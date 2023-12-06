Erreurs, bugs, questions - page 92
Une autre question"numéro dans la liste des positions" quel est ce numéro ?
1. Obtenir le nombre de positions enutilisant PositionsTotal()
2. Dans la boucle, nous contournons la liste entière des positions
C'est bon, j'ai juste commencé avec 1 dans la boucle). Et si la première question était un bug ?
Oui, nous le ferons.
Le testeur ne calcule pas toujours correctement le drawdown absolu. Voici un exemple tiré du rapport de l'EA de la compétition après vérification sur le site du championnat :
Bien que le graphique de la balance montre clairement à l'œil nu que le drawdown est supérieur à 20 000 à la fin du test, comme dans le rapport des transactions :
La même chose a été observée lors des tests locaux (parfois). En cas d'erreur, les prélèvements absolus et relatifs sur le solde et sur les fonds sont égaux.
"....L'échec de l'exécution de la fonction par le délai d'attente générera l'erreur 4757. Dans ce cas, il est nécessaire de répéter la demande après une courte période de temps (5-10 secondes). ...."
Est-ce dans quelles conditions, y a-t-il une position ou pas de position ?
Par exemple, lorsqu'il y a une perte de connexion avec le serveur commercial et une synchronisation ultérieure après reconnexion.
Maintenant, lorsqu'il n'y a pas de position, il y a également une sortie par le timeout de 3 secondes. Nous avons découvert ce problème et nous allons le résoudre.
Et si la première question était un bug ?
Bonjour. J'exécute l'exemple de la documentation MQL5 : https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyspread. J'obtiens une image à laquelle il manque une partie de l'historique de propagation. S'il vous plaît, dites-moi ce qui ne va pas.
Et une dernière question. Qu'est-ce qui est stocké exactement dans l'historique : les spreads à la clôture d'une bougie, la valeur moyenne des spreads pour une bougie, ou autre chose ?
Merci !