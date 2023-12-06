Erreurs, bugs, questions - page 188
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Aidez-moi s'il vous plaît - après avoir mis à jour le terminal, le testeur a cessé de fonctionner, quelle pourrait être la raison ? J'ai essayé tous les conseils ci-dessus, le résultat est le suivant.
le processus d'agent a commencéCore 1 00:30:26 se connectant à 127.0.0.1:3000
Core 1 00:30:27 connecté
Testeur 00:30:27 EURUSD,Daily (MetaQuotes-Demo) : test de Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5 du 2010.09.03 00:00 au 2010.11.01 00:00 pour être lancé
Core 1 00:30:27 approuvé (agent build 350)
Core 1 00:30:29 synchronisation générale terminée
Core 1 00:30:29 3124 octets d'infocomptes chargés
Core 1 00:30:29 3768 octets d'informations de groupe chargés
Core 1 00:30:29 7170 octets de paramètres du testeur chargés
Core 1 00:30:29 275 octets de symboles sélectionnés chargés
Core 1 00:30:29 00:30:29 fichier expert ajouté : Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5. 25883 octets chargés
Core 1 00:30:29 dépôt initial 10000.00 USD, effet de levier 1:100
Core 1 00:30:29 initialisé avec succès
Core 1 00:30:29 44 Kb de données d'initialisation totales reçues
Core 1 00:30:29 performance : 43
Core 1 00:30:29 EURUSD : symbole synchronisé, 2904 octets d'info de symbole reçus
Core 1 00:30:30:30 EURUSD : charger 27 octets de données d'historique pour synchroniser
Core 1 00:30:30:30 EURUSD : historique synchronisé de 1999.01.04 à 2010.11.01
Core 1 00:30:31 déconnecté
sultanm:
Le conseiller expert fonctionne sur un compte de démonstration et il arrive qu'il ne puisse pas ouvrir une position et génère une erreur.
"CTrade::PositionOpen : vente instantanée 5.00 EURUSD à 1.40350 sl : 1.40388 tp : 1.40180 [invalid stops]"C'est le stop loss minimum de 18 pips, j'ai 38 pips ici. Qu'est-ce qu'il y a ?
Lizar:Regardez le TP.
Je suis désolé, quel est le problème avec le "tp" ? J'essaie d'ouvrir une position "VENTE".
Le tp(1.40180) est 170 pips en dessous de 1.40350. Y a-t-il des limitations ?
Je suis désolé, quel est le problème avec "tp" ? J'essaie d'ouvrir une position "VENTE".
Le tp(1.40180) est inférieur à 1.40350 de 170 pips. Y a-t-il des limitations ?
Les développeurs.
Le problème des échanges sur la démo semble avoir été résolu (ou est-ce que je rate quelque chose).
Prenons deux comptes de trading, un du championnat - 630022, et un de la démo - 69231.
Une paire (USDJPY Sell) a été ouverte sur le compte 630022 depuis assez longtemps. Il semble que les swaps soient calculés.
J'ai une paire (USDJPY Buy) ouverte sur le compte 69231 depuis le 01/11/2010.
Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'échanges ?
Aux développeurs.
Veuillez vous occuper de la largeur des colonnes dans l'aperçu du marché, le terminal ne veut pas se souvenir de la largeur (lorsque la taille automatique est désactivée).
Aux développeurs.
Veuillez vous occuper de la largeur des colonnes dans l'aperçu du marché, le terminal ne veut pas se souvenir de la largeur (lorsque la taille automatique est désactivée).
Non confirmé, tout s'enregistre normalement (avec rechargement).
S'il y a beaucoup de caractères et que vous voulez les faire défiler avec un curseur vertical, le système n'en tient pas compte.
Ou plutôt, il s'étend sur toute la largeur, ne laissant pas de place pour le curseur (ou en laisse, mais c'est très étrange). Si je comprends bien, il modifie la largeur des colonnes avec le symbole et l'heure.
Exemple : avant et après le rechargement du terminal.
S'il y a beaucoup de caractères et que vous voulez les faire défiler avec un curseur vertical, le système n'en tient pas compte.
Ou plutôt, il s'étire sur toute la largeur, ne laissant pas de place pour le curseur (ou en laisse, mais c'est très étrange). Si je comprends bien, il modifie la largeur des colonnes avec le symbole et l'heure.
Exemple : avant et après le rechargement du terminal.
Le comportement est répété. Nous allons jeter un coup d'œil.
Le conseiller expert fonctionne sur un compte de démonstration et parfois il ne peut pas ouvrir une position et génère une erreur.
"CTrade::PositionOpen : vente instantanée 5.00 EURUSD à 1.40350 sl : 1.40388 tp : 1.40180 [invalid stops]"
C'est le stop loss minimum de 18 pips, j'ai 38 pips ici. Qu'est-ce qu'il y a ?
Votre arrêt sera déclenché par l'akk. Par conséquent, le niveau d'arrêt ne devrait pas être inférieur : 1.40350 + niveau d'arrêt + spread
La version 350 est incapable de se reconnecter complètement au serveur depuis 9 heures (indicateur d'état de la connexion avec des secteurs gris tournants). Les citations se sont arrêtées à 15:24 heure terminale. En même temps, il y a des entrées de journal pour la perte de connexion et la reconnexion à 17:25MSK et des entrées ultérieures pour des transactions sur le compte du Championnat.
Dans le même temps, le MT4 suivant fonctionne pleinement...
PS. Je soupçonne que certains conseillers experts du championnat ne fonctionnent pas (ont cessé de fonctionner) en raison de problèmes similaires de reconnexion ... Stringo, sur les plaintes des auteurs de l'EA, fait référence à l'activité du processus Terminal dans le Gestionnaire des tâches comme critère de fonctionnement de l'EA - la charge du CPU est en effet observée. Mais on dirait que l'EA ne reçoit pas de devis...
PS2. Dans "Historique", les nouveaux ordres et les transactions sont affichés, dans "Transaction", la nouvelle position est également affichée, mais seulement les étranges cerne et profit actuels, et toutes les cotationssont debout.
Et, par une étrange coïncidence, la valeur dans "Trade" dans la colonne des prix, qui ne coïncide pas avec une cotation dans "History and Chart", coïncide avec le prix de clôture d'une position dans SL (modification de SL à 16:16 ? clôture à 19:17, c'est-à-dire déjà après l'arrêt des cotations).