Erreurs, bugs, questions - page 196
Oh, et une autre chose - M. Rashid. Rashid, j'ai déjà posé une question/demande sur la nécessité de passer des paramètres au constructeur de classe, si vous trouvez le temps de regarder mon code, vous verrez à quel point l'initialisation de la classe est peu pratique - en utilisant la variable globale string tmpsym ;
J'ai décrit le même problème - je devais passer la taille d'un tableau dynamique au constructeur - j'ai aussi réussi à le faire, mais le code perd de sa "beauté".
Hélas, les constructeurs avec paramètres ne sont pas prévus.
Dommage.
SZY : mais est-ce que l'appel d'un constructeur d'une fonction rechargeable nommée constructor(parameter) est une tâche si fastidieuse pour les développeurs ? i.e. laissez votre algorithme pour créer une classe tel qu'il est, ajoutez seulement un appel à constructor(parameter) à la fin de constructor - et donnez une explication dans l'aide que constructor() sera appelé en premier, et ensuite constructor(parameter)
Confirmé. Dans la nouvelle version, les agents 355 fonctionnent de manière très étrange. Je ne peux pas déterminer la dépendance de leur travail. Si les quatre cœurs fonctionnent, il se peut que les quatre cœurs s'arrêtent de fonctionner (occupés), puis un seul cœur commence à fonctionner et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'optimisation pour tous les instruments du marché. Le redémarrage du terminal résout le problème pendant un certain temps. Puis tout se répète à nouveau.
Qu'en est-il de OnTimer() dans le testeur ?
Qu'en est-il de OnTimer() dans Tester ?
J'ai l'image suivante sur mon terminal de démonstration Alpari :
pas de dernière barre sur toutes les TF et toutes les devises,
Lorsque j'utilise la démo de MetaQuotes, le prix est sur la dernière barre - ai-je "cliqué" quelque part dans le terminal ? ))) - Je n'ai pas essayé de modifier les paramètres du graphique, mais j'ai obtenu la dernière ligne de prix chez Alpari - même si je n'y ai pas effectué de transactions ou est-ce un problème avec le serveur Alpari ?
ZS : j'ai lu l'aide - je n'ai trouvé aucune réponse - où est passée la dernière barre ?
ZZZ : peut-être que je me trompe, mais après le dernier terminal, les nouveaux graphiques ont commencé à être longs à ouvrir - le graphique précédent s'ouvrait en 1-3 secondes, maintenant en 10 secondes - écrit "update". l'histoire est chargée, tout TF
Des commentaires sur l'erreur 10005 lors de l'envoi d'une requête au serveur(voir page 195 ) ?
Corrigé, un correctif sera apporté dans la nouvelle version.
Et quand le problème de l'événement sera-t-il résolu dans le testeur ?