Erreurs, bugs, questions - page 184
Comme ça :
Cela devrait être comme ceci
Il devrait également y avoir une ligne comme celle-ci :
input DebugInfoLevel info=DBG_NONE ; //TF_01
Il devrait également y avoir une ligne comme celle-ci :
input DebugInfoLevel info=DBG_NONE ; //TF_01
Chers développeurs, pourriez-vous réparer les fonctions SellStop et BuyStop dans la classe CTrade?
Après la mise à jour vers la version 350 (28 octobre 2010), le testeur a cessé de fonctionner.
journal joint.
CPU et mémoire de l'ordinateur portable :
/- Intel seleron M 1.50 GHz 1014 -//
système - windows xp proff 32
J'ai tout réinstallé dans un dossier différent, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Il serait également intéressant de voir les journaux des agents.
Même problème - le testeur ne fonctionne pas. Après avoir appuyé sur le bouton Start, il "réfléchit" pendant quelques secondes, charge les données, mais le test ne démarre même pas (le bouton Start apparaît à nouveau).
Build 350, XP, Pentium4, dans les journaux :
