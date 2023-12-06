Erreurs, bugs, questions - page 175
Pour tous les comptes de démonstration.
Je vous l'ai dit, recalculer le solde et les lots n'est pas une option.
Bien que je doive le faire en dernier recours. Je n'ai pas assez de problèmes pour transférer les transactions vers MT4, je dois organiser des calculs supplémentaires à cette occasion.
Je trouve personnellement plus facile d'organiser un compte avec un lot de 0,01.
Je vous remercie, j'en suis très heureux.
PS
Comment s'appellerait ce type de compte?
La question de la position de l'EA est très importante pour moi.
Si vous changez de MT pour chaque commerçant, vous vous fatiguerez à avaler la poussière pour rattraper la concurrence.
Aujourd'hui, vous êtes trop paresseux pour faire un chèque, mais demain vous serez trop paresseux pour appuyer sur le bouton et gagner de l'argent.
En ce qui concerne le transfert des transactions, avez-vous déjà pensé que MT5 peut avoir un dépôt de 100.000 et MT4 peut avoir un dépôt de 10.000, comment allez-vous garder un MM raisonnable ?
Les développeurs.
Quelle construction a déjà été observée (et très souvent) le phénomène suivant.
OC - Win XP SP3 MUI 32 bit
Y a-t-il des actions, des circonstances, etc. particulières ?
Placer des cases à cocher indiquant les heures de publication des nouvelles sur les graphiques le long de l'axe des abscisses est une solution très malheureuse.
Y a-t-il un moyen de désactiver leur affichage ?
Si vous ne désactivez pas l'actualisation automatique, tous les messages électroniques s'afficheront à nouveau lorsque vous redémarrerez.
Y a-t-il des actions, des circonstances, etc. particulières ?
Cela arrive de temps en temps. Lors du redémarrage du terminal, les symboles apparaissent.
Je comprends qu'ils sont toujours dans la liste, seulement sous certaines conditions ils deviennent invisibles après le démarrage.
En même temps, les graphiques des paires de devises sont ouverts (10 graphiques au total).
Tant mieux pour vous si l'innovation vous a convenu, mais je ne partage pas votre position.
Et qu'est-ce que MT a à voir avec ça ? Il existe de nombreux endroits sur MT4 où vous pouvez ouvrir un compte avec un lot de 0,01. Pourquoi ne peuvent-ils pas l'être aussi dans MT5 ?
J'ai un chèque et pas un.
Vous pouvez avoir 100 000 et vous pouvez avoir 1000 000, mais je ne comprends pas ce qui est plus facile de trader sur des comptes avec des conditions de trading "égales" ou de faire un tas de vérifications supplémentaires dans deux EAs + prendre en compte des fonctionnalités similaires dans des logiciels tiers.
C'est plus facile avec les mêmes conditions commerciales.
Mais la vérité de la vie est que les conditions de MQ-Demo et de la société de courtage réelle (dans laquelle se trouve le compte de l'utilisateur) ne coïncident souvent pas.
Et il n'est pas certain que l'utilisateur final utilisera MQ-Demo.
Les plateformes de négociation MT5 démarrent très rapidement. Dans un mois, il y aura environ dix Dealing Center pour MT5 (c'est encore une démo).
Nous devons simplement établir une règle pour tenir compte des différentes situations. D'ailleurs, les devis des différentes sociétés de courtage ne coïncident pas.
Pour MT5, j'ai déjà sélectionné 3-4 sociétés de courtage. Elles ne m'intéressent pas toutes, même si elles sont au nombre de 1000.
Mon courtier sera probablement le meilleur à tous les égards. Pour MT4 et MT5.
Et maintenant, je pense à l'automatisation d'autres processus.
PS
Si je ne suis pas un expert, je vais trader sur mon propre compte et je suis celui qui a tradé sur Alpari, et je suis aussi le vrai courtier.
J'ai toujours négocié sur mon propre compte, j'ai également négocié sur ma propre société de courtage.
Toutes les nuances liées aux éventuelles différences de date sont prises en compte.
PPS
Peut-être que dans le futur je rendrai le traitement plus universel, mais maintenant j'ai besoin d'autre chose...
...
Je suis l'utilisateur final, le compte réel est aussi le mien, j'ai choisi le VC.
Je pense que c'est la fin de l'histoire....
Je ne suis pas contre le fait que vous écriviez le code pour vous-même, je suis contre le fait que vous exigiez de MQ une plateforme pour vous-même.
Il s'avère que je ne suis pas un utilisateur, mais seulement vous.
Je suis d'accord, il est temps d'arrêter, vous vous tournez déjà vers le trolling. Bonne chance avec ça.