Erreurs, bugs, questions - page 193
Pour une raison quelconque, les postes ne sont plus affichés, alors qu'ils le sont,
build 353 x64 sur serveur win 2008
a dû utiliser l'indicateur i-orders
Cochez la case "Afficher les niveaux de transaction" dans les propriétés du graphique.
Propriétés (F8) -> Afficher -> Afficher les niveaux de négociation.
Aux développeurs.
Veuillez noter l'application #26094 (puisque vous ne pouvez pas passer ici, cela pourrait fonctionner là-bas) ....
chers développeurs, prévoyez-vous de lier les fenêtres dans MT5, ? ????, juste une chose irremplaçable
comme par exemple (ninja, natation)
Vous vous êtes encore trompé (
Cette ligne.
Il y a un rapport avec ça, si vous le mettez en commentaire, l'erreur ne se produit plus. Mais le fait de mettre cette ligne dans un script ou dans un conseiller expert vide ne donne pas d'erreur ..... C'est un bug flottant.
L'erreur provient du testeur de stratégie.
Cr x32 build 355.
Log de la fenêtre "log" (journal)
Quelque chose s'est encore plié (.
Si cela ne vous dérange pas, veuillez nous envoyer une demande au Service Desk et joindre le code complet.
Si ce n'est pas trop difficile, créez une demande à Servicedesk et joignez le code complet.
Pas difficile, créé.
Au redémarrage, les fenêtres s'effondrent. Aussi pendant le test de l'EA. Différents accidents, c'est l'une des variantes.
avant
après