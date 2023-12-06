Erreurs, bugs, questions - page 186
à Renat:
Veuillez faire en sorte que le testeur ne commence pas à tester s'il n'y a pas de cotations en minutes à partir de la date de début du test, mais seulement des cotations journalières !
Parce que c'est une maison de fous, sans experts en données minute avec des ordres en suspens travaillant sur l'échelle de temps < une journée, pratiquement tous sont des vols.
Mieux encore, donnez à vos sociétés de courtage un outil (peut-être une API) qui leur permette de télécharger rapidement et facilement l'historique sur le serveur à la profondeur requise à partir de leurs bases de données ou de leurs fichiers.
Je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui, mais auparavant, les représentants de certaines sociétés de courtage se plaignaient du fait que l'historique devait être saisi manuellement.
Ou encore, d'introduire des fonctions standard informant sur la barre à partir de laquelle commence l'histoire réelle d'une période donnée. (IMHO) Ce sera beaucoup plus pratique.
Je pense qu'il existe une telle fonction.Ou est-ce que je me trompe ?
Je pense qu'il existe une telle fonctionnalité.... Ou est-ce que je me trompe ?
Celle-ci ne l'est pas, je voulais dire la barre à partir de laquelle l'historique de la minute commence (si le TF est M1), mais maintenant s'il n'y a pas de données de minute, les données d'un TF plus élevé sont écrites dans le graphique. Et ensuite, vous ne pouvez les distinguer qu'au moyen de contrôles complexes, et pas toujours correctement. Pour les développeurs de MQ, c'est plus facile à faire car ils ont accès à l'historique et ce n'est pas un problème de se souvenir de la barre à laquelle la substitution commence à retourner son index.
Voici la période H1 pour EURUSD, les séparateurs de période sont activés. Après janvier 1999, ils montrent l'historique H1, et avant cela, le même graphique montre l'historique du graphique quotidien (D1).
ZZZY Nous avons besoin d'une fonction pour obtenir l'indice de cette barre.
Vous êtes confus - tout est pompé à la profondeur maximale automatiquement. Vous n'avez pas besoin d'appuyer sur un bouton.
Décrivez votre situation en détail, s'il vous plaît. Essayez sur notre serveur de démonstration access.metatrader5.com:443
Voilà, sur votre conseil.
1. J'ai téléchargé le nouveau MT.
2. Connecté au serveur désigné.
3. J'ai mis un illimité.
4) Ouvrez la fenêtre Eurodollar.
Téléchargé 6MB. Le procès-verbal a débuté le 23 juillet 2010.
5. Démarrage du testeur (un conseiller expert standard) AllPeriod. М1
Il a téléchargé 20MB.
Puis il a passé le test. Curieusement du 19.11.2009
Avec un trou du mois 2 au mois 5 de 10.
6. Le graphique des transactions en minutes ouvertes commence le 23 juillet 2010. Et les transactions précédentes sont empilées dans un gros tas dans le coin gauche de l'écran.
Et c'est toujours la même situation :
Il est nécessaire de faire un contrôle dur minute - tant qu'il n'y a pas une minute pour une minute ou le testeur n'est pas démarré autre chose - et le bouton DOWNLOAD HISTORY (SYNCHRONIZE) - une maison complètement folle sans elle.
L'historique se déplace comme il le souhaite avec des écarts à partir de n'importe quelle date et au lieu des minutes, il y a des heures ou des jours (probablement les minutes du début de l'heure/du jour). Le testeur s'en moque, il teste et se contente de trous, pas de trous, mais d'un autre graal.
Toute ma vie, les serveurs ont eu une fonction de synchronisation de l'historique à partir d'autres serveurs. Dans MT5, c'est encore plus facile maintenant.
Je me demande. Pourquoi ne peuvent-ils pas synchroniser l'historique avec leurs serveurs MT4 ou avec les vôtres (vous avez les barres de plus haute "qualité" chargées dans l'historique)... ?
Ce sont les journaux du testeur. Les journaux de l'agent se trouvent dans le <dossier de données du testeur>\Agent-127.0.0.1-3000\logs
Je me demande. Pourquoi ne peuvent-ils pas ensuite synchroniser l'historique avec leurs serveurs MT4 ou les vôtres (vous avez les barres de plus haute "qualité" chargées dans l'historique)... ?