Erreurs, bugs, questions - page 184

Nouveau commentaire
 
komposter:
Comme ça :

ne fonctionne pas
 

Cela devrait être comme ceci


 

Il devrait également y avoir une ligne comme celle-ci :

input DebugInfoLevel info=DBG_NONE ; //TF_01

 
Lizar:

Il devrait également y avoir une ligne comme celle-ci :

input DebugInfoLevel info=DBG_NONE ; //TF_01

Yay, ça a marché !!!! Merci beaucoup.
 

Chers développeurs, pourriez-vous réparer les fonctions SellStop et BuyStop dans la classe CTrade?

bool CTrade::SellStop(double volume,double price,const string symbol=NULL,double sl=0.0,double tp=0.0,
                      ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time=ORDER_TIME_GTC,datetime expiration=0,const string comment="")
  {
   string sym;
//--- check symbol
   sym=(symbol==NULL)?Symbol():symbol;
//--- check volume
   if(volume<=0.0)
     {
      m_result.retcode=TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME;
      return(false);
     }
//--- check price
   if(price!=0.0) //   <--------- ААААААААААААААААААААААААААААААААААААА, что это? о_О Замените восклицательный знак на знак равно!
     {
      m_result.retcode=TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE;
      return(false);
     }
//--- send "SELL_STOP" order
   return(OrderOpen(sym,ORDER_TYPE_SELL_STOP,volume,0.0,price,sl,tp,type_time,expiration,comment));
  }

BuyStop, même chose.

 
mrProF:

Chers développeurs, pourriez-vous s'il vous plaît corriger les fonctions SellStop et BuyStop dans la classe CTrade ?

BuyStop, même chose.

Corrigé, il sera dans la prochaine version. Merci.
 
xeon:

Après la mise à jour vers la version 350 (28 octobre 2010), le testeur a cessé de fonctionner.

journal joint.

CPU et mémoire de l'ordinateur portable :

/- Intel seleron M 1.50 GHz 1014 -//

système - windows xp proff 32

J'ai tout réinstallé dans un dossier différent, mais ça ne fonctionne toujours pas.

Il serait également intéressant de voir les journaux de bord des agents.
 
stringo:
Il serait également intéressant de voir les journaux des agents.

Même problème - le testeur ne fonctionne pas. Après avoir appuyé sur le bouton Start, il "réfléchit" pendant quelques secondes, charge les données, mais le test ne démarre même pas (le bouton Start apparaît à nouveau).

Build 350, XP, Pentium4, dans les journaux :

2010.11.01 10:36:37     Core 1  disconnected
2010.11.01 10:36:37     Core 1  USDJPY: history synchronized from 1993.05.11 to 2010.10.29
2010.11.01 10:36:37     Core 1  USDJPY: load 27 bytes of history data to synchronize
2010.11.01 10:36:34     Core 1  USDJPY: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
2010.11.01 10:36:34     Core 1  performance: 14
2010.11.01 10:36:34     Core 1  57 Kb of total initialization data received
2010.11.01 10:36:34     Core 1  successfully initialized
2010.11.01 10:36:34     Core 1  initial deposit 10000.00 USD, leverage 1:100
2010.11.01 10:36:34     Core 1  expert file added: Experts\Wave2.ex5. 27205 bytes loaded
2010.11.01 10:36:34     Core 1  76 bytes of selected symbols loaded
2010.11.01 10:36:34     Core 1  7170 bytes of tester parameters loaded
2010.11.01 10:36:34     Core 1  3768 bytes of group info loaded
2010.11.01 10:36:34     Core 1  3124 bytes of account info loaded
2010.11.01 10:36:33     Core 1  common synchronization completed
2010.11.01 10:36:30     Core 1  authorized (agent build 350)
2010.11.01 10:36:30     Tester  USDJPY,H1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Wave2.ex5 from 2010.01.01 00:00 to 2010.10.04 00:00 to be started
2010.11.01 10:36:30     Core 1  connected
2010.11.01 10:36:29     Core 1  connecting to 127.0.0.1:3000
2010.11.01 10:36:29     Core 1  agent process started
 
dogada:

Même problème - le testeur ne fonctionne pas. Après avoir appuyé sur le bouton Start, il "réfléchit" pendant quelques secondes, charge les données, mais le test ne démarre même pas (le bouton Start apparaît à nouveau).

Build 350, XP, Pentium4, dans les journaux :

Ce sont les journaux du testeur. Les journaux de l'agent se trouvent dans le <dossier des données du testeur>\Agent-127.0.0.1-3000\logs
 
le journal de l'agent est vide
1...177178179180181182183184185186187188189190191...3184
Nouveau commentaire