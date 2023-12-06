Erreurs, bugs, questions - page 187
C'est tout, la question a été balayée sous le tapis.
Développeurs, pouvons-nous espérer que la fonctionnalité suggérée à la page 186 sera mise en œuvre ?
dogada:
В этой папке 2 файла и оба пустые.
Avez-vous oublié de redémarrer le terminal après avoir modifié le nombre de barres sur le graphique ?
Quoi qu'il en soit, le redémarrage semble avoir résolu le problème.
Trois autres essais ont été effectués.
À chaque fois, l'historique a continué à se télécharger et la date de début du test (toute la période était spécifiée) s'est décalée de quelques années à chaque fois. Maintenant le testeur teste à partir de l'année 99.
Dans le même temps, la fenêtre Eurodollar M1 se présente comme suit : les barres sont minute par jour.
Oui, la réinitialisation n'a pas résolu les problèmes sur les serveurs Alpari et NordFX.
M1=D1 y est toujours en cours de test.
Il est certain qu'il faut un contrôle plus strict du test (qu'il soit testé à partir de la date à laquelle il a été fixé - s'il n'y a pas de M1, il n'est pas testé).
Encore une fois, dans la fenêtre du graphique, si M1 est activé, les barres du jour - eh bien, c'est un peu étrange.
Et pourquoi votre serveur et les serveurs DS fonctionnent-ils différemment ?
En fin de compte, comme toujours, après avoir "dansé avec le tambourin", il est en principe possible de l'utiliser. Il suffit d'exécuter le testeur plusieurs fois, jusqu'à ce que toute l'histoire soit téléchargée. :) Peut-être que le bouton serait mieux après tout ?
Bien. Le conseiller expert (ou le script) s'exécute dans son propre fil de discussion. Le code de l'indicateur est exécuté dans un autre thread (le thread de traitement des données pour le symbole correspondant).
Bon après-midi.
J'ai une question sur mql4, bien que les personnes qui sont familières avec mql5 connaissent peut-être le sujet :
Je n'arrive pas à faire fonctionner une dll dans Visual C++ 2010 Express dans MT4.
J'ai essayé comme décrit dans l'article : https://www.mql5.com/ru/articles/18
Et j'ai donné des exemples d'utilisation du "Conseiller expert" : https://www.mql5.com/ru/forum/129668.
Aidez-nous : Faites en sorte que la dll en Visual C++ 2010 Express fonctionne avec MT4.
S'il vous plaît.
Bonjour !
Question sur le fonctionnement de MT5 en démo.
Je ne peux pas ajouter un nouvel ordre à une position déjà ouverte à un prix amélioré différent. Au lieu de cela, le nouvel ordre est ajouté à la position déjà ouverte à l'ancien prix et sans options. Pourquoi en ai-je besoin ?
Bonjour !
Je l'ai, merci !
Ce conseiller expert fonctionne sur un compte de démonstration et parfois il ne peut pas ouvrir une position et génère une erreur.
"CTrade::PositionOpen : vente instantanée 5.00 EURUSD à 1.40350 sl : 1.40388 tp : 1.40180 [invalid stops]"
C'est le stop loss minimum de 18 pips, j'ai 38 pips ici. Qu'est-ce qu'il y a ?