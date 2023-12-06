Erreurs, bugs, questions - page 193

Nouveau commentaire
 

Pour une raison quelconque, les postes ne sont plus affichés, alors qu'ils le sont,

build 353 x64 sur serveur win 2008

a dû utiliser l'indicateur i-orders

[Supprimé]  
Olegts:

Pour une raison quelconque, les postes ne sont plus affichés, alors qu'ils le sont,

build 353 x64 sur serveur win 2008

a dû utiliser l'indicateur i-orders

Cochez la case "Afficher les niveaux de transaction" dans les propriétés du graphique.

Propriétés (F8) -> Afficher -> Afficher les niveaux de négociation.

 
Interesting:

Vérifiez si l'option "Afficher les niveaux de négociation" est cochée dans les propriétés du graphique.

Propriétés (F8) -> Afficher -> Afficher les niveaux de négociation.

Geez !, merci pour le feedback, c'était, et je pense que j'y suis déjà monté :))))
[Supprimé]  

Aux développeurs.

Veuillez noter l'application #26094 (puisque vous ne pouvez pas passer ici, cela pourrait fonctionner là-bas) ....

 

chers développeurs, prévoyez-vous de lier les fenêtres dans MT5, ? ????, juste une chose irremplaçable

comme par exemple (ninja, natation)

 

Vous vous êtes encore trompé (

Cette ligne. 

Print(DoubleToString(1.234234,4));// , DoubleToString( Low[0],4));//, " ", Low[2]);

Il y a un rapport avec ça, si vous le mettez en commentaire, l'erreur ne se produit plus. Mais le fait de mettre cette ligne dans un script ou dans un conseiller expert vide ne donne pas d'erreur ..... C'est un bug flottant.

L'erreur provient du testeur de stratégie.

Cr x32 build 355.

Log de la fenêtre "log" (journal) 

2010.11.12 09:11:35     Core 1  OnTick critical error
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   Access violation write to 0x0033002E in 'E:\aaaaaa\bbbbbb\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\TC_BW_new_version.ex5'
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
 
olyakish:

Quelque chose s'est encore plié (.

Cette ligne.

Cela a quelque chose à voir avec ça, si on le commente, l'erreur ne se produit plus. Mais le fait de mettre cette ligne dans un script ou dans un conseiller expert vide ne donne pas d'erreur ...... Il y a une sorte de bug flottant.

C'est une erreur du testeur de stratégie.

HP x32 build 355.

Log de la fenêtre "log" (journal)



Si cela ne vous dérange pas, veuillez nous envoyer une demande au Service Desk et joindre le code complet.

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
  • www.mql5.com
Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы.
 
alexvd:

Si ce n'est pas trop difficile, créez une demande à Servicedesk et joignez le code complet.

Pas difficile, vous en avez créé un.
 
olyakish:
Pas difficile, créé.
Je l'ai. Jetons un coup d'œil.
 

Au redémarrage, les fenêtres s'effondrent. Aussi pendant le test de l'EA. Différents accidents, c'est l'une des variantes.

avant

après

1...186187188189190191192193194195196197198199200...3184
Nouveau commentaire