ?

 

Ashes, votre expert sur le serveur du championnat fonctionne effectivement. Et la connexion est là, et les cotations arrivent (dans l'aperçu du marché 08:40:49), et il a effectué plusieurs transactions après 15:24.

Je n'ai pas dit que ça ne marchait pas ! Le terminal connecté en mode investisseur au compte du concours ne fonctionne pas correctement !

C'est-à-dire qu'après avoir perdu la connexion au serveur, dans certains cas, les citations cessent d'arriver dans le terminal, bien que d'autres fonctions fonctionnent. Le terminal a nécessité une intervention manuelle pour rétablir son fonctionnement complet - un changement de compte a permis de rétablir les cotations.

 
Votre situation se répète donc encore ?
 
Il ne se répète pas (je l'ai vu 1 fois jusqu'à présent). J'ai volontairement laissé le terminal fonctionner tout seul, mais les citations ne sont jamais arrivées jusqu'à mon intervention manuelle vers 13:50MSC le 04 novembre. Pendant une vingtaine d'heures, aucune cotation n'a été reçue, mais les informations relatives aux transactions sur le compte ont été reçues. Il n'y a aucune trace de rescanning du serveur dans le journal pendant ce temps.

2010.11.04 13:45:47 Network '680975' : terminal synchronisé avec MetaQuotes Software Corp.
2010.11.04 13:45:47 Network '680975' : autorisé sur MetaQuotes-Demo
2010.11.04 13:45:44 Réseau '630031' : déconnecté de MetaQuotes-Demo
2010.11.04 12:03:59 Trades '630031' : deal #1836870 vendre 0.10 GBPUSD à 1.61765 effectué (basé sur l'ordre #1840734)
2010.11.04 11:03:49 Transactions '630031' : transaction #1836095 acheter 0.10 GBPUSD à 1.61589 fait (basé sur l'ordre #1839898)
2010.11.04 03:00:59 Trades '630031' : deal #1834149 vendre 0.10 GBPUSD à 1.61089 effectué (basé sur l'ordre #1837842)
2010.11.04 03:00:04 Transactions '630031' : deal #1834144 vendre 0.10 GBPUSD à 1.61052 effectué (basé sur l'ordre #1837838)
2010.11.03 22:03:00 Transactions '630031' : deal #1832366 acheter 0.10 GBPUSD à 1.61098 fait (basé sur l'ordre #1835958)
2010.11.03 21:17:09 Transactions '630031' : deal #1830679 acheter 0.10 GBPUSD à 1.61113 fait (basé sur l'ordre #1834066)
2010.11.03 17:25:02 Network '630031' : autorisé sur MetaQuotes-Demo
2010.11.03 17:25:01 Network '630031' : connexion à MetaQuotes-Demo perdue
Voici toutes les entrées du journal pour cette période (2010.11.04 13:45:44 - passage manuel à un autre compte). Notez qu'en 2010.11.03 17:25:xx le message "terminal synchronisé avec MetaQuotes Software Corp." n'est jamais apparu.

 

TickValue

Obtient la valeur du changement de prix minimum.

doubleTickValue()const

Valeur retournée

La valeur du changement de prix minimum.

Ceci est extrait de la documentation de la classe

Classe CSymbolInfo

CSymbolInfo est une classe permettant un accès simplifié aux propriétés des symboles.

Pour l'euro/dollar, l'Expert Advisor "Price per tick = 1.00" Est-ce la valeur de changement de prix au lot minimum (lot minimum 0.01) ? Mais alors cela doit être 0.1 ou que signifie cette unité ?

Le terminal a une limite sur le nombre de graphiques ouverts CHARTS_MAX=100 . Y a-t-il une limitation du nombre de symboles sélectionnés simultanément dans Market Watch ? Ou ce nombre est-il limité uniquement par le type int, c'est-à-direINT_MAX ?

En ce qui concerne le nouveau build - Build 353.

L'éditeur a cessé de "voir" les répertoires imbriqués.


 
Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai vérifié - tout fonctionne.
 
Pouvez-vous m'indiquer où je peux télécharger le terminal MT5 sous forme de fichier d'installation complet, sans l'installer sur Internet, comme MT4 ? Le fait est que le terminal ne peut pas être installé sur Internet en raison de la faible vitesse de l'Internet (30kb/sec), pour fonctionner tout à fait assez, mais l'installation échoue constamment.
