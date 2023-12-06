Erreurs, bugs, questions - page 181
Pour que le testeur puisse voir les fichiers, ils doivent être placés dans le dossier de l'agent, mon dossier est : D:\metatrader5\tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Libraries
Merci pour le tuyau ! !!
Ça marche !
Maintenant, je ne peux pas voir les indicateurs externes, peut-être qu'ils devraient être déplacés ailleurs, aussi ?
Construire 350. Le test a cessé de fonctionner : mise à jour de l'historique et déconnexion, l'onglet agent occupe le CPU. Les onglets Graphique et Résultats de test n'apparaissent pas.
Maintenant, je ne peux pas voir les indicateurs externes, peut-être doivent-ils être déplacés ailleurs aussi ?
Avez-vous essayé de spécifier tous ces fichiers dans les propriétés du programme(https://www.mql5.com/ru/docs/basis/preprosessor/compilation)?
Si cela n'aide pas, veuillez envoyer votre demande au Service Desk avec tous les fichiers et les instructions sur ce qu'il faut faire. Nous allons le réparer.
Pour gérer des fichiers et des indicateurs supplémentaires, il existe des propriétés spéciales pour le testeur :
indicateur du testeur
chaîne de caractères
Nom de l'indicateur personnalisé au format "nom_indicateur.ex5" .Les indicateurs nécessaires aux tests sont déterminés automatiquement à partir de l'appel de la fonction iCustom(), si le paramètre correspondant est spécifié comme une chaîne constante. Pour les autres cas (utilisation de la fonction IndicatorCreate() ou utilisation d'une chaîne non constante dans le paramètre qui définit le nom de l'indicateur), nous avons besoin de cette propriété
fichier_testant
chaîne de caractères
Nom du fichier du testeur, en précisant son extension, entre guillemets (comme une chaîne constante). Le fichier spécifié sera transmis au testeur pour être exploité. Les fichiers d'entrée pour les tests, s'ils sont nécessaires, doivent toujours être spécifiés.
bibliothèque du testeur
chaîne de caractères
Nom de la bibliothèque avec l'extension, entre guillemets. Une bibliothèque peut avoir à la fois une extension dll et une extension ex5. Les bibliothèques nécessaires aux tests sont détectées automatiquement. Cependant, si une bibliothèque quelconque est utilisée par l'indicateur d'utilisateur, cette propriété doit être utilisée
Essayez de tester le conseiller expert standard, parmi ceux qui sont fournis avec le terminal.
Le résultat est le même...
Je n'ai pas recompilé, c'est peut-être ça le problème... Je suis surpris qu'il n'y ait rien dans le journal de bord.
PS. La recompilation n'a pas aidé. Redémarrer mt5 (juste au cas où, bien que je l'aie redémarré après la mise à jour) n'a pas aidé non plus...
Merci ! après avoir listé #property tester_indicator ... tout a fonctionné !
Pouvez-vous me dire, après avoir testé et avant d'exécuter en temps réel tous les #property tester_... doivent être commentés ?
Construire 350. Le conseiller essaie de négocier sur le compte de l'investisseur (avec le mot de passe de l'investisseur). Cela ne semblait pas se produire avant...
Pourquoi ?
Je n'ai pas travaillé avec les dll, donc je ne peux rien dire, mais avec les fichiers de données, c'est exactement ce que je dois faire, le dossier des fichiers de l'agent :
les fichiers sont accessibles comme suit :
C'est très gênant de recevoir des données de cette manière, car les fichiers de données doivent être copiés manuellement dans le dossier des fichiers de l'agent, et ils sont générés par des scripts, bien sûr, dans le dossier D:\metatrader5\MQL5\Files. Peut-être ai-je raté quelque chose, et l'accès au dossier \MQL5\Files est-il possible depuis le testeur ?
J'ai consulté l'aide :
fichier_testant
chaîne de caractères
Est-ce que c'est ce dont j'ai besoin ?